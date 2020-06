TEST: JBL Live 300 TWS

Całkowite zanurzenie się w muzyce i odcięcie od świata zewnętrznego to niezwykle przyjemne doznanie, ale czasem warto jest zachować kontakt ze światem – czy to w środkach komunikacji miejskiej, czy w domowym biurze, które dzielimy z drugą połówką lub pociechami. W ofercie JBL właśnie pojawiły się słuchawki true wireless, obiecujące doskonałe brzmienie i możliwość pozostania w kontakcie z otoczeniem. Sprawdźmy, czy zasługują one na miejsce w naszych torbach i kieszeniach.

Live 300 TWS zamknięte zostały w niewielkim etui. Po jego otworzeniu naszym oczom ukazały się wkładki z miękkimi haczykami, umożliwiającymi ich stabilne umieszczenie w uszach. Są one odporne na zapocenie w klasie IPX5, solidnie wykonane i kompaktowe. Mimo braku dedykowanego układu ANC słuchawki dobrze izolują słuchacza od dźwięków otoczenia, w szczególności, jeśli dobierzemy odpowiedni rozmiar silikonowych tipsów i haczyków.

Właśnie dlatego w Live 300 TWS znalazły się technologie „przezroczystości” dźwięku, pozwalające na zachowanie kontaktu ze światem bez przerywania odtwarzania. Ambient-Aware przepuszcza część odgłosów otoczenia, a TalkThru tymczasowo niemal wycisza muzykę, umożliwiając prowadzenie konwersacji bez wyjmowania słuchawek z uszu. Obydwa tryby sprawdzają się wzorowo: dźwięki z zewnątrz brzmią naturalnie, a grająca w tle muzyka – czysto i kolorowo.

Domyślne brzmienie Live 300 TWS okazało się ciepłe i dynamiczne. Pierwsze skrzypce grały w nim basy i średnica, zwracające uwagę przyjemną barwą i szczegółowością; na tym tle wysokie tony wydawały się odrobinę przygaszone. Problem ten mogliśmy jednak naprawić samodzielnie za pomocą aplikacji My JBL Headphones, która zawiera kilka korektorów dźwięku i możliwość zapisania własnych ustawień. Dostępne tryby pozwalają w łatwy sposób dopasować charakterystykę sprzętu do naszych preferencji.

W aplikacji możemy również skonfigurować dostęp do asystentów głosowych; do wyboru mamy Alexę i Asystenta Google. W praktyce korzystaliśmy z tego rozwiązania dość często – sterowanie głosowe okazało się praktyczniejsze od tego ręcznego, ponieważ dotykowe panele słuchawek nie zawsze poprawnie rejestrowały polecenia. System gestów sterowania jest łatwy do opanowania, ale czasami łatwo przez przypadek zatrzymać odtwarzanie muzyki (na przykład gdy podczas ćwiczeń podnosiliśmy ręce i szturchaliśmy słuchawki).

Jedno ładowanie starcza na 6 godzin słuchania, a akumulator zawarty w etui pozwala o wydłużenie tego czasu o 14 godzin. Uzupełnianie baterii jest błyskawiczne – złącze USB-C umożliwia w kwadrans doładować sprzęt na kolejną godzinę słuchania.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki od JBL sprawiły się naprawdę dobrze w naszym teście. To atrakcyjnie wyceniona propozycja dla osób ceniących komfort i wolność, jaką daje technologia true wireless.

