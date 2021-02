TEST: JBL Horizon 2

Jaka pobudka, taki dzień, a w moim przypadku powinna być ona łagodna i naturalna. Nie znoszę wwiercających się w mózg dźwięków, przypominających syreny alarmowe (budzą skutecznie, ale jakim kosztem), dlatego z ciekawością wypróbowałem malutki radiobudzik Horizon 2 od JBL. Sprawdźmy, czy ten designerski maluch ma w sobie wystarczająco dużo mocy, by przerwać mój sen.

Urządzenie wygląda, jak stworzone z myślą o nowoczesnych sypialniach. Stylowe, powleczone mięciutką tkaniną i wyposażone w dwa porty do ładowania urządzeń elektronicznych – do pełni szczęścia brakowało mi tylko ładowarki Qi, chociaż ze względu na kulistą formę głośnika jej integracja mogłaby okazać się niemożliwa. Zamiast tego otrzymujemy czytelny zegar z czujnikiem jasności oraz wbudowaną lampkę nocną, subtelną i nie rażącą w oczy; jest trochę za słaba do czytania, ale podczas wstawania w nocy sprawdziła się idealnie.

Chociaż Horizon 2 nie jest kompatybilny z żadną aplikacją mobilną, sterowanie nim okazało się dziecinnie proste. Umieszczone w górnej części głośnika pokrętło pozwala szybko ustawić czas budzenia, zmienić głośność odtwarzania oraz włączyć drzemkę; w pamięci znajduje się miejsce dla trzech ulubionych stacji, które można następnie przywołać dedykowanym przyciskiem. Spojrzenie na panel sterowania zdradza także, że Horizon 2 może zapamiętać dwa alarmy. Każdy z nich może być przypisany do innej stacji radiowej, a ich status widoczny jest na wyświetlaczu.

Sercem radiobudzika jest tuner, obsługujący stacje cyfrowe DAB oraz częstotliwości analogowe FM. Mieszkam w zasięgu tego pierwszego, dlatego nie omieszkałem sprawdzić, jak działa w praktyce. Horizon 2 bez problemu łapie sygnał, wypełniając pomieszczenie stonowanym, dość ciepłym brzmieniem. Podwójny przetwornik równomiernie rozprzestrzeniał dźwięk po mojej sypialni, zapewniając mi delikatną, acz stanowczą pobudkę. Również wyszukiwanie i odtwarzanie stacji FM przebiegło płynnie. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób, w jaki urządzenie przekazuje głos spikerów – brzmią oni żywo i zrozumiale.

W przeciwieństwie do wielu podobnych sprzętów Horizon 2 nie ma modułu Wi-fi (na przykład do strumieniowania muzyki ze Spotify). Zamiast tego dostajemy wsparcie dla Bluetooth 4.2. Horizon 2 został również wyposażony w dwa porty USB. Dzięki nim można ładować urządzenia zewnętrzne, np. smartfon lub tablet.

Zostawmy jednak z boku funkcje dodatkowe, ponieważ JBL Horizon 2 zrobił na mnie największe wrażenie jako stylowy budzik, dziecinnie prosty w obsłudze i oferujący świetną jakość dźwięku. Polecam go nie tylko śpiochom, ale także każdemu kto poszukuje ciekawego dodatku do swojej sypialni.

