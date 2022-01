Luty pełen hitów w PlayStation Plus

Dzięki usłudze PlayStation Plus, nie możemy narzekać, że „nie mamy w co zagrać”. W lutym, subskrybenci będą mogli wypróbować trzy przebojowe gry o zupełnie różnych mechanikach rozgrywki, w tym jedną przeznaczoną specjalnie dla graczy PS5.

Pierwszą z nowości jest EA Sports UFC 4, gra sportowa, w której wcielimy się w wojownika jednej z najpopularniejszych na świecie federacji MMA. W rozbudowanym trybie kariery, poprowadzimy naszą postać przez wszystkie etapy sławy, zaczynając od całkowitego amatora, a skończywszy na pretendencie do tytułu mistrzowskiego. Tytuł oferuje realistyczne mechaniki walki w stójce oraz w parterze; w arsenale naszego bohatera znajdą się płynne, zabójcze kombinacje ciosów. W grze zmierzymy się także z innymi użytkownikami, w trybach Blitz Battles lub Mistrzostwach Świata Online.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure to przygoda skierowana nie tylko do fanów Borderlands. Tytuł osadzony został w realiach kampanii RPG prowadzonej przez dobrze znaną nam Tinę. Gracze wcielą się w jedną z sześciu postaci o unikatowych umiejętnościach, a ich celem będzie oswobodzenie magicznej krainy, opanowanej przez siły zła. Oprócz smoków, szkieletów i gigantycznych golemów, będą musieli oni stawić czoła humorom chaotycznej mistrzyni gry. Bawić możemy się zarówno samodzielnie, jak i w trybie co-op.

Ostatni tytuł dostępny jest tylko dla graczy na PS5. Planet Coaster: Console Edition to duchowy następca kultowej serii RollerCoaster Tycoon, w którym wcielamy się w menedżera, architekta i PR-owca parku rozrywki. Gra oferuje niemal nieograniczone możliwości konstrukcji wymarzonych atrakcji oraz rozbudowy naszego parku o gotowe obiekty, również takie stworzone przez społeczność gry. Każdy nowy element wpływa na satysfakcję odwiedzających park gości, podobnie, jak zmiany cen biletów czy pojawienie się nowych scenerii.

Warto pamiętać, że wszystkie gry w lutowej ofercie PlayStation Plus będą aktywne od 1 do 28 lutego 2022 roku.