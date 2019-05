TEST: JBL Endurance PEAK

Istnienie Pixela Slate jest dla nas zagadką nie do rozwiązania. Czy to tablet dla miłośników Androida? Nie do końca; owszem, można instalować na nim aplikacje z systemu operacyjnego Google, ale samo urządzenie działa na ChromeOS w formie niemal przeniesionej z Pixelbooka. Na dodatek w środku zamiast procesorów mobilnych ma podzespoły od Intela. Ponadto raczej nie przyciągnie on nowych użytkowników – to niewątpliwie produkt premium, ale ze specyfikacją, która nie do końca uzasadnia jego wysoką cenę.

