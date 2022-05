JBL prezentem na Dzień Matki i Dzień Dziecka￼

Przełom maja i czerwca obfituje w miłe okoliczności prezentowe – najpierw świętujemy Dzień Matki (26.05), a kilka dni później Dzień Dziecka (01.06). Często do ostatniej chwili zastanawiamy się co wybrać jako idealny podarek dla tych wyjątkowych osób. Jednym z niebanalnych i trafionych wyborów będą produkty JBL.

Wśród pomysłów prezentowych dla Mam warto zwrócić uwagę na słuchawki TWS. Szczególnie interesujące modele toJBL Reflect Flow Pro oraz JBL Tune 230 NC. JBL Reflect Flow Pro, dzięki technologii wkładek POWERFINS, zapewniają najlepsze dopasowanie do uszu. Legendarne brzmienie JBL z 30-godzinnym czasem odtwarzania to potężny zastrzyk motywacji. Adaptacyjna redukcja hałasu pozwala wyeliminować niepożądane dźwięki z otoczenia, na przykład podczas pracy, a także dostosować poziom redukcji hałasu automatycznie lub za pomocą aplikacji My JBL Headphones. Technologia Smart Ambient zapewnia wygodę podczas aktywności na zewnątrz oraz umożliwia szybką wymianę zdań. Trzy mikrofony w każdej słuchawce zapewniają doskonałą klarowność głosu podczas rozmów i spotkań, nawet przy wietrznej pogodzie. Stopień ochrony IP68 chroni słuchawki przed potem, deszczem i pyłem. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, można poprosić o nią Asystenta Google. JBL Tune 230 NC TWS pozwalają słuchać ulubionych utworów nawet przez cały dzień. Łączny czas pracy słuchawek, wraz z zapasem energii z etui ładującego, to nawet 40 godzin, a ergonomiczna i odporna na wodę (w stopniu IPX4) konstrukcja zapewnia komfort użytkowania przez cały ten czas, w każdych warunkach pogodowych. Bezproblemowe rozmowy możliwe są dzięki łącznie 4 mikrofonom, które eliminują hałas z otoczenia, zapewniając doskonałą jakość połączeń. Bardzo wygodnym rozwiązaniem dla Mam będzie też głośnik JBL Horizon 2. Pozwala zacząć dzień z JBL Pro Sound. Charakterystyczny okrągły kształt, modna osłona z tkaniny, zewnętrzne oświetlenie oraz radio DAB/FM sprawiają, że JBL Horizon 2 doskonale pasuje do wystroju każdego pomieszczenia, na przykład sypialni. Na wyświetlaczu wyraźnie pokazywane są godzina, ustawienia alarmu oraz informacje o radiu. Łatwe w obsłudze pokrętło umożliwia ustawianie alarmów i drzemek, dostosowywanie głośności oraz włączanie i wyłączanie zewnętrznego oświetlenia. JBL Horizon 2 wyposażono także w dwa porty USB do ładowania urządzeń. Poranne budzenie można spersonalizować poprzez ustawienie budzika różnymi ścieżkami dźwiękowymi – może to być ulubiona stacja radiowa lub jeden z wbudowanych sygnałów cyfrowych. Możliwe jest również ustawienie niezależnego budzenia dla siebie i drugiej osoby.

W gąszczu wielu propozycji prezentów dla dzieci na szczególną uwagę zasługują słuchawki JBL Jr 460 NC. To bezpieczny dźwięk JBL pozbawiony hałasu! Te niezwykle stylowe słuchawki dopasowane są do dziecięcych uszu i główek. Wygodne i łatwe w użyciu nawet dla najmłodszych. To bezpieczna nauka, zabawa i odkrywanie, dzięki ograniczeniu głośności do 85 dB oraz przyjaznym dla dzieci i bezpiecznym materiałom, które nie ulegają uszkodzeniu ani nie pękają. Dźwiękiem wysokiej jakości można się cieszyć w każdym wieku! Wbudowany akumulator zapewnia nawet 20 godzin działania i wystarczy na długą zabawę przez cały tydzień. Natomiast ładowanie słuchawek trwa zaledwie dwie godziny. Funkcja aktywnej redukcji hałasu pomaga utrzymać skupienie dzieci na wykonywanych zadaniach (słuchaniu muzyki, oglądaniu ulubionego programu lub nauce online), a wbudowany mikrofon ułatwia komunikację z przyjaciółmi i nauczycielami. Inną ciekawą propozycją dla dziecka, niekoniecznie najmłodszego, będą głośniki przenośne JBL Go 3 oraz JBL Flip 6. JBL Go 3 to zupełnie nowa odsłona kultowego głośnika. Oferuje śmiałą stylistykę, która wyróżnia go z tłumu, a bogaty dźwięk JBL Pro Sound zapewnia najlepsze brzmienie. Dodatkowo ochrona przed wodą i kurzem w stopniu IP67 pozwala słuchać ulubionych dźwięków zarówno w słońcu, jak i w deszczu. Dzięki wbudowanej na obudowie pętli głośnik można zabrać, gdzie tylko się zechce. To doskonała harmonia stylu i dźwięku! JBL Go 3 zapewnia do 5 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, a muzykę można bezprzewodowo strumieniować za pomocą technologii Bluetooth. JBL Flip 6 to przenośny wodoodporny głośnik Bluetooth. Efektowny dźwięk na każdą przygodę z JBL Original Pro Sound. Wyjątkowa wyrazistość osiągnięta została, dzięki dwudrożnemu systemowi przetworników. Ten przenośny głośnik o dużej mocy jest wodoodporny i pyłoszczelny (IP67), dzięki czemu można zabrać go ze sobą w każdą pogodę. Dzięki akumulatorowi wystarczającemu nawet na 12 godzin odtwarzania, można imprezować do zachodu, a nawet wschodu słońca! Funkcja PartyBoost pozwala łączyć wiele głośników zgodnych z tym standardem.

Do tej pory JBL wielokrotnie sprawdzał się w wielu standardowych i niestandardowych sytuacjach, a prezenty dla Mam i dzieci to kolejne pole do popisu dla tych produktów. Jednego można być pewnym – odnajdą się w tych okolicznościach doskonale.