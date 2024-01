TEST: JBL Bar 1300

JBL Bar 1300 to 11.1.4-kanałowy soundbar, który wykorzystuje odłączane bezprzewodowe głośniki tylne, aby zapewnić wciągający dźwięk Dolby Atmos. Podnosi również stawkę, dodając potężny subwoofer, zwiększając moc wzmocnienia i udostępniając jeszcze więcej funkcji. Wszystko to sprawia, że ten system jest jednym z istotniejszych wyborów dla grupy najbardziej wymagających użytkowników w klasie konsumenckiej.

JBL Bar 1300 oferuje układ oparty na jednostce głównej, dwóch głośnikach bezprzewodowych z tyłu i 10-calowym bezprzewodowym subwooferze skierowanym do tyłu i w dół. Listwa dźwiękowa zawiera sześć przetworników racetrack, pięć głośników wysokotonowych i cztery pełnozakresowe głośniki skierowane w górę, natomiast z tyłu znajdują się przetworniki racetrack, przetwornik skierowany w górę i pasywny radiator.

Bar 1300 dekoduje obiektowe formaty audio Dolby Atmos i DTS:X, dostarczając je za pomocą przedniego lewego i prawego kanału, kanału centralnego, przednich i tylnych kanałów napowietrznych, kanałów szerokości oraz przednich i tylnych kanałów bocznych, tworząc półkulisty dźwięk trójwymiarowy.

Soundbar dobrze radzi sobie z muzyką dzięki większym przetwornikom, które zapewniają klarowność i szczegółowość, a szerokość obudowy zapewnia wysoką separację stereo. Mocny subwoofer gwarantuje solidną podstawę basu, który jest zwarty i kontrolowany, szczególnie po uruchomieniu funkcji automatycznej kalibracji.

W przypadku wielokanałowej muzyki, filmów lub programów telewizyjnych głośniki skierowane na bok zapewniają dodatkową szerokość, podczas gdy kanał centralny daje klarowność dialogów i skupienie się na ekranie. Bezprzewodowe głośniki tylne są wolne od opóźnień i przerw, zapewniając wielokanałowy dźwięk z autentycznym dźwiękiem przestrzennym.

Jeśli chodzi o Dolby Atmos i DTS:X, wykorzystywana jest cała scena dźwiękowa 11.1.4-kanałowa, tworząc w pełni wciągające przestrzenne wrażenia dźwiękowe. Podczas dekodowania obiektów audio umieszczanych w trójwymiarowej przestrzeni można odnieść wrażenie, że otacza je realistyczna półkula dźwięku.

Bar 1300 wyjątkowo dobrze współpracuje z grami, tworząc realistyczną i wciągającą scenę dźwiękową, która jest szczególnie efektywna w przypadku strzelanek FPS. Zrównoważony charakter systemu płynnie przenosi dźwięki z głośnika na głośnik, tworząc większe poczucie zanurzenia.

Ogólny dźwięk jest bardzo dynamiczny, z dużą ilością przestrzeni dzięki tym wszystkim potężnym wzmacniaczom. Niezależnie od tego, czy oglądasz telewizję, słuchasz muzyki, czy grasz, ten soundbar zapewnia ekscytujące i otaczające wrażenia dźwiękowe, które z pewnością przypadną ci do gustu.

JBL Bar 1300 to imponujący dodatek do gamy soundbarów marki. Dolby Atmos i DTS:X są dostarczane przez potężną i dynamiczną konfigurację głośników, która obejmuje subwoofer zdolny do naprawdę mięsistego kopniaka. Dostępne są również przydatne funkcje, takie jak zdejmowane tyły, zgrabna aplikacja i skuteczna automatyczna kalibracja, która zapewnia zrównoważony i spójny system. Rezultatem jest imponujący produkt, który zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe.

Specyfikacja

CENA 6 999 PLN

6 999 PLN SYSTEM 11.1.4-kanałowy

11.1.4-kanałowy CAŁKOWITA MOC WYJŚCIOWA 1 170 W

1 170 W WEJŚCIA 3x HDMI (w tym eARC 4K Dolby Vision pass-through), 1x optyczne, Bluetooth

3x HDMI (w tym eARC 4K Dolby Vision pass-through), 1x optyczne, Bluetooth WYMIARY 1 000 x 60 x 139 mm (soundbar), 202 x 60 x 139 mm (głośnik), 305 x 440,4 x 305 mm (subwoofer)