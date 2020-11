TEST: Jabra Elite Active 75t

Tak, wiemy – Elite Active 75t gościły na łamach „Magazynu T3” na początku tego roku. Minęło kilka miesięcy, a Jabra postanowiła udoskonalić jeden ze swoich flagowych produktów, uzupełniając go o obsługę ANC i wypuszczając na rynek wersję z bezprzewodowym ładowaniem Qi. Czy warto zainwestować w ich nową odsłonę?

Na pierwszy rzut oka nie zmieniło się wiele. Elite Active 75t to kompaktowe, lekkie słuchawki true wireless o wodoodpornej konstrukcji IP57 i specjalnym pokryciu z chwytliwego, antypoślizgowego materiału. Sparowanie ich ze smartfonem zajmuje dosłownie sekundę; łączność Bluetooth 5.0 okazała się stabilna i mocna, spokojnie wytrzymując oddalenie się od telefonu na około 10 m. Kolejnym plusem jest możliwość połączenia słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie i zapamiętania aż ośmiu źródeł dźwięku.

Pierwszą sporą nowością okazał się system aktywnej redukcji hałasu. Został on dodany w aktualizacji sprzętowej, co oznacza, że dostępny jest także dla posiadaczy starszych egzemplarzy Elite Active 75t – to miłe, że Jabra w ten sposób dba o konsumentów. Już podstawowa wersja słuchawek charakteryzowała się dobrym, pasywnym tłumieniem odgłosów otoczenia, ale dzięki dedykowanemu ANC mogłem spokojnie pracować, gdy w mieszkaniu obok odbywał się remont. System naprawdę dobrze radzi sobie z wytłumianiem głośnych dźwięków o wysokim natężeniu; co prawda nie miałem okazji przetestować słuchawek podczas lotu samolotem, ale nie wątpię, że sprawdzą się one nawet w tak ekstremalnych sytuacjach.

Do zachowania kontaktu z otoczeniem służy natomiast funkcja HearThrough, pozwalająca wybrać, w jakim stopniu słuchawki powinny przepuszczać dźwięki z zewnątrz.

Co najlepsze, włączone ANC nie ma negatywnego wpływu na brzmienie Elite Active 75t. Pełne, soczyste basy dodają muzyce idealnej do ćwiczeń rytmiczności; dźwięk jest głęboki, ale jednocześnie precyzyjny i finezyjny. Profil odtwarzania można również dostosować do własnych preferencji w aplikacji Jabra Sound+ – do dyspozycji dostajemy kilka fabrycznych presetów lub możliwość stworzenia własnych ustawień.

Od niedawna Elite Active 75t dostępne są także w wersji z bezprzewodowo ładowanym etui Qi. Indukcyjne uzupełnianie baterii zajmuje więcej czasu niż to klasyczne, ale przyda się do podładowania słuchawek w ciągu dnia. Wkładki potrafią grać około 7,5 godziny na jednym ładowaniu (5,5 z włączonym ANC), a akumulator w etui pozwala uzupełnić akumulatorki jeszcze trzykrotnie.

Czy warto kupić edycję Elite Active 75t z aktywną redukcją szumów i ładowaniem Qi? To zależy – jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem starszego egzemplarza tego modelu, ANC i tak otrzymasz za darmo, więc dla samego ładowania bezprzewodowego nie warto wydawać kasy. Wszyscy inni melomani powinni jednak zainteresować się tymi rewelacyjnymi słuchawkami true wireless od Jabry.

Specyfikacja