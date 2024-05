Hit Me Hard and Soft – trzeci album Billie Eilish już dostępny

Billie Eilish wydała swój wyczekiwany trzeci album studyjny Hit Me Hard and Soft.

Nowa płyta Billie przynosi dokładnie to, co obiecuje jej tytuł. 10 premierowych i zróżnicowanych gatunkowo piosenek układa się w rozległy i ekspansywny krajobraz dźwiękowy, zanurzając słuchaczy w pełnym spektrum emocji. Hit Me Hard and Soft to prawdziwie filmowe, różnorodne, ale przy tym spójne dzieło, które Billie nazywa „rodziną piosenek”. Krążek idealnie sprawdza się słuchany od początku do końca. Trzecia płyta Billie jest jej najodważniejszym i najbardziej śmiałym dziełem.

Billie napisała Hit Me Hard and Soft wspólnie ze swoim bratem Finneasem, z którym współpracuje od lat. Warto dodać, że Finneas jest także producentem krążka. Wydawnictwo jest już dostępne na platformach streamingowych, a także na nośnikach fizycznych, które w ramach walki ze zmianami klimatycznymi wyprodukowano w całości z materiałów nadających się do recyklingu. Więcej informacji na temat wszystkich zrównoważonych praktyk związanych z wydaniem tego albumu można znaleźć na stronie https://store.billieeilish.com/pages/sustainability.