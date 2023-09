TEST: Insta360 GO 3

Kariera Insta360 wśród twórców treści zaczęła się od pierwszych kamer 360, szybko przeszła do kamer serii GO, zanim ostatnio do portfolio firmy dołączył inteligentny gimbal do smartfona. Teraz marka powraca do swojej najmniejszej linii, prezentując model GO 3. Nie tylko wprowadza on znaczące ulepszenia modułu kamery, ale także całkowicie przeprojektowany moduł ładujący, który nadaje zupełnie nowy wymiar sposobowi, w jaki można używać gadżetu.

Insta360 GO 3 składa się z dwóch części: małego modułu kamery w kształcie pigułki i większej kapsuły ładującej z ekranem. Moduł aparatu charakteryzuje się minimalistycznym designem. Jedynymi godnymi uwagi szczegółami na matowym, białym korpusie są obiektyw i wskaźnik stanu LED z przodu, kilka otworów na mikrofon i interfejs pinów POGO z tyłu. I chociaż tego nie widać, cały tył jest magnesem.

Podobnie jak poprzednie kamery Insta360 GO, większość rzeczy można zrobić za pomocą jednego przycisku ukrytego w dolnej części modułu. Przycisk można zmapować, więc pojedyncze i podwójne kliknięcia przycisku aktywują różne tryby nagrywania lub ten sam tryb z dwiema różnymi konfiguracjami. Dodatkowo GO 3 wprowadza nową i oczekiwaną funkcję sterowania głosowego do rozpoczęcia i zatrzymywania nagrywania.

Drugą połową dynamicznego duetu jest zupełnie nowy Action Pod, który zapewnia interfejs ładowania, wewnętrzną baterię pozwalającą na trzykrotnie dłuższą pracę oraz port USB-C do kopiowania materiału do komputera. Trzy przyciski są umieszczone na górnej i prawej krawędzi, naśladując przycisk migawki i elementy sterujące miniaturowego aparatu.

Tam, gdzie Action Pod naprawdę błyszczy w stosunku do swojego poprzednika, to przez fakt ekranu dotykowego na tylnej części obudowy, który służy jako wizjer i interfejs do ustawień aparatu. Jednak moją ulubioną funkcją jest to, że pozostaje on połączony bezprzewodowo po odłączeniu aparatu, zamieniając go w bezprzewodowy wizjer i eliminując potrzebę korzystania ze smartfona. Ma również wbudowany zawias 180°, gdybyś chciał się widzieć, vlogując. Jeśli naprawdę jesteś w kropce, odchylany ekran może również działać jako prowizoryczna podpórka.

Jeśli szukasz małej i lekkiej kamery, którą możesz nosić lub przyczepić do niemal wszystkiego za pomocą odpowiedniego akcesorium – to może być urządzenie dla ciebie

W pudełku znajdują się trzy akcesoria montażowe, z których dwa były dołączone do GO 2. Obejmują one zawieszkę magnetyczną, którą można nosić pod koszulą, gdy aparat znajduje się na wierzchu, oraz klips do czapki z dopasowaną podstawką. Oba całkiem dobrze trzymają aparat, a strącenie go wymagałoby dość mocnego uderzenia.

Trzecie akcesorium to przeprojektowany uchwyt, łączący głowicę kulową z lepką podkładką za pomocą śruby. Nie osiąga on tak niskiego profilu ani elastyczności jak starszy uchwyt GO 2 — ale nowsza wersja jest bardziej stabilna, a głowicę kulową można sparować z dowolną liczbą rozwiązań montażowych za pomocą standardowej śruby ¼-20. Osobno dostępne są inne akcesoria, jak np. obudowa do nurkowania, kijek do selfie, czy „małpi ogon” do zawieszania aparatu w niecodziennych miejscach.

Ponieważ nowy Action Pod działa jako zdalny wizjer, uruchamianie aplikacji na smartfonie nie jest już konieczne. Niemniej jednak nadal jest to doskonała aplikacja towarzysząca i przydatna w użyciu na większych wyświetlaczach telefonów, gdzie łatwiej jest zobaczyć szczegóły i zmienić ustawienia. Jedyną wadą korzystania z telefonu jest to, że wymaga on zerwania zwykłego połączenia Wi-Fi dla sygnału z kamery.

Aplikacja Insta360 to nie tylko zdalna przeglądarka, ale także edytor wideo z trybem automatycznej edycji do inteligentnego lub manualnego generowania filmów z wielu klipów z tekstem, efektami i darmową muzyką. Aplikacja zawiera również bardzo dobre samouczki. Dostępny jest też desktopowy program Insta360 Studio. Oba nie będą konkurować z Premiere ani innymi edytorami wideo, ale wystarczą do przygotowania postów do mediów społecznościowych.

Insta360 GO 3 to przede wszystkim kamera akcji. Jeśli więc szukasz małej i lekkiej kamery, którą możesz nosić lub przyczepić do niemal wszystkiego za pomocą odpowiedniego akcesorium – to może być urządzenie dla ciebie. Możesz z nią biegać, wspinać się, jeździć na rowerze czy nartach. Dzięki temu, że z magnesem możesz zagwarantować sobie łatwy widok POV, można nagrywać nią jeszcze to, o czym każdy pomyślał… Tak, właśnie to! …widok z poziomu oczu naszego pupila! Można ją również zmieścić w ciasnych przestrzeniach do kreatywnych ujęć, takich jak ustawienie na dnie szklanki czy z tyłu (wyłączonego!) piekarnika.

Minusy są standardowe jak z każdą kamerą akcji: stosunkowo mały czujnik, porównywalny z większością smartfonów, problemy z drobnymi szczegółami i słabym oświetleniem. Wideo również wygląda na przeostrzone. Rozdzielczość 2,7K (1536×2720 px) w zwykłym trybie wideo lub 2,5K (1440×2560 px) w trybie FreeFrame (wcześniej „Pro”) powinna być wystarczająca dla większości osób. Jakość dźwięku jest całkiem dobra, choć nie da się ukryć, że nagrywający mowę będą chcieli robić to z zewnętrznego mikrofonu.

Jako kamera akcji stabilizacja ma kluczowe znaczenie, a Insta360 zrobiło wiele dzięki technologii FlowState Stabilization, aby nagrania wyglądały jak z drona.

Jedną rzeczą, na którą należy uważać, jest wysoka temperatura. GO 3 może się dość rozgrzać, co jest normalne w przypadku małego urządzenia o sporej mocy i bez możliwości chłodzenia. Może minąć 15-20 minut, zanim stanie się gorąca w dotyku – chociaż nigdy nie wyłączyła mi się z powodu przegrzania, warto uważać na ten aspekt.

Niewiele osób pewnie to zainteresuje, ale GO 3 może też robić całkiem niezłe zdjęcia, o ile nie porównujesz ich z flagowym telefonem z najwyższej półki.

Insta360 poczyniło znaczne postępy w zakresie żywotności baterii w nowym modelu. Moduł kamery GO 3 może nagrać 49 minut materiału 1080p przy 30 klatkach na sekundę, czyli o ponad 50% dłużej niż poprzednik. W Action Podzie z kolei GO 3 może pochwalić się 173 minutami działania w porównaniu do 150 minut GO 2 z obudową.

Insta360 GO 3 różni się od innych kamer akcji, aparatów smartfonów i lustrzanek, będąc liderem w swojej kategorii. Używanie jej daje frajdę i potrafi zmienić sposób, w jaki myśli się o kręceniu filmów. To nie jest aparat dla każdego, ale jest świetny dla każdego, kto czuje się ograniczony przez swój codzienny sprzęt.

Specyfikacja

CENA 2 199 PLN

2 199 PLN ROZDZIELCZOŚĆ MAKSYMALNA 2,7K

2,7K KODOWANIE WIDEO H.264

WIDEO H.264 MAKS. SZYBKOŚĆ TRANSMISJI WIDEO 80 Mb/s

80 Mb/s ZAKRES ISO 100-3200

100-3200 ŁĄCZNOŚĆ BLE 5.0, Wi-Fi 5 GHz, USB-C

BLE 5.0, Wi-Fi 5 GHz, USB-C ŻYROSKOP 6-osiowy

6-osiowy WYMIARY GO 3: 25,6 x 54,4 x 23,2 mm, Action Pod: 63,5 x 47,6 x 29,5 mm

GO 3: 25,6 x 54,4 x 23,2 mm, Action Pod: 63,5 x 47,6 x 29,5 mm WAGA GO 3: 35,5 g, Action Pod: 96,3 g