Nowość od Drunk Elephant: Amino Rain Glasswater Serum

Rozświetlenie i nawilżenie w stylu „glass skin”

Drunk Elephant, marka znana z tworzenia skutecznych formuł opartych na biokompatybilnych składnikach, wprowadza na rynek swoje najnowsze serum — Amino Rain Glasswater Serum. Ten zaawansowany kosmetyk ma zapewnić skórze natychmiastowy, opalizujący blask oraz długofalowe nawilżenie i ujędrnienie, dając efekt idealnie gładkiej, promiennej „glass skin”.

Serum łączy w sobie 1% fermentowanego poliaminokwasu oraz 0,5% dipalmitylohydroksyproliny — duet odpowiadający za intensywne nawilżenie i wspieranie naturalnej produkcji kolagenu. Kompleks Hiya Super Hydration Water z czterema formami kwasu hialuronowego zapewnia 24-godzinne nawodnienie i poprawia elastyczność skóry, a system Light-Boosting wydobywa z niej zdrowy, naturalny blask.

Efekt? Skóra jest natychmiast ukojona, miękka i gładka, a przy regularnym stosowaniu zyskuje widocznie większą sprężystość i świetlistość.

Formuła Amino Rain jest pozbawiona silikonów, olejków eterycznych, substancji zapachowych i alkoholi rozpuszczalnikowych, a jej pH 5,5 jest przyjazne dla naturalnej bariery skóry. Serum można łączyć z innymi produktami marki, np. z kremem Lala Retro, tworząc spersonalizowany rytuał pielęgnacyjny.

Sposób użycia: przed aplikacją wstrząśnij butelką, a następnie nałóż jedną pompkę na czystą, suchą skórę raz dziennie.

Cena: 245 PLN | Dostępność: perfumerie Sephora

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
