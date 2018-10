Uwierzcie, recenzowanie flagowców jest trudniejsze, niż się to wydaje. Mamy bowiem do czynienia ze sprzętem projektowanym po to, aby był jak najbardziej „naj” – najszybszy, najpiękniejszy, najbardziej wydajny. Z tego powodu często trudno jest się przyczepić do jakiegokolwiek aspektu telefonu; z drugiej strony łatwo ulec wrażeniu, że wszystkie smartfony z najwyższej półki są takie same.

Tutaj dochodzimy do HTC U12+, który bardzo pozytywnie zaskoczył mnie pod tym względem. Zamiast powielania klisz, stawia on na własny styl i łączy go z typową dla flagowców wszechstronnością.

SZKLANA POGODA

HTC U12+ to następca zeszłorocznego HTC U11+. Plus w nazwie może być tutaj nieco mylący – nie oznacza ani wyższej specyfikacji, ani większego ekranu. Producent chciał w ten sposób podkreślić, że telefon posiada wszystkie udogodnienia, które najczęściej znajdują się jedynie w wyższych wariantach flagowców.

Do dyspozycji otrzymaliśmy duży ekran o wąskich ramkach, luksusowe szklane wykończenie i doskonale dopasowaną do dłoni obudowę. Smartfon dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, płomiennie czerwonym i niebieskim. Najlepiej prezentuje się ten ostatni. Błękitny U12+ został wyposażony w półprzezroczysty panel, który pozwala podejrzeć podzespoły umieszczone dookoła czytnika linii papilarnych i aparatu. Ten szczegół spodoba się nie tylko technologicznym geekom. Ze względu na szklaną obudowę telefon jest dość ciężki, ale obsługuje się go komfortowo.

Co ciekawe, HTC U12+ nie jest wyposażony w żadne przyciski. To, co widzicie na zdjęciach, to czujniki ultradźwiękowe. Reagują one na dotyk, ale nie można ich fizycznie wcisnąć. HTC tłumaczy, że rozwiązanie to podyktowane zostało chęcią przedłużenia żywotności urządzenia – brak dodatkowych uszczelek pozwala na lepsze zabezpieczenie telefonu przed przypadkowym zamoczeniem lub zapyleniem oraz uszkodzeniem delikatnych przycisków. Pierwszy kontakt z dotykowymi wybrzuszeniami to szokujące doznanie, ale potem jest tylko lepiej. Czujniki dokładnie wychwytują obecność palców, a każde „wciśnięcie” potwierdzone jest delikatną wibracją. Podobnie jak w przypadku zwykłych guzików, do ich uaktywnienia potrzebna jest odrobina siły, co sprawia, że każde wzięcie telefonu do ręki nie kończy się jego przypadkowym resetem.

W MOCNYM UŚCISKU

Edge Sense był zdecydowanie najciekawszą nowością HTC U11 – nic dziwnego, że jego udoskonalona forma znalazła się także w nowym flagowcu. Teraz oprócz ściśnięcia, brzegi telefonu rejestrują także dotyk. Urządzenie wyczuwa, kiedy trzymamy je w ręku, dzięki czemu ekran nie obróci się z orientacji pionowej do poziomej, nawet podczas ruszania telefonem. Dwukrotne dotknięcie palcem jednej z krawędzi uruchamia tryb obsługi telefonu jedną dłonią. Funkcjonalna część ekranu automatycznie ulega zmniejszeniu, pozwalając na komfortowe dosięgnięcie kciukiem do każdej ikonki. Tryb ten szczególnie spodoba się osobom o krótkich palcach, które mają problem z jednoręczną obsługą smartfonów.

Edge Sense 2 to jednak przede wszystkim ściśnięcia. HTC U12+ obsługuje dwa rodzaje uścisków: pojedynczy i przytrzymanie. Siłę nacisku ustawiamy podczas pierwszej konfiguracji telefonu, ale można ją w każdej chwili zmienić. Podczas testów najwygodniej korzystało mi się ze średnich ustawień. Jeśli wrażliwość Edge Sense jest bardzo wysoka, może zdarzyć się przypadkowe odpalenie aplikacji. Naciśnięcie wymagające największej siły jest natomiast często odbierane przez telefon jako próba przytrzymania krawędzi, co kończy się uruchomieniem innej opcji.

Warto pobawić się różnymi ustawieniami tej funkcji, w szczególności, że po kilkunastu minutach przyzwyczajania się, korzystanie z Edge Sense wchodzi w krew. Obydwa rodzaje nacisku mogą służyć do otwierania aplikacji lub uruchomienia konkretnej funkcji. Przykładowo, długie przyciśnięcie krawędzi w aplikacji Aparat powoduje przełączenie pomiędzy przednimi a tylnymi obiektywami, a jedno ściśnięcie – zrobienie zdjęcia. Podobne kontekstowe skróty można przypisywać do każdej popularnej apki.

Należy tutaj wspomnieć o czytniku linii papilarnych, który umieszczony jest w wygodnym miejscu pod tylnym aparatem. Kiedy telefon leży na płaskiej powierzchni i nie mamy dostępu do czytnika, HTC U12+ automatycznie prosi o odblokowanie za pomocą innej metody autoryzacji – do wyboru otrzymujemy standardowy kod PIN, wzór lub hasło.

JASNA STRONA MOCY

Najnowszy smartfon HTC może pochwalić się znakomitą wydajnością. Snapdragon 845, 6 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (na rynek polski nie trafiła niestety wersja 128 GB) to flagowcowy standard zapewniający płynność działania nawet wymagającym aplikacjom. W teście szczególnie dobrze wypadły koszmarnie zasobożerne „bitewne karcianki” – na HTC U12+ rozgrywka była perfekcyjnie płynna, a aplikacje nie wyrzucały do ekranu głównego. Potężna specyfikacja pozwala także na swobodny multitasking.

Tym, co wyróżnia telefon spośród wielu innych flagowców, jest natomiast wytrzymałość baterii. 3 500 mAh jest doskonale zoptymalizowane – jedno pełne ładowanie starczyło na ponad pięć godzin ciągłego oglądania zawartości online i trzynaście godzin codziennego korzystania. Jeśli z telefonu korzystamy sporadycznie, możemy go spokojnie podłączać do źródła prądu raz na dwa-trzy dni. Smartfon wykorzystuje technologię Quick Charge 3.0, która pozwala na naładowanie baterii od zera do pełna w niecałe dwie godziny. Po podłączeniu HTC U12+ do gniazda USB w laptopie, udało mi się odzyskać około 10% baterii w 25 minut, z kolei przy użyciu ładowarki dołączonej do zestawu, w pół godziny naładujemy urządzenie do 25%.

Samodzielne zarządzanie zużyciem baterii i wydajnością telefonu jest możliwe za pomocą aplikacji HTC Boost+. Służy ona przede wszystkim do usuwania niepotrzebnych plików cache, wyłączania działających w tle aplikacji i odzyskiwania miejsca w pamięci telefonu.

OCZOM NIE WIERZĘ!

Ekran HTC U12+ to żywy dowód na to, że panele LCD nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Otoczony jest on wąską ramką bez wcięcia – widzicie, nie trzeba kopiować Apple, aby zrobić piękny telefon – i wywołuje zachwyt od pierwszego spojrzenia. Wyświetlacz Super LCD jest jasny, perfekcyjnie ostry i responsywny. Panel charakteryzuje się wyrazistymi kontrastami i świetnym balansem barw, nawet przy najniższym poziomie jasności.

Doskonale widać to chociażby podczas przeglądania zdjęć i filmów wykonanych telefonem. HTC U12+ wyposażony jest w dwa podwójne aparaty: ten z przodu ma dwa obiektywy 8 Mpix, zaś tylny to połączenie obiektywu szerokokątnego 12 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i teleobiektywu 16 Mpix. Jednostki te świetnie radzą sobie w każdych warunkach oświetlenia: zdjęcia wykonane przy sztucznym, ciepłym świetle, zachowywały oryginalną kolorystykę fotografowanych obiektów, zaś w dobrych warunkach telefon może spokojnie rywalizować z niejednym aparatem kompaktowym. Autofokus UltraSpeed 2 pomaga w szybkim wyostrzaniu obrazu.

Nawet w trybie automatycznym kolory na fotkach są nasycone, a fotografowany obiekt pięknie wyeksponowany. Osoby interesujące się fotografią na pewno docenią opcję Pro, za pomocą której można samodzielnie ustawić czułość ISO czy temperaturę kolorów na zdjęciu oraz skorzystać ze specjalnych trybów aparatu dla ujęć nocnych, zbliżeń i ruchu. Do dyspozycji użytkownika oddano także kilkanaście filtrów artystycznych, a w przednim aparacie – nakładki AR.

HTC U12+ może nagrywać filmy w jakości 4K i 60 kl./s z płynnym, filmowym przybliżaniem. Ostre, kolorowe nagrania cieszą oko, ale najwięcej radości dostarczają dodatkowe tryby nagrywania: Hyperlapse i slow-mo. Ten pierwszy służy do tworzenia dynamicznych, poklatkowych filmów; za pomocą drugiego łatwo nakręcić dramatyczne, spowolnione nagrania. Obydwa tryby zachęcają do eksperymentowania podczas kręcenia – wszystkie najważniejsze opcje wyświetlane są bezpośrednio na ekranie, dzięki czemu mamy łatwy dostęp do ustawień.

SEN AUDIOFILA

U12+ nie zawodzi także pod względem audio. Telefon wyposażony jest w umieszczone z przodu głośniki BoomSound Hi-Fi, których wzmacniaczem jest… cała obudowa flagowca. Pozwala to na uzyskanie imponującego brzmienia o ładnie wyeksponowanych wokalach, głębokich basach i krystalicznie czystych, delikatnych górach. U12+ wykrywa, jaki rodzaj zawartości odtwarzamy: w trybie muzycznym dźwięk jest bardziej skoncentrowany i nasilony.

Do telefonu dołączono znane z HTC U11 słuchawki z technologią USonic, która mapuje kształt kanału słuchowego i automatycznie dostosowuje parametry audio tak, aby zapewnić jak najlepsze brzmienie.

Mimo kilku drobnych niedociągnięć, HTC U12+ to doskonały smartfon. Jeśli żaden z tegorocznych flagowców nie podbił twojego serca, koniecznie sprawdź U12+ – funkcjonalnego i niebanalnego smartfona.

SPECYFIKACJA