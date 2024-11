TEST: Native Union Voyage

W ubiegłym miesiącu w podróży służbowej towarzyszyła mi ładowarka Anker MagGo Wireless Charging Station. Ważąca 200 gramów, pozwalała na bezprzewodowe ładowanie smartfona, etui ze słuchawkami TWS i smartwatcha, będąc fantastycznym rozwiązaniem do mojego podręcznego bagażu. Tym razem w drogę zabrałem nowe, jeszcze bardziej kompaktowe rozwiązanie – Native Union Voyage.

Voyage składa się z dwóch dysków ładujących połączonych elastycznym, gumowym paskiem, który umożliwia złożenie dwóch połówek w kompaktową, magnetycznie połączoną jednostkę. Urządzenie jest dostępne w kolorze piaskowym lub czarnym i jest wykonane z plastiku, a miękki w dotyku, gumowy zawias rozciąga się wokół zewnętrznej krawędzi dysków. Po złożeniu Voyage ma grubość dwóch iPhone’ów 16 Pro, co może być zbyt grube do niektórych kieszeni, ale jest najbardziej kompaktowym rozwiązaniem tego typu na świecie. Gadżet wydaje się solidny, a jakość wykonania jest doskonała.

Istnieje kilka sposobów korzystania z Voyage. Jeśli chcesz ładować jednocześnie iPhone’a i Apple Watcha, możesz rozłożyć Voyage na płasko, podnieść krążek ładujący Apple Watch, aby był prostopadły do reszty urządzenia, i rozpocząć ładowanie obu. Voyage to ładowarka Qi2, co oznacza, że może dostarczyć 15 W mocy do iPhone’a. Krążek ładujący Apple Watch dostarcza 5 W mocy. Standard Qi2 jest krokiem naprzód w stosunku do oryginalnego Qi, ale warto zauważyć, że możesz uzyskać szybsze ładowanie za pomocą oficjalnej ładowarki MagSafe do iPhone’a firmy Apple i ładowarki Apple Watch.

To powiedziawszy, istnieje zaleta zintegrowanej konstrukcji Voyage, której nie oferują szybsze ładowarki Apple. Nie tylko możesz ładować jednocześnie iPhone’a i Apple Watch (lub AirPodsy), ale masz również inne opcje. Po pierwsze, jeśli złożysz Voyage do tyłu, możesz ładować tylko iPhone’a. W tej konfiguracji Voyage jest wystarczająco gruby, aby służyć również jako podstawka pozioma, dzięki czemu możesz go używać do oglądania filmów, niezależnie od tego, czy ładujesz iPhone’a, czy nie. Jeśli ładujesz w tej konfiguracji, będziesz mieć również dostęp do trybu StandBy.

Inną opcją jest odwrócenie tej samej konfiguracji i położenie Apple Watcha lub AirPodsów na płaską powierzchnię Voyage w celu naładowania. Alternatywnie możesz odchylić ładowarkę do góry i używać Apple Watch w trybie nocnym podczas ładowania. To łącznie cztery sposoby ładowania urządzeń za pomocą ładowarki, która ma rozmiar niewiele większy od oficjalnej ładowarki Apple MagSafe.

Zestaw jest wyposażony w kabel USB-C pokryty atrakcyjnym wizualnie materiałem, który pasuje do koloru urządzenia. W pudełku znajduje się również płócienny woreczek do przechowywania Voyage i jego kabla.

Voyage jest dobrym, ultrakompaktowym zamiennikiem ładowarki w podróży. Bardziej poręcznym niż bliźniacze rozwiązanie TwelveSouth, a przy tym tańszym. Marzy mi się, aby obsługiwał szybsze ładowanie, ale jego kompaktowy rozmiar rekompensuje to w większości zastosowań. Urządzenie było równie przydatne w domu, gdy potrzebowałem naładować iPhone’a, Apple Watcha lub AirPodsy.

Specyfikacja

CENA 450 PLN

450 PLN MOC 15 W

15 W KOMPATYBILNOŚĆ MagSafe, Qi2

MagSafe, Qi2 KOLOR czarny, piaskowy

czarny, piaskowy WAGA 105 g