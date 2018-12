Razer Raiju Mobile – pad do telefonów z Androidem

Mobilne gry zyskują na popularności, a wraz z nimi pojawiają się kolejne akcesoria gamingowe dla smartfonów. Najnowszym z nich jest Razer Raiju Mobile, kontroler współpracujący z większością urządzeń działających na Androidzie.

Raiju Mobile to zmodyfikowana wersja Raiju Ultimate – profesjonalnego pada do PlayStation 4. Wykorzystuje on te same technologie, w tym programowalne przyciski Mecha-Tactile Action Buttons umieszczone wzdłuż dolnej krawędzi kontrolera i superczułe triggery. Największą różnicą w stosunku do wersji dla PS4 jest oczywiście uchwyt na telefon, którego nachylenie można regulować w zależności od potrzeb. Pad łączy się ze smartfonem bezprzewodowo przez Bluetooth lub za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB-C. Jedno ładowanie starcza na 23 godziny gry.

Aby skorzystać z Raiju Mobile potrzebny jest jedynie smartfon z Androidem 6.0 lub wyższym. Kontroler mobilny współpracuje z wieloma tytułami z różnych gatunków, ale tylko niektóre z nich są w pełni zoptymalizowane pod jego działanie, na przykład wyścigówka Gear Club – True Racing czy gra RPG Evoland 2. Raiju Mobile dostępny jest już na oficjalnej stronie producenta, a do sklepów trafi na początku przyszłego roku. Pad został wyceniony na 150 USD (ok. 570 PLN).