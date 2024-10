TEST: Govee Strip Light 2 Pro

Taśmy LED RGB już od wielu lat królują nie tylko w nowoczesnych salonach, ale i jaskiniach graczy, którzy pokochali ich wszechstronność oraz efekty świetlne, jakie generują. Nikogo zatem nie powinno dziwić, że producenci prześcigają się w innowacyjnych projektach i rozwiązaniach w tym segmencie. Poszukując najlepszych produktów w tej klasie, nie sposób nie natknąć się na markę Govee, która wzięła sobie za punkt honoru stworzenie najlepszej taśmy LED RGB na rynku. Czy ich nowy model spełnia pokładane w nim nadzieje?

Govee Strip Light 2 Pro został zaprezentowany podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie i od razu zagościł w czołówce listy zakupowej każdego fana oświetlenia RGB. Kiedy trafił on w moje ręce, od razu dało się zauważyć, że firma bierze ten produkt na serio. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie i niczym nie przypomina delikatnych taśm LED niektórych producentów. Do testów otrzymałem wariant o długości 5 metrów (można go przedłużyć o kolejne 5), ale w sprzedaży jest również wersja 10-metrowa. W tym miejscu warto zauważyć, że taśmę możemy docinać co 10 centymetrów, co bynajmniej nie jest branżowym standardem, a znacznie ułatwia finalny montaż.

To, czym produkt ten wyróżnia się szczególnie na tle swojej konkurencji, to odwzorowanie kolorów. Przez naszą redakcję przetoczyło się w ostatnim czasie kilka podobnych produktów i muszę szczerze powiedzieć, że Strip Light 2 Pro pod tym względem nie ma sobie równych. Dzieje się tak dzięki opracowanemu przez Govee systemowi LuminBlend, który za pomocą układu G1151 steruje każdą ze zintegrowanych, pięciokolorowych diod RGBWW (czerwony, zielony, niebieski, biały 2 700K i biały 6 500K) w danym segmencie. Daje to fenomenalne efekty, gdzie kolory z ciepłego spektrum naprawdę wyglądają tak, jak powinny. Jest to bardzo duża sztuka, na której wykłada się wielu innych producentów, stawiających wyłącznie na trzy kolory RGB.

Wszystko to byłoby jednak marnym pocieszeniem, jeśli aplikacja Govee (w pełni spolszczona) nie byłaby w stanie wykorzystać tego sprzętowego potencjału. Pragnę zatem uspokoić, że nic takiego nie ma miejsca. Po szybkiej instalacji otwiera się przed nami bardzo dużo możliwości ustawień. Poza klasycznym wyborem jednego z 16 milionów kolorów, do naszej dyspozycji oddano ponad 100 dynamicznych i statycznych scen, możliwość pobierania kolejnych tworzonych przez społeczność, sceny pulsujące w rytm muzyki (mikrofon znajduje się w module kontrolnym) oraz sceny tworzone przez asystenta AI, który sam wygeneruje nam spersonalizowaną kompozycję na podstawie opisu lub przesłanej grafiki. Wisienką na torcie jest jednak edytor, który pozwala na zaprogramowanie każdego segmentu taśmy i stworzenie własnego efektu.

Dobrą wiadomością dla fanów inteligentnych domów jest również fakt, że Govee świetnie dogaduje się z wiodącymi producentami urządzeń smart home i stawia na integrację przez standard Matter. Oznacza to, że w ciągu kilku minut możemy dodać naszą nową taśmę LED do Apple HomeKit, Google Home czy Amazon Alexa. Warto jednak zauważyć, że z powodu obecnych ograniczeń Matter, sterowanie paskiem będzie sprowadzać się do zmiany podstawowych kolorów i regulacji jasności. Możliwość wykorzystania w automatyzacjach scen z aplikacji Govee jest obecnie dostępne jedynie przez stare integracje chmurowe w ekosystemach Google i Amazona. Naturalnie nie jest to wina Govee i jestem przekonany, że kiedy tylko nastąpi odpowiednia aktualizacja standardu Matter to stan ten szybko ulegnie poprawie.

Na ten moment jedno nie ulega wątpliwości: jeśli szukasz wysokiej jakości, dobrze wycenionej taśmy LED RGB, to szaleństwem byłoby nie postawić na Govee.

Specyfikacja

CENA 80 EUR (5 m), 125 EUR (10 m)

80 EUR (5 m), 125 EUR (10 m) DŁUGOŚĆ 5 lub 10 m

5 lub 10 m DOCINANIE co 10 cm

co 10 cm ZAGĘSZCZENIE 60 diod/metr

60 diod/metr DIODY RGBWW

RGBWW STEROWANIE Govee, Matter, Google Home, Amazon Alexa