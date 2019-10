Podwójnie składany smartfon od TCL

Czy składane telefony są tylko przemijającą modą, czy też na dobre zagoszczą w naszych kieszeniach? Przekonamy się o tym w przyszłości, a tymczasem możemy podziwiać kolejne inwencje producentów w dziedzinie giętkich wyświetlaczy, na przykład te od TCL.

TCL to producent urządzeń pod marką Alcatel i BlackBerry, ale firma projektuje także sprzęt pod swoją nazwą. Ich najnowszy prototyp smartfona otrzymał 10-calowy ekran wyposażony w dwa zawiasy – jeden składający się do wewnątrz, drugi na zewnątrz. To przypominające papierową harmonijkę rozwiązanie zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ pozwoli ono na swobodny dostęp do części ekranu nawet wtedy, gdy urządzenie jest złożone. Podwójny zawias umożliwia także zastosowanie prostokątnego ekranu, co poprawi wyświetlanie aplikacji – większość gier i programów graficznych nie jest zoptymalizowana do pracy na kwadratowym wyświetlaczu.

Prototyp zaprezentowany przez TCL znajduje się na wczesnym etapie prac. Producent nie zdradził, jakie podzespoły znalazłyby się wewnątrz komercyjnie dostępnego urządzenia, wiadomo jedynie, że otrzymałby on poczwórny aparat tylny i pojedynczy przedni. Oczywiście los tak eksperymentalnego smartfona jest niepewny – trudno przewidzieć, jak wielokrotne składanie i rozkładanie z dwóch stron wpłynie na długowieczność ekranu. Z drugiej strony, jeszcze kilka lat temu jakiekolwiek składane smartfony pozostawały jedynie w sferze marzeń…