TEST: Facelab

Facelab to aplikacja do edycji zdjęć, która oferuje szereg narzędzi do ulepszania selfie. Pozwala edytować skórę, usta, uśmiech, oczy, nos, kształt twarzy, makijaż, kolor włosów oraz stosować filtry i efekty. Aplikacja oferuje również opcje dostrajania, takie jak przycinanie, obracanie i dostosowywanie koloru i światła zdjęć. Jak wiele aplikacji tego typu oferuje też wersję premium, która poza bardzo podstawową z tej funkcjonalności, agresywnie chce pozyskać nasze pieniądze. Czy warto? Sprawdźmy to.

Narzędzia do edycji skóry zawierają wygładzanie i wyrównywanie jej kolorytu i tekstury, usuwanie zmarszczek, plam, śladów po trądziku, blizn i zmniejszanie połysku. Uzyskać można także pełniejsze usta o dowolnym kolorze i kształcie oraz wybielić zęby. Poprawki wyglądu mogą także uwzględniać oczy: nie tylko automatycznie da się usunąć opuchnięte worki pod nimi i cienie, ale wybielić białka, pogłębić kolor źrenic, a nawet zmienić ich kolor. Korekcja nosa uwzględnia zmianę kształtu ogólnego, jak również dostosowanie samego czubka nosa. W zakresie retuszu twarzy można wyedytować jej rzeźbę, ujędrnić, uczynić bardziej owalną czy okrągłą, wyszczuplić i wyostrzyć podbródek. Korekty te można stopniować. Od bardzo delikatnych poprawek, które mogą być spowodowane złym ujęciem w oryginale po bardzo mocne, pokazujące wręcz efekty osiągalne jedynie w przypadku chirurgii plastycznej.

Facelab również pozwala na nakładanie na twarz wirtualnego makijażu. Poza wspomnianą zmianą koloru ust, nałożyć można popularne odcienie szminki, róż na policzku, wykorzystać kredki do oczu czy cienie do powiek. Wszystkie do tej pory wymienione funkcje działają bardzo dobrze i problemy pojawiają się dopiero w przypadku włosów. Choć technologia wykorzystywana do koloryzowania ich na zdjęciach jest coraz lepsza, nie da się ukryć, że w przypadku niektórych fryzur, zwłaszcza gdy pojedyncze włosy wędrują w różnych kierunkach, efekt może być wybiórczy.

Aplikacja to także filtry i efekty. Możliwość dodawania błysków, efektu bokeh czy usuwania tła (działa nad wyraz dobrze!). Nie zabrakło oczywistości: kadrowania czy dostosowania koloru i światła oraz winietowania, w dość podstawowym zakresie.

Ze swojej funkcjonalności związanej z poprawianiem wyglądu na zdjęciu narzędzia Facelab wywiązują się bardzo dobrze. Gorzej wypadają funkcje automatyczne. Te przede wszystkim przeznaczone są głównie dla kobiet i wyglądają trochę zbyt sztucznie w stosunku do manualnych korekt. Jeszcze bardziej agresywnymi wizualnie zmianami są te związane ze sztuczną inteligencją. Mogą się one przydać aspirującym modelkom, ale raczej tylko im. Pod tymi względami lepsze i bardziej uniwersalne rozwiązania ma FaceApp.

Nie zmienia to jednak faktu, że Facelab to jedna z bardziej uczciwych apek pozwalających na korektę swojego wyglądu na zdjęciach wśród osób nie obsługujących Photoshopa. Jest szybka, prosta w obsłudze i gwarantuje dobre rezultaty osobom chcącym dokonać korekt swojego cyfrowego wyglądu.

Specyfikacja

CENA Darmowa

Darmowa SYSTEM iOS, iPadOS