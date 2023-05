Cyfrowa ewolucja 

Od wielu lat obserwujemy technologiczną ewolucję w życiu codziennym. Stale zmieniające się metody komunikowania się, narzędzia ułatwiające pracę czy załatwianie wszelkich spraw urzędowych. Za otaczającymi nas zmianami stoją nie tylko wielkie korporacje, ale także międzynarodowe instytucje, które są odpowiedzialne za wprowadzanie innowacji poprawiających życie całych społeczeństw. Jedną z nich jest Komisja Europejska. Jakie projekty szykują obecnie dla nas unijni komisarze?

Jednym z zadań komisji Europejskiej jest rekomendowanie i wdrażanie projektów poprawiających komfort życia mieszkańców Unii Europejskiej. Zwłaszcza w ostatnich latach działania te koncentrują się wokół nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, ale także wszechobecnej cyfryzacji. Komisarze zasłynęli np. rezolucją nakazującą firmie Apple standaryzację gniazda w urządzeniach elektronicznych i stosowania tylko typu USB C. Być może aktualne działania, nad którymi pracuje komisja nie są równie spektakularne, ale z pewnością bardzo potrzebne. Ostatnio w Brukseli miała miejsce sesja poświęcona kierunkom rozwoju metaverse, a także warsztaty XR Intelligence w Seed Factory.

e-obywatel – swobodny przepływ osób i informacji

Unijni komisarze coraz większy nacisk kładą na budowanie naszej wirtualnej tożsamości, która de facto będzie zbiorem informacji o nas. Wszystko po to, aby w urzędzie, szkole, na uczelni czy u lekarza nie posługiwać się papierowymi czy plastikowymi dokumentami, a jedynie przekazywać właściwej instytucji dostęp do naszych danych. Oczywiście taka unifikacja wiąże się z kwestią bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania niezwykle wrażliwych danych, a także finansowania samego procesu digitalizacji. Te kwestie również były poruszane podczas panelu dyskusyjnego, jednak przedstawiciele komisji twierdzą, że dysponujemy już praktykami związanymi z danymi, np. w Polsce jest to RODO, natomiast finansowanie zabezpieczone jest z unijnego budżetu, którym komisja także zarządza. Podczas tego spotkania przedstawicie państw członkowskich mogli przedstawiać swoje projekty, które sprawdziłyby się w ich krajach, jednak te które mogą być przydatne na terenie całej Unii to te związane np. z ujednoliconym kontem pacjenta, pracownika lub studenta, na którym lekarz, pracodawca lub administracja uczelni na terenie całej wspólnoty będą mogli jednym kliknięciem sprawdzić historię choroby czy przebieg kariery i edukacji.

VR nie tylko w rozrywce

Gogle wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z odpowiednim sprzętem zewnętrznym i oprogramowaniem mogą zrewolucjonizować wiele dziedzin życia, a z pewnością przyczynią się do ułatwienia np. szkoleń dla pilotów, motorniczych czy lekarzy i służb ratowniczych. Udowodniły to warsztaty XR Intelligence w Seed Factory.

VR pozwala dzisiaj na wzięcie udziału w szkoleniu przeciwpożarowym, które nie jest tylko nudnym wykładem specjalisty PPOŻ. Dzięki goglom można na własnej skórze poczuć, jak powinno zachować się w tak krytycznej sytuacji, jak skupić się na poleceniach strażaków czy samodzielnie podejmować decyzje o ewakuacji czy pomocy innym uczestnikom zdarzenia.

Innym ciekawym przykładem jest projekt IKEI, która jest na etapie testowania VR do aranżacji wnętrz. Szwedzi zeskanowali już wszystkie dostępne w ich ofercie meble i będą zapraszać klientów do projektowania pomieszczeń przy udziale zestawu gogli i odpowiedniej aplikacji. Trudno mi jednak aktualnie wyobrazić sobie, że ten szwedzki potentat meblowy wyposaży wszystkie swoje sklepy w zestawy VR. Może tutaj wejdą w grę zalety związane z rozszerzoną, a nie wirtualną rzeczywistością?

Obrady Komisji Europejskiej, a także warsztaty VR pokazują, że digitalizacja naszego życia jest mocno rozpędzona i przy wparciu europejskich i krajowych polityków jesteśmy w stanie wdrażać programy, które wpłyną na komfort życia i zdecydowanie poprawią rozwój niektórych sektorów gospodarki. Jeśli przekonaliśmy się do korzystania z wirtualnego dowodu osobistego i transakcji online, pora zrobić kolejny krok i przyzwyczaić się do tego, że większość wrażliwych danych będzie gromadzona w globalnych systemach z bezpiecznym dostępem, bez względu na miejsce naszego pobytu. Taka jest wizja przyszłości.