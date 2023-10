Przedpremierowa ekspozycja nowego Passata Varianta

Dziewiąta generacja modelu Passat trafi do salonów w pierwszym kwartale przyszłego roku. Auto było jednak prezentowane w ostatnich dniach w salonie Volkswagen Home w Warszawie. Passat to jeden z najchętniej kupowanych modeli Volkswagena – do tej pory sprzedano ponad 34 miliony egzemplarzy Passata. Lepszy wynik uzyskał jedynie Golf.

Model został zaprezentowany w Polsce tuż po światowej premierze – Passata dziewiątej generacji pokazano po raz pierwszy niespełna miesiąc temu. Przy tworzeniu auta położono nacisk na dopracowanie nadwozia pod względem aerodynamicznym i będzie wręcz naszpikowane nowymi technologiami. Wszystko po to, by pasażerowie czuli się w nim wygodnie. Szczególnie wysoki komfort jazdy w wyciszonym nadwoziu będzie w odmianach z opcjonalnym, adaptacyjnym zawieszeniem DCC Pro i fotelami ergoActive z pneumatycznym masażem.

„Passat Variant jest kolejnym modelem, który możemy zaprezentować w Polsce tuż po jego światowej premierze. Polscy kierowcy bardzo lubią Passata i jestem przekonany, że przypadnie im do gustu także jego dziewiąta generacja. Szczególnie interesująco zapowiadają się odmiany hybrydowe typu plug-in, ale oczywiście nie zabraknie także jednostek TDI i TSI” – powiedział Paweł Szuflak, dyrektor marki Volkswagen w Polsce.

Dziewiątą generację Passata zbudowano na platformie MQB evo. Do wyboru będą silniki TDI i TSI o mocy od 120 do 265 KM. Wszystkie odmiany będą standardowo wyposażone w zautomatyzowaną skrzynię biegów DSG, a dźwignia zmiany przełożeń została przeniesiona z konsoli środkowej na kolumnę kierownicy. Najmocniejsze wersje TDI i TSI będą mieć napęd na cztery koła, pozostałe odmiany będą przednionapędowe. Całkowicie nowe są dwa hybrydowe zespoły napędowe typu plug-in (eHybrid) o mocy 204 i 272 KM. W połączeniu z nowym akumulatorem o pojemności netto 19,7 kWh umożliwiają one zasięg na silniku elektrycznym wynoszący ok. 100 km. Dzięki temu nowy Passat Variant może być używany na co dzień jak samochód elektryczny. Ważną rolę odgrywa tu również krótki czas ładowania, ponieważ akumulator może być ładowany prądem przemiennym o mocy 11 kW zamiast poprzednich 3,6 kW. Na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym Passat Variant eHybrid może ładować się nawet z mocą 50 kW. Ponadto połączenie silnika elektrycznego i nowego, oszczędnego silnika benzynowego turbo (1.5 TSI evo2) zapewni łączny zasięg na poziomie około 1000 km.

Volkswagen całkowicie przeprojektował wnętrze, stawiając na materiały wysokiej jakości. W oczy rzuca się nowy, duży wyświetlacz z przejrzystą strukturą menu. Dzięki temu funkcjonalność jest na najwyższym poziomie, a bardziej intuicyjna obsługa systemu infotainment to ukłon w stronę użytkowników samochodów marki z Wolfsburga, którzy oczekiwali takich zmian.

fot. Tomasz Niechaj