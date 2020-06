TEST: EufyCam 2

Pod względem klimatycznym Polska jest niełatwym rynkiem dla producentów zewnętrznych kamer bezpieczeństwa – w końcu to, co sprawdzi się w słonecznej Kalifornii, nie zawsze wytrzyma jesienne deszcze i nagłe, wiosenne zmiany temperatury. Właśnie dlatego podczas wyboru systemu warto sprawdzić, czy na pewno jest on przystosowany do panujących u nas warunków atmosferycznych – EufyCam 2 obiecuje, że ani zima, ani lato mu niestraszne.

Propozycja od Eufy wydaje się intrygująca z jeszcze jednego względu – kamerki zostały wyposażone w potężne akumulatory, starczające na około rok pracy na jednym ładowaniu. System jest całkowicie bezprzewodowy, dzięki czemu jego montaż i konfigurację możemy przeprowadzić samodzielnie: wystarczy podłączyć stację bazową do sieci domowej, sparować z nią kamerki i umieścić je w żądanym miejscu w taki sposób, by miały stabilne połączenie z hubem. Owszem, bez wiercenia dziur się nie obejdzie, ale na szczęście przez proces wybierania optymalnej lokalizacji przeprowadzi nas aplikacja mobilna Eufy.

Kamerki są solidnie wykonane, umieszczone na stabilnych podstawkach oraz odporne na zamoczenie i zapiaszczenie w klasie IP67. Zostały one wyposażone w matrycę 1080p z noktowizorem i szklaną soczewkę o szerokim polu widzenia 120°. Nagrania wykonane w ciągu dnia były kolorowe i czytelne; w trybie nocnym otrzymujemy materiał jedynie czarno-biały, ale na tyle ostry i kontrastowy, by rozpoznać twarze nagrywanych osób.

Równie dobrze wypadło rejestrowanie audio – mikrofony nie miały problemu z wychwyceniem głosów osób znajdujących się w polu widzenia urządzenia. Wbudowany głośnik umożliwia dwukierunkową komunikację, a 100-decybelowy alarm skutecznie odstraszy niepożądanych gości. Nagrania trafiają potem do stacji bazowej. Stanowi ona serce całego systemu: odpowiedzialna jest za przesyłanie notyfikacji na smartfona oraz zapisywanie klipów w pamięci wewnętrznej.

Możliwości konfiguracji EufyCam 2 mamy mnóstwo: w aplikacji możemy podejrzeć archiwalne nagrania lub otworzyć podgląd na żywo, ustawić wrażliwość czujnika ruchu i strefy aktywności oraz wybrać tryb rozpoznawania ludzi – dzięki niemu kamerki nie będą bombardowały nas notyfikacjami za każdym razem, gdy w polu widzenia pojawi się auto lub zwierzę domowe. Podczas testów algorytmy nie miały problemu z prawidłowym wykryciem ludzkiej sylwetki. System umożliwia również ustawienie harmonogramu automatycznego włączania zabezpieczeń lub geofencingu.

EufyCam 2 to jedno z najciekawszych rozwiązań w zakresie inteligentnego bezpieczeństwa, jakie gościło na naszych łamach. Łączy ono prostotę urządzeń bezprzewodowych z pewnością, jaką zapewniają klasyczne systemy CCTV.

Specyfikacja