TP-Link prezentuje nowości z serii Tapo

Żarówki i inteligentne gniazdka to jedne z najpopularniejszych produktów smart home. Jeśli nie miałeś jeszcze okazji rozpocząć swojej przygody z inteligentnym domem lub szukasz niedrogich sposobów na jego rozbudowanie, te nowości od TP-Link powinny znaleźć się na twoim radarze.

Tapo P110 to inteligentne gniazdko, sterowane poprzez Wi-Fi – każde urządzenie, które doń podłączymy, stanie się inteligentne. Oprócz możliwości zdalnego włączania i wyłączania sprzętu, pozwala ono tworzyć harmonogramy jego pracy, także w sytuacji, gdy wyjechaliśmy na dłużej i zależy nam na odstraszeniu potencjalnych włamywaczy. Co najważniejsze, gniazdko posiada funkcję kontrolowania zużycia energii elektrycznej, dzięki której możemy łatwiej monitorować wysokość rachunków za prąd. Tapo P110 jest przy tym kompaktowe i nie zasłania sąsiednich gniazdek.

Żarówka Tapo L520E to produkt, który sprawdzi się w każdym domu. Emituje ona światło o temperaturze barwowej 4000 K, zbliżonej do naturalnego oświetlenia, a moc 806 lumenów odpowiada klasycznym 60 W. Dzięki gwintowi E27, zamontujemy ją w większości lamp i żyrandoli. W trybie oszczędzania energii, sprzęt zużywa zaledwie 0,2 W, zaś możliwość jej zdalnego wyłączania zapobiegnie nadmiernemu zużyciu energii, gdy jesteśmy poza domem i zapomnimy o wyłączeniu światła. Podobnie, jak gniazdko Tapo P110, również Tapo L520E obsługuje funkcję tworzenia harmonogramów pracy.

Ostatnia nowość, to propozycja dla miłośników oryginalnych dekoracji. Taśma LED Tapo L900-5 ma długość 5 metrów, ale można precyzyjnie dociąć ją pod wymiar i dopasować do naszej wizji. Po podłączeniu do sieci i konfiguracji, urządzenie może świecić na jeden z ponad 16 miliardów kolorów lub zmieniać barwę oświetlenia, na przykład w rytm odtwarzanej muzyki. Nasze ulubione ustawienia zapiszemy w aplikacji mobilnej. Dzięki dwustronnej taśmie klejącej 3M, montaż Tapo L900-5 jest prosty i nie niszczy ściany, a przy tym nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Wszystkie propozycje Tapo łączy prostota obsługi – urządzenia nie muszą być podłączone do huba smart home, a dzięki wsparciu dla Alexy i Asystenta Google, łatwo włączymy je do domowego ekosystemu. Wszystkie produkty są już dostępne w sprzedaży: Tapo P110 kosztuje 70 PLN, za Tapo L520E zapłacimy 45 PLN, natomiast Tapo L900-5 to wydatek rzędu 90 PLN.