RØDE przedstawia bezprzewodowy mikrofon dla twórców

Firma RØDE ogłosiła dzisiaj wyczekiwany dodatek do swojej serii mikrofonów bezprzewodowych, Wireless ME.

Wireless ME sprawia, że nagrywanie profesjonalnego, bezprzewodowego dźwięku jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Opierając się na tej samej kultowej obudowie, co poprzednie generacje Wireless GO, z nowymi funkcjami, które czynią go jeszcze bardziej przyjaznym dla użytkownika, otwiera nowe możliwości twórcze.

Wireless ME składa się z jednego nadajnika i odbiornika, które są sparowane po wyjęciu z pudełka, aby skonfigurować je w kilka sekund. Wykorzystuje najnowocześniejszą cyfrową transmisję RØDE Series IV 2,4 GHz i zastrzeżony kodek o prawie zerowej latencji ze 128-bitowym szyfrowaniem, aby zapewnić krystalicznie czysty, stabilny dźwięk z najlepszym w swojej klasie zasięgiem. Podobnie jak jego rodzeństwo jest wyposażony w mikrofon o jakości emisyjnej wbudowany w nadajnik, więc do rozpoczęcia nagrywania nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt.

Po raz pierwszy Wireless ME jest również wyposażony w mikrofon „narratora” wbudowany w odbiornik. Ta innowacyjna funkcja, nazwana „ME Mic”, umożliwia twórcom jednoczesne nagrywanie dźwięku przed i za kamerą, dzięki czemu idealnie nadaje się do przechwytywania dwukierunkowych wywiadów lub podkładów głosowych do treści wideo. Aby zwiększyć potencjał twórczy, do odbiornika można również podłączyć drugi nadajnik Wireless ME lub Wireless GO II, co pozwala na wszechstronne nagrywanie dwukanałowe, a nawet wyjątkowy system bezprzewodowy z trzema mikrofonami.

Zaprojektowany tak, aby był jak najłatwiejszy w użyciu, Wireless ME został zoptymalizowany pod kątem zapewnienia profesjonalnej jakości dźwięku przy minimalnych wymaganiach konfiguracyjnych. Zawiera technologię GainAssist firmy RØDE, która wykorzystuje inteligentne algorytmy, które automatycznie kontrolują poziomy dźwięku w locie, aby zapewnić ich idealne wyważenie i zapobiegać przycinaniu lub zniekształceniom. Ta technologia jest znacznie bardziej zaawansowana niż standardowe funkcje automatycznej regulacji wzmocnienia, które można znaleźć w kamerach i innych urządzeniach audio, zapewniając niewiarygodnie czysty dźwięk bez podnoszenia podnoszenia szumów tła. Dostępne są dwa tryby, „Auto” i „Dynamic”, umożliwiające użytkownikom wybór idealnego ustawienia dla ich scenariusza nagrywania.

Wzmocnienie można również dostosować, aby idealnie pasowało do urządzenia nagrywającego. Te funkcje i inne opcje konfiguracji są dostępne za pośrednictwem aplikacji towarzyszącej RØDE na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, RØDE Central.

Wireless ME bezproblemowo współpracuje ze wszystkimi aparatami, smartfonami z systemem iOS i Android oraz komputerami Mac i Windows, a także jest dostarczany ze wszystkimi kablami wymaganymi do nagrywania na kompatybilnych urządzeniach

Oprócz wydania Wireless ME, RØDE udostępniło również bezpłatną aplikację wideo na iOS, RØDE Capture. Oferuje ona potężne i unikalne funkcje z intuicyjnym interfejsem i jest idealną platformą do nagrywania treści wideo na TikTok, Snapchat, YouTube Shorts i Rolki Instagrama.

Apka pozwala na bezpośrednią kontrolę kompatybilnych produktów RØDE, w tym Wireless ME, Wireless GO II, VideoMic GO II i innych. Obejmuje to włączanie i wyłączanie funkcji, aktywację cyfrowego przetwarzania sygnału, regulację poziomów dźwięku i zaawansowaną konfigurację, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości tych potężnych mikrofonów nowej generacji i bezproblemowo dostosować się do różnych scenariuszy nagrywania.

RØDE Capture to w pełni funkcjonalna aplikacja wideo, oferująca kontrolę nad współczynnikiem proporcji, rozdzielczością wideo, liczbą klatek na sekundę i zoomem. Aby zapewnić jeszcze większą elastyczność twórczą, oferuje również tryby podwójnej kamery do jednoczesnego nagrywania przednim aparatem i aparatem do selfie, na podzielonym ekranie lub w trybie obrazu w obrazie — idealne do wywiadów, w których użytkownik musi uchwycić jednocześnie osobę przeprowadzającą wywiad i rozmówcę. Ta unikalna funkcja bezproblemowo integruje się z wbudowanymi mikrofonami nadajnika i odbiornika Wireless ME, umożliwiając twórcom nagrywanie wysokiej jakości obrazu i dźwięku zarówno przed, jak i za kamerą.

Wireless ME jest dostępny na całym świecie w cenie 149 USD. RØDE Capture można pobrać bezpłatnie i działa ze wszystkimi urządzeniami z systemem iOS w wersji 16 lub nowszej.