TEST: Dyson Hot+Cool HP2 De-NOx

Dyson nie zna pojęcia „wystarczająco dobrze”. Z każdym kolejnym urządzeniem Brytyjczycy udowadniają, że potrafią zrobić coś, co inni producenci nazwaliby po prostu przesadą. Nowy Dyson Hot+Cool HP2 De-NOx to właśnie taki przypadek – oczyszczacz, wentylator i grzejnik w jednym. Usuwa z powietrza formaldehyd i mikroskopijne cząstki, ale też… potrafi przechwycić aż 50% więcej dwutlenku azotu (NO₂) niż poprzednie modele. Brzmi jak magia, ale to czysta inżynieria.
Nowy filtr K-Carbon jest sercem całej konstrukcji. Impregnowany węglanem potasu, ma za zadanie wychwytywać tlenki azotu – te same, które powstają podczas gotowania, palenia papierosów, czy ogrzewania pomieszczeń. W połączeniu z filtrem HEPA 13, zatrzymującym 99,95% cząstek o wielkości do 0,1 µm, oraz filtrem katalitycznym rozkładającym formaldehyd, HP2 De-NOx stanowi pancerną tarczę przeciwko domowym zanieczyszczeniom. Nie zapomniano też o filtrze węglowym, który usuwa zapachy kuchni i dymu.
Temperatura regulowana co do jednego stopnia (1-37°C), dziesięć poziomów nawiewu i oscylacja do 350° pozwalają mu stworzyć mikroklimat jak z filmu science fiction. Tryb automatyczny sam dopasowuje intensywność pracy do zanieczyszczeń, a tryb nocny przyciemnia ekran i ogranicza hałas do szeptu. Całość obsłużysz z magnetycznego pilota lub przez aplikację MyDyson, która wyświetla raporty jakości powietrza i pozwala sterować urządzeniem zdalnie.
Pod względem designu – klasyczny Dyson: elegancka, bezłopatkowa sylwetka (24,8 cm średnicy, 76,4 cm wysokości), 5,5 kg wagi, a przy tym łatwość przenoszenia między pokojami. Według producenta oczyszcza do 81 m³ przestrzeni, co czyni go idealnym kompanem do salonu, sypialni czy gabinetu.
Filtr HEPA + K-Carbon kosztuje 399 PLN, co może lekko zaboleć przy kasie. Na szczęście wymiana to formalność – magnetyczna obudowa otwiera się jednym ruchem, a sam filtr wystarczy zmienić raz w roku przy codziennym użytkowaniu. Filtr katalityczny od formaldehydu jest wieczny – nie wymaga wymiany.
W warunkach testowych HP2 De-NOx błyszczy. Przy maksymalnej mocy (poziom 10) liczba cząstek 0,3 µm spadła o 50% w zaledwie 9 minut. Dla porównania, Philips AC0830/10 potrzebował prawie 15 minut. W trybie automatycznym Dyson sam dostosowuje moc – po godzinie usuwa 95% zanieczyszczeń, podczas gdy Xiaomi Mi Air Purifier 3H zatrzymuje się na 71%. Największe zaskoczenie? Tryb nocny. Przy cichej pracy (najwyższy poziom 4) i wyłączonym ekranie urządzenie wciąż eliminuje 95,4% cząstek, pozostawiając jedynie 4,6% zanieczyszczeń – rekord w tej klasie.
Głośność to także ekstraklasa. Producent deklaruje 63 dB. W praktyce osiągnęliśmy 50 dB przy pełnej mocy i jedynie 34 dB w trybie cichym. To poziomy, przy których nawet twój kot nie zareaguje, że coś pracuje w tle.
Energetycznie Dyson wypada nieźle: 4 W na minimalnych obrotach, 26 W na maksymalnych i oczywiście 2 645 W w trybie grzania. Nie zastąpi centralnego ogrzewania, ale w 30-35 m² przestrzeni potrafi zrobić przyjemnie ciepło, zwłaszcza w chłodne wieczory.
Dyson po raz kolejny definiuje standard w kategorii oczyszczaczy powietrza. Hot+Cool HP2 De-NOx to urządzenie, które nie tylko usuwa to, czego nie widać, ale też realnie wpływa na komfort życia. Filtr K-Carbon skutecznie eliminuje tlenki azotu. HEPA i katalityczny filtr robią resztę roboty, a aplikacja MyDyson zamienia monitorowanie powietrza w przyjemność. Dodajmy do tego możliwość ogrzewania i chłodzenia – i otrzymujemy sprzęt, który przez cały rok dba o klimat twojego domu.
Specyfikacja
- CENA 3 599 PLN
- CZUJNIKI dwutlenku azotu, formaldehydu, jakości powietrza, lotnych związków organicznych, PM 10, PM 2,5, temperatury
- FILTRY HEPA 13, katalityczny, węglowy, wstępny
Werdykt
NASZYM ZDANIEM
Najbardziej wszechstronny oczyszczacz, jaki możesz kupić – i jedyny, który naprawdę dba o oddech, temperaturę i styl życia.
Plusy
Rewelacyjna skuteczność filtracji. Funkcja oczyszczania, chłodzenia i ogrzewania. Cicha praca, niskie zużycie energii. Tryb nocny i automatyczny działają bezbłędnie. Aplikacja MyDyson.
Minusy
Drogi filtr wymienny.