TEST: Dyson Hot+Cool HP2 De-NOx

Dyson nie zna pojęcia „wystarczająco dobrze”. Z każdym kolejnym urządzeniem Brytyjczycy udowadniają, że potrafią zrobić coś, co inni producenci nazwaliby po prostu przesadą. Nowy Dyson Hot+Cool HP2 De-NOx to właśnie taki przypadek – oczyszczacz, wentylator i grzejnik w jednym. Usuwa z powietrza formaldehyd i mikroskopijne cząstki, ale też… potrafi przechwycić aż 50% więcej dwutlenku azotu (NO₂) niż poprzednie modele. Brzmi jak magia, ale to czysta inżynieria.

Nowy filtr K-Carbon jest sercem całej konstrukcji. Impregnowany węglanem potasu, ma za zadanie wychwytywać tlenki azotu – te same, które powstają podczas gotowania, palenia papierosów, czy ogrzewania pomieszczeń. W połączeniu z filtrem HEPA 13, zatrzymującym 99,95% cząstek o wielkości do 0,1 µm, oraz filtrem katalitycznym rozkładającym formaldehyd, HP2 De-NOx stanowi pancerną tarczę przeciwko domowym zanieczyszczeniom. Nie zapomniano też o filtrze węglowym, który usuwa zapachy kuchni i dymu.

Temperatura regulowana co do jednego stopnia (1-37°C), dziesięć poziomów nawiewu i oscylacja do 350° pozwalają mu stworzyć mikroklimat jak z filmu science fiction. Tryb automatyczny sam dopasowuje intensywność pracy do zanieczyszczeń, a tryb nocny przyciemnia ekran i ogranicza hałas do szeptu. Całość obsłużysz z magnetycznego pilota lub przez aplikację MyDyson, która wyświetla raporty jakości powietrza i pozwala sterować urządzeniem zdalnie.

Pod względem designu – klasyczny Dyson: elegancka, bezłopatkowa sylwetka (24,8 cm średnicy, 76,4 cm wysokości), 5,5 kg wagi, a przy tym łatwość przenoszenia między pokojami. Według producenta oczyszcza do 81 m³ przestrzeni, co czyni go idealnym kompanem do salonu, sypialni czy gabinetu.

Filtr HEPA + K-Carbon kosztuje 399 PLN, co może lekko zaboleć przy kasie. Na szczęście wymiana to formalność – magnetyczna obudowa otwiera się jednym ruchem, a sam filtr wystarczy zmienić raz w roku przy codziennym użytkowaniu. Filtr katalityczny od formaldehydu jest wieczny – nie wymaga wymiany.

W warunkach testowych HP2 De-NOx błyszczy. Przy maksymalnej mocy (poziom 10) liczba cząstek 0,3 µm spadła o 50% w zaledwie 9 minut. Dla porównania, Philips AC0830/10 potrzebował prawie 15 minut. W trybie automatycznym Dyson sam dostosowuje moc – po godzinie usuwa 95% zanieczyszczeń, podczas gdy Xiaomi Mi Air Purifier 3H zatrzymuje się na 71%. Największe zaskoczenie? Tryb nocny. Przy cichej pracy (najwyższy poziom 4) i wyłączonym ekranie urządzenie wciąż eliminuje 95,4% cząstek, pozostawiając jedynie 4,6% zanieczyszczeń – rekord w tej klasie.

Głośność to także ekstraklasa. Producent deklaruje 63 dB. W praktyce osiągnęliśmy 50 dB przy pełnej mocy i jedynie 34 dB w trybie cichym. To poziomy, przy których nawet twój kot nie zareaguje, że coś pracuje w tle.

Energetycznie Dyson wypada nieźle: 4 W na minimalnych obrotach, 26 W na maksymalnych i oczywiście 2 645 W w trybie grzania. Nie zastąpi centralnego ogrzewania, ale w 30-35 m² przestrzeni potrafi zrobić przyjemnie ciepło, zwłaszcza w chłodne wieczory.

Dyson po raz kolejny definiuje standard w kategorii oczyszczaczy powietrza. Hot+Cool HP2 De-NOx to urządzenie, które nie tylko usuwa to, czego nie widać, ale też realnie wpływa na komfort życia. Filtr K-Carbon skutecznie eliminuje tlenki azotu. HEPA i katalityczny filtr robią resztę roboty, a aplikacja MyDyson zamienia monitorowanie powietrza w przyjemność. Dodajmy do tego możliwość ogrzewania i chłodzenia – i otrzymujemy sprzęt, który przez cały rok dba o klimat twojego domu.

Specyfikacja

CENA 3 599 PLN

3 599 PLN CZUJNIKI dwutlenku azotu, formaldehydu, jakości powietrza, lotnych związków organicznych, PM 10, PM 2,5, temperatury

dwutlenku azotu, formaldehydu, jakości powietrza, lotnych związków organicznych, PM 10, PM 2,5, temperatury FILTRY HEPA 13, katalityczny, węglowy, wstępny