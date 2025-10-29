Ad image
Newsy

Sandisk wchodzi do gry: oficjalna kolekcja FIFA World Cup 2026

Pamięć, która zapisze historię futbolu

Michał Lis
3 minut(y) czytania

Odliczanie do Mistrzostw Świata FIFA 2026 właśnie się rozpoczęło – i to z technologiczno-sportowym przytupem. Sandisk zaprezentował dziś kolekcję oficjalnie licencjonowanych produktów FIFA World Cup 2026, stworzoną z myślą o fanach, twórcach i profesjonalnych fotografach, którzy chcą zatrzymać w kadrze własny fragment futbolowej historii.

Wśród nowości znajdziemy wszystko, czego potrzeba, by nie przegapić żadnego gola, łzy czy celebracji – od pendrive’ów USB-C w formie gwizdka, przez szybkie dyski SSD w barwach turnieju, po karty pamięci gotowe na nagrywanie w 8K. Design kolekcji inspirowany jest zarówno krajami-gospodarzami – USA, Kanadą i Meksykiem – jak i kultowymi momentami futbolu.

– Mistrzostwa Świata FIFA 2026 będą jednym z najbardziej fotografowanych i udostępnianych wydarzeń sportowych w historii. Dzięki oficjalnie licencjonowanym produktom SanDisk dajemy fanom i twórcom narzędzia, które pozwolą im zachować własny fragment piłkarskiej historii – mówi Janet Allgaier, wiceprezes ds. produktów konsumenckich w SanDisk.

Co znajdziesz w kolekcji?

  • SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Edition – pendrive w kształcie gwizdka, dostępny w wersjach inspirowanych krajami-gospodarzami.
  • SANDISK Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition – przenośny dysk SSD w turniejowych barwach, oferujący nawet 1 TB pojemności.
  • SANDISK CFexpress Type B Card FIFA World Cup 2026 Edition – karta pamięci klasy profesjonalnej, stworzona do rejestracji materiału 4K i 8K.
  • SANDISK SD UHS-II Card FIFA World Cup 2026 Edition – szybka karta SD do zdjęć seryjnych i wideo w wysokiej rozdzielczości.

Kluczowe funkcje

  • Błyskawiczny transfer danych – idealny dla twórców w ruchu.
  • Gotowość na 8K – bez kompromisów w jakości obrazu.
  • Turniejowa wytrzymałość – sprzęt odporny na trudy stadionowych emocji i podróży między kontynentami.

Ceny i dostępność

Kolekcja SanDisk Official Licensed Product Collection for the FIFA World Cup 2026 jest już dostępna w przedsprzedaży u wybranych sprzedawców. Pendrive SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Edition kosztuje 73 PLN w wersji 64 GB lub 100 PLN w wariancie 128 GB. Przenośny dysk SANDISK Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition z pojemnością 1 TB wyceniono na 499 PLN. Profesjonalna karta SANDISK CFexpress Type B Card FIFA World Cup 2026 Edition o pojemności 256 GB kosztuje 908 PLN, natomiast szybka karta SANDISK SD UHS-II Card FIFA World Cup 2026 Edition w wersji 128 GB – 590 PLN.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
