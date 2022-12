TEST: ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)

Kiedy mówimy o laptopach premium, zwłaszcza takich dla twórców, większość z nas, profesjonalistów i nieprofesjonalistów, od razu pomyśli o Macbookach Pro z najwyższej półki. Komputery przenośne z systemem Windows potrafią jednak zaskoczyć, tak jak zaskoczył mnie ASUS Zenbook Pro 16X OLED.

UX7602 jest wyjątkowo dobrze zbudowany. Świetnie leży w dłoni, nigdzie nie skrzypi, a aluminiowa obudowa daje pewność, że posłuży przez długi czas. Bez uginania się klawiatury, pokrywy ani nigdzie indziej – to solidny kawałek maszyny. Na początku myślałem, że to również magnes na odciski palców, ale ku mojemu zdziwieniu nie zbiera ich tak bardzo, kolekcjonując jedynie małe smugi.

Konstrukcja jest bardzo prosta dzięki konfigurowalnemu podświetleniu RGB logo ASUS na pokrywie i logo Zenbook na dole ekranu. Za klawiaturą znajdują się również dwa paski świetlne. Jest to laptop dla dużych chłopców i dziewczyn, a ci, którzy szukają ultrasmukłego, malutkiego ultrabooka, powinni być ostrożni. UX7602 waży około 2,4 kg i ma 16,9 mm w najcieńszym miejscu. Jednak w żadnym momencie nie czułem, że laptop jest nieporęczny, raczej zrównoważony pomimo wagi.

Najważniejszym punktem budowy Zenbooka Pro 16X jest zdecydowanie mechanizm zawiasowy, który unosi całą klawiaturę, po otwarciu pokrywy laptopa. Zapewnia to lepszy kąt pisania, co na początku jest trochę dziwne, ale kiedy już wejdzie w nawyk, da się lubić. Zawias jest bardzo solidny i dobrze wykonany. Pokrywę można otworzyć jedną ręką i nie ma przy tym uczucia chybotania. Zawias polepsza też wydajność chłodzenia, przez co sprzęt może osiągnąć wyższą wydajność.

Sama klawiatura jest świetna. Ma pewną klikalność, która nie jest do końca mechaniczna, ale też nie miękka. Wyposażona jest również w firmowy, cyfrowy numpad ASUS-a, który można aktywować, dotykając małej ikony w prawym górnym rogu touchpada.

Dostępny jest również ASUS Dial, który z pewnością spodoba się twórcom i osobom, które chcą zrobić więcej ze swoim urządzeniem. Jest to czuły na dotyk pierścień, który może zapewnić użytkownikowi wiele funkcji. Domyślnie może kontrolować jasność i głośność urządzenia, ale można go dostosować, aby kontrolować oprogramowanie, takie jak chociażby Adobe Creative Suite, co otwiera zupełnie nowy sposób korzystania z laptopa w celu zwiększenia produktywności.

Chcący zwiększyć swoją kreatywność, powinni rozważyć go na swojej liście zakupów

Po prawej stronie urządzenia znajduje się pełnowymiarowy czytnik kart SD, gniazdo mikrofonu i wyjście HDMI 2.1. Po lewej stronie znajdują się dwa porty USB typu C, obsługujące Thunderbolt 4 oraz gniazdo USB typu A i port ładowania. To naprawdę solidny zestaw.

Ekran ASUS Zenbook Pro 16X OLED jest piękny. Mógłbym po prostu powiedzieć, że to OLED, ale nie doceniałoby to wystarczająco wspaniałych czerni, które produkuje ten wyświetlacz. 16-calowy wyświetlacz charakteryzuje rozdzielczość 3840×2400 px i częstotliwość odświeżania 60 Hz (szkoda, że nie więcej). Ekran ma współczynnik proporcji 16:10, który jest darem niebios przy pracy. Obejmuje on 99% przestrzeni kolorów sRGB i 98,6% przestrzeni kolorów DCI-P3. Nie trzeba dodawać, że pokrywa również 96,9% AdobeRGB, aby zapewnić wierne odwzorowanie kolorów. ASUS twierdzi, że szczytowa jasność wynosi 550 nitów, ale jest to możliwe do osiągnięcia tylko w niektórych scenariuszach z włączonym HDR. Średnio jest to 350-400 nitów. Błyszczący wyświetlacz sprawia, że kolory są jeszcze bardziej wyraziste. Sprawdź Blade Runner 2049, by zrozumieć, o czym mówię.

W kwestii audio Zenbook Pro 16X OLED ma sześć głośników, w tym dwa wysokotonowe i cztery niskotonowe na obu końcach klawiatury, które wytwarzają czysty i głośny dźwięk. To jeden z lepszych zestawów, które można znaleźć w laptopie. Bas jest wystarczająco mocny, a głosy klarowne.

Testowany egzemplarz wyposażony był w topowy procesor Intel Core i9 12900H, 32 GB dwukanałowej pamięci DDR5, 2 TB pamięci SSD i procesor graficzny NVIDIA RTX 3060. Core i9 wewnątrz tego urządzenia to 14-rdzeniowy, 12-wątkowy koń roboczy, który nie zawodzi. W teście wielordzeniowym Cinebench R23 osiągając ponad 16 000 punktów. W kwestii gier jeśli szukasz czegoś do uruchamiania tytułów AAA w wysokiej rozdzielczości, może to nie być najlepsza opcja, ale nadal satysfakcjonująca. Nawet przy tej konfiguracji Wiedźmin 3 w najwyższych ustawieniach wyciągał nieco ponad 90 fps, a Marvel’s Spider-Man nieco ponad 60 fps. Cyberpunk 2077 średnio osiągał 46 fps. Bazowy zestaw na pewno nie osiągnie takich wyników.

Wewnątrz Zenbooka Pro 16X OLED znajduje się bateria 96 Wh, która jest jedną z większych, jakie można znaleźć w laptopie. Jednocześnie nie oczekuj szalenie dobrej żywotności baterii, ponieważ Intel i9 i wyświetlacz 4K potrzebują dużo mocy. W pełni naładowany laptop działał przy przeciętnym użytkowaniu poniżej 5 godzin, a niewiele ponad godzinę podczas gry w ostatnie Call of Duty.

ASUS Zenbook Pro 16X OLED to laptop klasy premium o najwyższej jakości wykonania i wysokiej cenie. Jednak chcący zwiększyć swoją kreatywność, powinni rozważyć go na swojej liście zakupów. Jest wyposażony w potężny procesor, który z pewnością przetrwa lata, oraz procesor graficzny, który może być średniej klasy, jeśli chodzi o gry, ale będzie więcej niż wystarczający dla spragnionych mocy twórców. Piękny ekran sprawia, że laptop naprawdę wyróżnia się na tle większości laptopów z systemem Windows. To urządzenie, które wie, kim jest na rynku i bez skrupułów kieruje się w swoją bazę konsumentów.

Specyfikacja