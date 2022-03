TEST: DS7 Crossback

DS7 Crossback był pierwszym w pełni oryginalnym modelem, jaki wyszedł spod skrzydeł DS Automobiles – luksusowego odłamu Citroëna. Ten elegancki crossover jest z nami już od 2017 roku, i w międzyczasie doczekał się mnóstwa odsłon, w tym takich z napędem hybrydowym i systemem 4×4. Tym razem do testów otrzymałem jednak bardziej „oldskulową” odmianę, wyposażoną w benzynowy silnik 1,6 l. Czy za jej kierownicą poczuję się jak w najbardziej ekskluzywnym aucie z wyższej półki?

Zamontowany pod maską testowego samochodu napęd 1.6 PureTech może pochwalić się mocą 180 KM i momentem obrotowym 250 Nm. Ten ostatni jest dostępny dość wcześnie, dzięki czemu duży i masywny crossover chętnie przyspiesza i nie ma problemu z dynamicznym wybiciem się spod świateł.

Silnikowi towarzyszy automatyczna, ośmiobiegowa przekładnia. Bardzo dobrze interpretowała ona moje intencje, zmieniając przełożenia bez zająknięcia – szarpnięcia poczułem może ze dwa razy, gdy musiałem natychmiast przyspieszyć. Luksusowe okazało się również zawieszenie: aksamitnie miękkie i komfortowe. Z drugiej strony, francuski crossover swoje waży, co czuć podczas dynamicznej jazdy, a także widać po spalaniu; mimo najszczerszych starań i wielokrotnie podejmowanych prób ekojazdy, nie udało mi się zejść poniżej 8,5 l/100 km.

DS Automobiles lubi rozpieszczać kierowców licznymi systemami bezpieczeństwa, a testowany dziś DS7 Crossback nie jest wyjątkiem. W wysokiej wersji Rivoli do dyspozycji miałem m. in. system rozpoznawania znaków drogowych, połączony z tempomatem, kamerę cofania z kompletem czujników oraz dodatkowy pakiet bezpieczeństwa, zawierający system kontroli martwego pola i hamulec awaryjny z kamerą. Oprócz użytkowych dodatków otaczały mnie również bajery typu ambientowe oświetlenie, system hi-fi od Focal czy układ Sensorial Drive, który… poprawiał dźwięk silnika. Na tym tle bardzo słabo wypadał ekran multimediów, którego responsywność mogłaby być lepsza.

DS7 Crossback to duży SUV o prostej, proporcjonalnej sylwetce. Wąskie, pionowe światła do jazdy dziennej ładnie kontrastują z masywnym grillem, zaś delikatnie opadający dach dodaje mu zadziornego, sportowego sznytu. Testowy egzemplarz utrzymany był w szlachetnej, perłowej bieli, podkreślającej jego high-endowy charakter.

Równie dobre wrażenie robi wnętrze samochodu. Po wejściu za kierownicę, z każdej strony otoczyły mnie wysokiej jakości materiały wykończeniowe: czarna, przeszywana skóra o ziarnistej fakturze, pokrywała nie tylko fotele i kierownicę, ale także drzwi, deskę rozdzielczą i rozkładany podłokietnik. Fotel kierowcy może być elektrycznie regulowany w czterech płaszczyznach (w tym w odcinku lędźwiowym kręgosłupa); jego wypełnienie okazało się miękkie i sprężyste, dzięki czemu nawet długie godziny za kółkiem nie stanowiły dla mnie problemu.

Jak przystało na auto segmentu D, DS7 Crossback oferuje sporo miejsca w drugim rzędzie. Po maksymalnym odsunięciu foteli kierowcy i pasażera, wciąż nie miałem większych problemów z wygodnym usadzeniem się na kanapie, nawet na środkowym miejscu – podłoga jest w tym miejscu zupełnie płaska. Chociaż w standardzie testowanej wersji wyposażenia znajduje się panoramiczne okno dachowe, linia dachu poprowadzona została na tyle wydatnie, by wysokie osoby nie musiały siedzieć z przygarbionym karkiem.

Bagażnik DS7 Crossback ma pojemność 555 litrów, a jeśli potrzebujemy więcej miejsca, złożenie siedzeń drugiego rzędu zwiększa tę przestrzeń do 1 752 l. Co najważniejsze, oparcia składają się na płasko – w efekcie otrzymujemy naprawdę praktyczne miejsce do przewozu dużych przedmiotów.

Za benzynowego SUV-a od DS Automobiles zapłacimy minimum 179 400 PLN; testowana wersja Rivoli to obecnie koszt 216 400 PLN. Sporo? Sporo – dla wielu osób faktem nie do przełknięcia może okazać się wyłożenie takiej kasy na „luksusowego Citroëna”, a nie auto od Mercedesa czy BMW. Nie należy jednak od razu spisywać DS7 Crossbacka na straty: to samochód, który pokochają osoby rozmiłowane w nowych technologiach, ale jednocześnie ceniące sobie klasyczny, angażujący sposób prowadzenia.

Specyfikacja