Nowa aktualizacja systemowa konsol PlayStation￼

Od wczoraj, posiadacze konsol PlayStation 5 i PlayStation 4 mogą pobierać najnowszą wersję oprogramowania systemowego, dodającego wiele opcji, które do tej pory znajdowały się jedynie w becie. Już wkrótce, na konsole trafi także długo wyczekiwana funkcja…

Najnowsza aktualizacja dodaje funkcję tworzenia oraz dołączania do otwartych i zamkniętych imprez dla użytkowników PS5 i PS4, jak również w aplikacji mobilnej PS App – w ten sposób możemy spotkać się ze znajomymi nawet wtedy, gdy nie mamy dostępu do konsoli. Dodatkowo, Centrum sterowania PS5 wzbogaciło się o funkcję Pro Tips, służącą do przypomnienia graczom działania funkcji konsoli, takich jak przypinanie aplikacji do ekranu podczas gry czy udostępnianie ekranu znajomym. Dodana została również przydatna funkcja dźwięku mono w słuchawkach oraz tryb ciemny w aplikacji PS Remote Play.

Najbardziej ekscytującą wiadomością okazała się jednak zapowiedź dodania obsługi zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) dla konsoli PlayStation 5. Funkcja ta służy do dynamicznej synchronizacji częstotliwości odświeżania z wyjściem graficznym konsoli PS5, co poprawia wydajność gier i płynność rozgrywki. Większość nowych i wydanych już tytułów zostanie wyposażona w natywną obsługę VRR, ale możliwość jej włączenia będzie systemowo dostępna dla wszystkich tytułów na PS5. Więcej informacji na jej temat poznamy w ciągu kilku najbliższych miesięcy, w okolicach premiery VRR.