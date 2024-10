TEST: Dreame N10

Dreame N10 to odkurzacz piorący, który przyciąga uwagę zarówno nowoczesnym designem, jak i funkcjonalnością, obiecywaną przez producenta. To urządzenie, które ma zrewolucjonizować codzienne sprzątanie dzięki możliwości odkurzania i prania jednocześnie. Czy jednak faktycznie spełnia te oczekiwania?

Dreame N10 łączy klasyczne odkurzanie z możliwością prania dywanów oraz twardych powierzchni. Dzięki specjalnym szczotkom i pojemnikowi na wodę, Dreame N10 potrafi nie tylko zebrać brud, ale również odświeżyć podłogi, usuwając plamy i zanieczyszczenia.

Odkurzacz jest wyposażony w potężny silnik o mocy ssącej na poziomie 12 000 Pa. Dreame N10 dobrze usuwa plamy po napojach, sierść zwierząt i inne zanieczyszczenia z różnych powierzchni – zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów. Dzięki dużej sile skutecznie zbiera również większe cząsteczki brudu, co jest istotnym atutem w codziennym użytkowaniu, szczególnie w domach, gdzie przebywają zwierzęta.

Dreame N10, mimo swojej dużej mocy, jest stosunkowo cichy w działaniu, co jest dużą zaletą w porównaniu z innymi odkurzaczami o podobnej wydajności. Praca urządzenia nie jest uciążliwa dla domowników, a poziom hałasu utrzymuje się na akceptowalnym poziomie, dzięki czemu nie przeszkadza w codziennych czynnościach.

Obsługa urządzenia jest intuicyjna – zmiana trybów czyszczenia jest prosta i szybka, a samo pranie nie wymaga większego wysiłku. Pojemniki na wodę czystą i brudną są łatwe do opróżniania, co minimalizuje kontakt z zanieczyszczeniami. Dzięki modułowej budowie poszczególne elementy, takie jak szczotki, filtr czy zbiorniki, można bez trudu wyjąć i umyć pod bieżącą wodą, co znacząco przedłuża żywotność urządzenia.

Choć Dreame N10 oferuje funkcję prania w 60 °C, jego efektywność w przypadku głęboko osadzonych zabrudzeń w dywanach może pozostawiać pewien niedosyt. Urządzenie sprawdza się dobrze przy codziennym odświeżaniu powierzchni, ale jeśli dywan wymaga bardziej intensywnego czyszczenia, Dreame N10 może nie sprostać temu zadaniu tak dobrze jak dedykowane, profesjonalne odkurzacze piorące. Zastosowany system prania nie dociera do najgłębszych warstw włókien, co może być rozczarowujące w przypadku mocniejszych zabrudzeń lub uciążliwych i zaschniętych plam.

Kolejnym ograniczeniem Dreame N10 w zakresie prania jest brak systemu automatycznego dozowania detergentów. Oznacza to, że użytkownik musi samodzielnie kontrolować ilość środka czyszczącego, co nie zawsze jest wygodne. Dla osób przyzwyczajonych do bardziej zaawansowanych odkurzaczy piorących, gdzie detergent jest automatycznie dozowany w odpowiedniej ilości, ten brak może stanowić pewien minus.

Zbiorniki Dreame N10 nie należą do największych. Oznacza to konieczność częstszego opróżniania oraz uzupełniania wody w trakcie dłuższego sprzątania. Może to być szczególnie uciążliwe w przypadku większych powierzchni mieszkalnych, gdzie potrzebne jest więcej wody do skutecznego oczyszczania podłóg czy dywanów.

Dreame N10, choć nie jest wyjątkowo ciężki, może sprawiać wrażenie dość masywnego. Jego użytkowanie może być nieco mniej komfortowe, zwłaszcza przy dłuższym sprzątaniu. Dla osób starszych lub tych, które cenią sobie maksymalną wygodę, waga może stanowić pewne ograniczenie.

Dreame N10 to mimo minusów tanie rozwiązanie – solidny odkurzacz piorący, który świetnie sprawdzi się w domach, gdzie liczy się szybkie i efektywne odświeżenie podłóg.

Specyfikacja

CENA 649 PLN

649 PLN DŁUOŚĆ KABLA 5 m

5 m MOC SSĄCA 12 000 Pa

12 000 Pa POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ 1,6 l

1,6 l POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ BRUDNĄ 0,75 l

0,75 l WAGA 4,3 kg