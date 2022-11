TEST: DJI Avata

DJI weszło w ubiegłym roku na rynek szybkich dronów z widokiem z pierwszej osoby z FPV Combo, ultraszybkim quadkopterem dla uzależnionych od adrenaliny. Mniejsza i lżejsza rama nowej Avaty oznacza, że może łatwiej poruszać się po mniejszych przestrzeniach.

Nie jest to dron do wysokich lotów z zachowaniem stabilizacji, bardziej do latania bliżej ziemi i przeciskania się przez ciasne przestrzenie lub wykorzystywania jego rozmiarów i mocy do wyścigów – osiągając do 50 km/h w trybie automatycznym i do 97 km/h w trybie manualnym. To mniej niż FPV Combo (kolejno 97 km/h i 140 km/h), ale wciąż szybko. Cena z pewnością jest wyższa, niż wolniej poruszających się dronów, które lepiej sprawdzają się w fotografii. One mają zarazem lepsze kamery niż Avata.

Avata waży 405 g, co oznacza, że drona trzeba zarejestrować w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i przejść odpowiednie szkolenie. Twój dron zostanie także odpowiednio oznakowany, więc miej świadomość odpowiedzialności za niego. Dron jest wystarczająco mały, aby spoczywać w dłoni i można go łatwo schować do torby na wypad.

Doświadczenie dreszczyku emocji z Avatą ma swoją cenę. Po przekazaniu kontroli osobie doświadczonej z dronami o wysokich prędkościach, pierwsze godziny zabawy na terenie bez ludzi i tak zakończyły się licznymi kraksami. Nie możemy tego podkreślić dobitniej: to naprawdę szybka maszyna i może wyrządzić szkody materialne i fizyczne. Mieliśmy podobne obawy w związku z DJI FPV Combo, ale on zawiera czujniki przeszkód z przodu. Avata ma je skierowane tylko w dół, co pozwala na szybkie loty nisko nad ziemią, ale nie zapewnia ochrony w innych kierunkach. Czujniki poprawiają również stabilność podczas lotu w pomieszczeniach bez wspomagania GPS — dron jest wystarczająco inteligentny, aby zwolnić, gdy leci w ciasnych przestrzeniach. Z drugiej strony możemy zaświadczyć, jak łatwo jest źle ocenić kąt i doprowadzić drona do szybkiego, gwałtownego kontaktu z drzewem.

W zależności od konfiguracji, do drona dołączony może być kontroler i gogle. Kontroler to odejście od pilotów w stylu gamepada, z których korzysta większość dronów. Ma konstrukcję jednoręczną, ze spustem do przepustnicy, hamulcem awaryjnym pod kciukiem i dyskretnymi przyciskami do nagrywania wideo, uruchamiania śmigła i przełączania trybów. Sterowanie ruchem działa naprawdę dobrze, a latanie Avatą było dla nas łatwiejsze niż kiedykolwiek, z podobnie działającym narzędziem jak różdżka Nintendo Wii. Szkoda, że przycisk nagrywania umieszczony jest pod kciukiem – bardzo łatwo o przypadkowe naciśnięcie podczas lotu.

Producent twierdzi, że bateria powinna wystarczyć na około 18 minut, ale w praktyce uzyskaliśmy 15-16 minut. Pełne naładowanie częściowo rozładowanej baterii zajęło prawie dwie godziny.

Avata używa kamery zamontowanej na nosie zarówno do podglądu FPV, jak i przechwytywania wideo. Obiektyw ma szeroki widok, 12 mm w pełnej klatce. Czujnik to typ 1/1,7” z obiektywem f2,8. Generuje zdjęcia w formacie 8 Mp 16:9 lub 12 Mp 4:3, a także nagrania wideo 4K60 UHD, 2,7K100 lub 1080p100. Jakość materiałów jest gorsza niż w dronach o specyfikacji przeznaczonej do wykonywania zdjęć/filmów. Najbardziej problematyczne są agresywne wyostrzanie i wolne przesunięcia balansu bieli. W jasnym świetle wideo 4K60 jest wyraźne i kolorowe, ale widzieliśmy trochę hałaśliwego ziarna, gdy lecieliśmy pod koronami drzew i w pomieszczeniach. Obiektyw szerokokątny jest wolny od zniekształceń i generalnie pokazuje niezakłócony widok na świat. Jednak płatowiec może pojawić się w widoku, gdy przechylisz się w dół pod stromym kątem lub przyhamujesz.

Avata ma około 20 GB użytecznej pamięci, która wystarcza na jakieś 20 minut materiału 4K60. Pojedyncze gniazdo microSD urządzenia obsługuje karty do 256 GB. Zarówno gniazdo kart, jak i port USB-C znajdują się w osłonie śmigła, więc potrzebujesz zręcznych palców, aby się do nich dostać.

DJI Avata to dron przeznaczony dla bardzo specyficznego klienta. Jego zaletą jest wysoka prędkość, jednak pomimo również wysokiej ceny, producent nie daje w zamian odpowiednich asystentów bezpieczeństwa, od kamer często można wymagać więcej, a do tego dochodzi konieczność odbycia szkolenia. Jeśli ktoś traktuje tak bardzo na poważnie drony, raczej zdecyduje się również na poważniejszy model.

