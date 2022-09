Najbardziej zaawansowany robot odkurzający z funkcją mopowania oraz iRobot OS 5.0￼

iRobot, lider w zakresie robotyki użytkowej, prezentuje najbardziej zaawansowanego robota odkurzająco-mopującego Roomba Combo j7+. Dodatkowo firma wprowadza przemyślane aktualizacje systemu operacyjnego iRobot OS. Najnowszy produkt marki został zaprojektowany z myślą o domach, w których występują różne rodzaje podłóg – dywany, wykładziny oraz podłoża twarde. Roomba Combo j7+ wyróżnia się na tle innych robotów 2w1 tym, że odkurza i mopuje w jednym cyklu, oszczędzając tym samym czas. Jest to możliwe dzięki nakładce, która podnosi się na wierzch robota, gdy wykryje on podłogę miękką, aby nie została zabrudzona lub zamoczona. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w kategorii produktowej. Z kolei iRobot OS 5.0 zwiększa inteligencję oraz możliwości personalizacji w całej gamie produktowej marki. Dzięki niemu wyposażone w moduł łączności bezprzewodowej roboty zaoferują przemyślane rozwiązania dla właścicieli zwierząt, rodzin oraz tych, który potrzebowali większej kontroli nad procesem sprzątania.

„iRobot OS wprowadza inteligencję, która napędza nasze roboty. Powołuje do życia przemyślane i inteligentne rozwiązania, które rozumieją dom oraz styl życia użytkownika, aby nasze produkty były wartościowymi i zaufanymi partnerami w domu. – powiedział Colin Angle, prezes i CEO iRobot. „Roomba Combo j7+ idealnie łączy inteligencję iRobot OS z doskonale zaprojektowanym urządzeniem, aby dać użytkownikom rozwiązanie jak żadne inne. Robot ten odkurza i mopuje podłogi pozostawiając wykładziny, dywany i podłogi twarde czystymi każdego dnia, aby domownicy mogli zająć się swoimi sprawami. Celebrując w tym roku 20 urodziny iRobota Roomba, poprzez iRobot OS 5.0 dajemy robotom z modułem Wi-Fi prezent w postaci jeszcze większej inteligencji, aby funkcjonujące już w domach użytkowników roboty stały się jeszcze bardziej efektywne.”

Roomba Combo j7+

„Do dzisiaj wiele robotów 2w1 dostarczało kiepskiej jakości doświadczenia zarówno ze względu na konieczność pracy w dwóch cyklach – na sucho i na mokro – co wymagało wiele czasu, jak również powodowanie większego bałaganu, poprzez niemożność podniesienia nakładki mopującej wystarczająco wysoko, aby nie brudziła ona dywanów. Roomba Combo j7+ w unikalny sposób rozwiązuje obydwa te problemy.” – powiedział Keith Hartsfield, dyrektor ds. produktu w iRobot. „Z kolei dzięki iRobot OS, Roomba Combo j7 będzie z biegiem czasu stawała się coraz bardziej inteligentna, ponieważ będzie automatycznie pobierała najnowsze aktualizacje za każdym razem, gdy je wprowadzimy. Tak więc, gdy tylko pojawią się nowe udogodnienia, twój robot również je otrzyma.”

W przeciwieństwie do innych robotów 2w1, Roomba Combo j7+ najpierw odkurza dywany i wykładziny, aby następnie odkurzać i czyścić na mokro podłogi twarde. Oszczędza to czas poprzez wykonanie dwóch zadań w jednym cyklu. Za sprawą zaawansowanych czujników robot jest w stanie wykryć różne rodzaje podłóg. Kiedy Roomba Combo j7+ wjedzie na dywan lub wykładzinę, jej automatyczne ramiona podniosą nakładkę mopującą, aby znalazła się na górze robota. W działaniu przypomina to mechanizm zakładania dachu w kabriolecie, a od strony praktycznej eliminuje moczenie i brudzenie podłóg miękkich.

Dzięki systemowi operacyjnemu iRobot OS oraz nawigacji PrecisionVision, użytkownicy nie muszą zbierać rzeczy z podłogi przed rozpoczęciem cyklu sprzątania. Roomba Combo j7+ rozpoznaje ponad 80 powszechnie występujących przedmiotów, co umożliwia też zlecenie robotowi cyklu pracy w większej ilości specjalnych stref sprzątania, jak wokół kuwety, sanitariatów, czy zmywarki. Robot ominie również leżące na podłodze przewody, ubrania, buty, skarpetki, plecaki, miski, zabawki czy „niespodzianki” pozostawione przez zwierzęta.

Dzięki możliwości sparowania robota z asystentem głowowym, sprzątanie może być jeszcze łatwiejsze. Wystarczy powiedzieć, aby robot posprzątał określone pokoje lub wokół określonych przedmiotów w domu. Użytkownicy iRobota Roomba Combo j7+ mogą spersonalizować pracę robota w aplikacji iRobot Home, m.in. poprzez określenie, które pomieszczenia powinny być odkurzone oraz mopowane, a które wyłącznie odkurzone. W aplikacji możliwe jest też ustawienie ilości dozowanego przez robota płynu.

Jedyny robot. Który podnosi wysoko nakładkę, aby nie pobrudzić dywanów

Inne roboty 2w1 podnoszą nakładkę mopującą o kilka milimetrów – jeżeli w ogóle to robią. W rezultacie mogą pozostawić zmoczone zabrudzenia na wykładzinach czy dywanach. Roomba Combo j7+ jest jedynym robotem odkurzająco-mopującym, który unosi nakładkę mopującą na wierzch swojej obudowy, aby takich sytuacji uniknąć. Kiedy robot wykryje wykładzinę lub dywan, dwa w pełni chowane, trwałe, metalowe ramiona podnoszą ją.

Pierwszy w pełni samodzielny robot odkurzająco-mopujący

Korzystanie z iRobota Roomba Combo j7+ jest proste. Robot wykrywa, gdy ma nałożoną nakładkę mopującą i napełniony zbiornik na wodę, aby automatycznie aktywować tryb mopowania. Inne roboty 2w1 posiadają materiałową nakładkę, którą użytkownik musi nałożyć po cyklu odkurzania, co wymaga dodatkowej pracy. W przypadku odkurzania robot ten korzysta ze stacji ładująco-czyszczącej Clean Base. Zebrane przez robota zabrudzenia trafiają automatycznie do szczelnego worka instalowanego w stacji, co pozwala zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie.

iRobot OS 5.0

iRobot OS dostarcza najwyższej klasy, personalizowanych rozwiązań dla wszystkich użytkowników, włączając w to właścicieli zwierząt, rodziny czy poszukujących większej kontroli nad procesem sprzątania. Firma kontynuując rozwój iRobot OS, wprowadza nowe funkcje i rozwiązania, aby poprawiać inteligencję oraz możliwości personalizacji w przypadku wyposażonych w moduł Wi-Fi produktów ze swojej oferty. Rozwój biblioteki rozpoznawanych obiektów daje więcej opcji sprzątania na komendę i nawigacji oraz dostarcza większej ilości rozwiązań dla właścicieli zwierząt niż jakikolwiek inny robot.

Sprzątaj więcej stref specjalnych na komendę. Biblioteka rozpoznawanych przez iRobot OS przedmiotów rozwija się, co umożliwia wprowadzenie kolejnych rekomendacji specjalnych stref sprzątania. Oprócz wcześniej ogłoszonych obiektów, jak kanapy, stoły, lady i choinki, robot odkurzający Roomba z funkcją Imprint Smart Mapping (w tym Roomba Combo j7+) i mopujący Braava jet m6 może teraz automatycznie wykrywać i proaktywnie sugerować specjalne strefy sprzątania wokół zmywarek, toalet, piekarników, kuwet czy misek dla zwierząt. Użytkownicy mogą też personalizować inteligentne mapy Imprint, dodając własne strefy. Poprzez asystentów głosowych Alexa czy Google Assistant, użytkownicy mogą zlecić komendą cykl pracy w danej strefie, np. “Alexa, tell Braava jet m6 to mop around the toilet”.

Biblioteka rozpoznawanych przez iRobot OS przedmiotów rozwija się, co umożliwia wprowadzenie kolejnych rekomendacji specjalnych stref sprzątania. Oprócz wcześniej ogłoszonych obiektów, jak kanapy, stoły, lady i choinki, robot odkurzający Roomba z funkcją Imprint Smart Mapping (w tym Roomba Combo j7+) i mopujący Braava jet m6 może teraz automatycznie wykrywać i proaktywnie sugerować specjalne strefy sprzątania wokół zmywarek, toalet, piekarników, kuwet czy misek dla zwierząt. Użytkownicy mogą też personalizować inteligentne mapy Imprint, dodając własne strefy. Poprzez asystentów głosowych Alexa czy Google Assistant, użytkownicy mogą zlecić komendą cykl pracy w danej strefie, np. “Alexa, tell Braava jet m6 to mop around the toilet”. Omija więcej przedmiotów, które chcesz, aby ominęła. Roomba serii j7 jest w stanie rozpoznać i ominąć jeszcze więcej potencjalnych zagrożeń, co docenią rodziny z dziećmi czy właściciele zwierząt. Roboty te od teraz rozpoznają zabawki i miski dla zwierząt, kuwety i plecaki, a także wcześniej obsługiwane przedmioty, jak buty, skarpetki, sznurki, słuchawki, odzież, ręczniki, czy „niespodzianki” pupila.

Roomba serii j7 jest w stanie rozpoznać i ominąć jeszcze więcej potencjalnych zagrożeń, co docenią rodziny z dziećmi czy właściciele zwierząt. Roboty te od teraz rozpoznają zabawki i miski dla zwierząt, kuwety i plecaki, a także wcześniej obsługiwane przedmioty, jak buty, skarpetki, sznurki, słuchawki, odzież, ręczniki, czy „niespodzianki” pupila. Omijanie na żądanie. Nie wszystko idzie zgodnie z naszym planem, również w sprzątaniu. Teraz możliwe jest ominięcie sprzątania danego obszaru podczas trwającego cyklu pracy, kiedy tego potrzeba. Poprzez naciśnięcie przycisku „Pomiń” w aplikacji iRobot Home czy komendę Alexa, możliwe jest przerwanie pracy robota w danym pomieszczeniu czy strefie, aby robot udał się do kolejnej.

Nie wszystko idzie zgodnie z naszym planem, również w sprzątaniu. Teraz możliwe jest ominięcie sprzątania danego obszaru podczas trwającego cyklu pracy, kiedy tego potrzeba. Poprzez naciśnięcie przycisku „Pomiń” w aplikacji iRobot Home czy komendę Alexa, możliwe jest przerwanie pracy robota w danym pomieszczeniu czy strefie, aby robot udał się do kolejnej. Więcej skrótów Siri. Użytkownicy iOS mogą tworzyć skróty Siri do sprzątania konkretnych pomieszczeń i zachować „ulubione” z aplikacji iRobot Home. Teraz możliwe jest wypowiedzenie komendy głosowej, aby poprosić Siri o posprzątanie takich przestrzeni jak pokój dzienny czy jadalnia lub na podstawie zapisanych jako ulubione w aplikacji iRobot Home. Przykładowo możliwe jest wypowiedzenie komendy „Hey Siri, clean after dinner”, aby roboty Roomba i Braava zabrały się do pracy zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi.

Ceny i dostępność

W Polsce nowe roboty odkurzająco-mopujące dostępne będę od 4 października 2022 r. Proces aktualizacji iRobot OS 5.0 rozpoczął się dla użytkowników na całym świecie.