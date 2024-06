Trzy nowe projekty charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL od UNIQLO

Japońska marka UNIQLO ogłasza premierę trzech nowych koszulek wchodzących w skład charytatywnej kolekcji t-shirtów PEACE FOR ALL. Cały zysk z ich sprzedaży przekazywany jest na międzynarodowe organizacje humanitarne – UNHCR, Save the Children oraz Plan International. Premierowe wzory w sprzedaży już 21 czerwca.

T-shirty PEACE FOR ALL mają grafiki wyrażające życzenia pokoju, stworzone przez przyjaciół marki. Nowe projekty przygotowane z myślą o haśle „taking action for world peace.” dostarczyli projektant Tokujin Yoshioka, fotograf Saul Leiter oraz kaligraf Han Meilin.

Dzięki dużemu wsparciu klientów UNIQLO, od czerwca 2022 roku sprzedano ponad cztery miliony koszulek PEACE FOR ALL, a łączna kwota darowizn ze sprzedaży przekroczyła 1,2 miliarda jenów. Zebrane dotąd fundusze zostały przekazane na pomoc humanitarną dla przesiedleńców oraz uchodźców na całym świecie, a także na wsparcie dzieci żyjących w trudnych warunkach z powodu konfliktów i prześladowań.

„Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że rozbudowywana od dwóch lat kolekcja PEACE FOR ALL tak bardzo przypadła do gustu naszym klientom, co przełożyło się na ponad 1,2 miliarda jenów w darowiznach. Chciałbym jeszcze raz wyrazić swoją wdzięczność wszystkim osobom, które współtworzą tę kolekcję. Jednocześnie mamy nadzieję na jeszcze większy rozwój tej inicjatywy, tak aby nasze życzenia pokoju dotarły do jak największej ilości osób na całym świecie.” – powiedział Koji Yanai, Senior Executive Officer w Fast Retailing Group.

Kolekcja t-shirtów dostępna jest w sklepach stacjonarnych UNIQLO oraz online pod adresem https://www.uniqlo.com/peace-for-all/ w cenie 99,90 PLN za sztukę.