TEST: Denon AH-C840NCW

Denon w ostatnim czasie wprowadził na rynek słuchawki AH-C840NCW i jest to ulepszona wersja modelu WH-C830NCW, jednak z wyższym pozycjonowaniem.

Pod względem wyglądu, etui ładujące AH-C840NCW to zupełnie nowy projekt – od pionowego, owalnego kształtu modelu poprzedniej generacji do bardziej popularnego, zaokrąglonego kształtu kamienia. Słuchawki wewnątrz zostały przeprojektowane z pozycji pionowej na płaską. Etui waży 54 g.

AH-C840NCW dodaje wsparcie dla ładowania bezprzewodowego. Spód etui jest bardzo płaski, co ułatwia umieszczenie go na różnych ładowarkach bezprzewodowych. Po rozpoczęciu ładowania zapala się dioda LED na froncie, sygnalizując rozpoczęcie procesu.

Projekt samych słuchawek nie uległ dużym zmianom – AH-C840NCW wciąż mają 5,1-gramowe pałąki douszne. Zewnętrzna strona została wykończona błyszczącą, gładką powierzchnią, a górna część ma łagodny spadek, pełniący funkcję panelu dotykowego. Dzięki temu dłoń naturalnie trafia na strefę dotykową, co czyni obsługę bardziej intuicyjną.

Słuchawki są bardzo wygodne w noszeniu, a przy swojej wadze porównywalne z AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu. Dla mnie są też wygodniejsze od głęboko wsuwanych słuchawek. Jeśli chodzi o końcówki douszne, Denon zastosował szerszy i bardziej płaski styl. Materiał jest miękki i dobrze przylega do uszu. W środowisku o umiarkowanym hałasie, np. z dźwiękiem klimatyzacji, można wyraźnie poczuć fizyczną izolację dźwięku po założeniu słuchawek.

AH-C840NCW zostały zaktualizowane z Bluetooth 5.0 do Bluetooth 5.3, obsługując trzy kodeki transmisji: SBC, AAC oraz LC3 (dzięki przyszłym aktualizacjom). W przyszłości możliwa będzie również aktualizacja do wsparcia LE Audio. O ile nie oczekujesz ultraniskich opóźnień w grach typu FPS, możesz spokojnie oglądać filmy i grać w mniej wymagające gry. Szkoda tylko, że słuchawki nie wspierają choć podstawowego aptX lub kodeków bezstratnych wysokiej klasy, jak LDAC, nawet jeśli naturalnym jest, że są przeznaczone dla wyższego segmentu produktów.

Pod względem redukcji szumów, AH-C840NCW oferują wydajność na typowym poziomie dla tej półki cenowej. Efekt nie jest bardzo mocny, ale nie męczy przy długim noszeniu. Dzięki dźwiękoszczelnym końcówkom słuchawki tworzą ciche i prywatne środowisko nawet w zatłoczonej kawiarni, co pozwala skupić się na muzyce lub serialu i nie przeszkadzają w tym rozmowy wokół czy muzyka tła.

Pod względem żywotności baterii – słuchawki pracują do 7 godzin z włączoną redukcją hałasu i do 10 godzin bez niej. Z etui ładującym – 24 godziny z ANC i 35 bez. To standardowy wynik dla flagowych modeli TWS z ANC.

Przy ładowaniu przewodowym potrzeba około 2 godzin, aby naładować etui od zera. Dostępny jest też szybki tryb – 5 minut ładowania to godzina odtwarzania, co jest wygodne w podróży.

AH-C840NCW wyposażono w 12-milimetrową, dynamiczną jednostkę FreeEdge Hi-Fi. To technologiczny znak rozpoznawczy Denon. Nie tylko flagowy AH-D9200 i inne modele z drewnianymi komorami dźwiękowymi, ale również AH-MM400 z serii Music Maniac używają podobnych przetworników.

Strojenie AH-C840NCW jest bardzo przyjemne. Dźwięk nie jest ani zbyt szybki, ani pospieszny, tekstura jest gładka, a przejścia między pasmami częstotliwości płynne. Całościowo brzmienie jest klasyczne, pełne, dynamiczne.

Niskie tony wypadają świetnie – bębny są detaliczne. Przy odbiciach dźwięku słychać szczegóły rezonowania membrany. Efekt jest czysty, wyraźny, ale nie przesadnie agresywny. Przyjemny w odsłuchu i nie męczy.

Podsumowując, AH-C840NCW to bardzo klasyczne i tradycyjne prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne z redukcją hałasu.

Specyfikacja

CENA 699 PLN

699 PLN ANC tak

tak CZAS PRACY 7 godzin z ANC