TEST: Dell XPS 13

Komputery typu „2 w 1” mają łączyć w sobie najlepsze cechy laptopów i tabletów. Dell bardzo się starał, aby najnowszy model z serii XPS 13 był zarówno jedym, jak i drugim, ale nie sposób pozbyć się wrażenia, że jednak nieco przekombinował.

Design urządzenia nie odstaje od tego, do czego przyzwyczaiły nas laptopy XPS 13 – to wciąż smukła sylwetka, imponująco bezramkowy ekran i przyjemne w dotyku pokrycie dookoła klawiatury. Na pochwałę zasługuje również wykonanie zawiasu: niezależnie od aktualnego wygięcia laptopa jest on stabilny i nie wychyla się na różne strony.

Niestety, wrażenie psuje kiepska lokalizacja kamerki. Zamiast u szczytu ekranu została ona umieszczona pod jego dolną krawędzią. W praktyce oznacza to, że podczas prowadzenia czatu wideo, nie możesz korzystać z klawiatury, ponieważ rozmówca zobaczy tylko twoje dłonie. Problem ten oczywiście znika w trybie tabletu, ale i ten aspekt XPS 13 „2 w 1” nieco kuleje. Poza rozmowami wideo i oglądaniem filmów, raczej nie będziesz korzystał z tego ustawienia. Sprzęt jest po prostu zbyt ciężki i nieporęczny, aby wygodnie używać go jako tablet!

Podsumowując, XPS 13 „2 w 1” to niezły laptop i kiepski tablet. Niestety, zapłacisz za oba urządzenia: jest to szczególnie nieopłacalne w najniższej konfiguracji sprzętowej, która zawiera jedynie Intel Core i5 i 8 GB RAMu. Za minimum 7 600 PLN możesz w końcu kupić bardziej wydajnego laptopa lub bardziej funkcjonalnego tableta, a w niektórych przypadkach i jedno i drugie.

Cena 7 600 PLN