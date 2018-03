Zamień iPhone’a w Game Boy’a

Moda na tytuły retro nie przemija, a wręcz przeciwnie – zyskuje coraz to nowe formy. Ciekawą propozycje na połączenie starego i nowego zaproponował producent obudów do telefonów Wanle, który właśnie wprowadził na rynek Wanle Gamers Console – etui na iPhone’a z wbudowaną konsolą do gier.

Swoją stylistyką Wanle Gamers Console przypomina nieco klasycznego Game Boya, jednak różni się od niego rozmiarem – ten dostosowany jest do wymiarów telefonu, na który założymy obudowę. Jest ona wyposażona w monochromatyczny ekran i układ przycisków wzorowany na konsoli Nintendo. Etui zakłada się na tył smartfona – nie zasłania ono ekranu ani portów i posiada specjalne „oczko” na aparat. Obudowa zasilana jest baterią zegarową. W Wanle Gamers Console wbudowane jest dziesięć klasycznych gier, w tym nieśmiertelny Tetris, Snake & Block czy Formula One Racing. Do wyboru dostępne są po cztery warianty kolorystyczne na każdy model iPhone’a od 6 do X.

Obudowa Wanle Gamers Console ma być dostępna jedynie jako produkt limitowany. Pierwsi klienci mogą ją zakupić za kuszące 25 USD (ok. 90 PLN), a potem będzie dostępna jedynie w cenie 80 USD (ok. 275 PLN). To pierwszy tego typu gadżet na iPhone’a – na rynku dostępne jest kilka stacji dokujących imitujących konsole retro, ale żaden z nich nie posiada własnego wyświetlacza, tak dobrze oddającego klimat oryginalnej konsoli.