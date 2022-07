iRobot Roomba 694 wkracza do akcji 

Do oferty iRobot w Polsce trafia kolejny model robota odkurzającego – Roomba 694. Urządzenie można obsługiwać zdalnie za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne oraz poprzez asystentów głosowych. Roomba 694 wykorzystuje system nawigacji iAdapt, który podejmuje do 60 decyzji na sekundę oraz sprawdzony, 3-stopniowy system sprzątania. Wszystko to w bardzo atrakcyjnej cenie.

Marka iRobot, za sprawą swojego autoryzowanego importera i dystrybutora w Polsce – spółki DLF – wprowadza do oferty firmy nowe urządzenie. Roomba 694 powstała z myślą o pracy na mniejszych metrażach i została wyposażona w szereg sprawdzonych rozwiązań. Dzięki wyposażeniu w moduł Wi-Fi zarządzanie jej pracą jest niezwykle proste.

Sprawdzone rozwiązania

iRobota Roomba 694 wyposażono w technologię nawigacji iAdapt, która w oparciu o dane z sensorów robota podejmuje do 60 decyzji na sekundę. Dzięki temu jest w stanie efektywnie pokrywać powierzchnię w sprzątanych pomieszczeniach i kilkukrotnie sprzątać każdy centymetr podłoża, pod różnymi kątami. Jak wszystkie modele w gamie Roomba, robot ten nie spada ze schodów, delikatnie obchodzi się z przeszkodami dzięki zderzakowi z amortyzatorem oraz wykrywa obszary bardziej zabrudzone. Zapewnia to system DirtDetect, który w przypadku wykrycia takich miejsc, intensyfikuje na nich pracę robota. Sam proces odkurzania odbywa się za pośrednictwem 3-stopniowego systemu sprzątania. W jego ramach obracająca się szczotka boczna zagarnia brud sprzed robota, jak i ten zgromadzony wzdłuż ścian i w narożnikach, kierując go ku centralnej części iRobota Roomba. Zainstalowana tam ruchoma głowica czyszcząca dostosowuje się do rodzaju sprzątanej powierzchni. Osadzone w niej dwie szczotki główne, obracając się przeciwbieżnie, poluzowują i podnoszą zabrudzenia, aby z pomocą mocy ssącej zgromadzić je w szczelnym zbiorniku robota. Pojemnik na brud został ponadto wyposażony w efektywny, wymienny filtr AeroVac.

Wygodna obsługa

W centralnej części panelu głównego robota znajdują się trzy przyciski, którymi można włączyć pełny cykl sprzątania, uruchomić tryb sprzątania miejscowego powierzchni około 1,5 mkw lub w razie potrzeby odesłać robota do bazy. Obecnie jednak rolę urządzeń do obsługi domowych sprzętów przejęły smartfony. Aplikacja iRobot HOME stanowi więc centrum zarządzania pracą robota odkurzającego Roomba 694. Pozwala ona m.in. na uruchamianie czy wstrzymywanie jego pracy, ustalanie harmonogramów, ale również korzystanie z personalizowanych sugestii sprzątania. Dzięki nim robot zasugeruje nam częstszą pracę w okresie pylenia roślin czy linienia zwierząt. Za sprawą aplikacji iRobot HOME możliwa jest również integracja z asystentami głosowymi Alexa, Google Assistant i Siri, aby umożliwić zarządzanie pracą robota werbalnymi komendami. Wyposażenie robota Roomba 694 w moduł Wi-Fi to jednak nie tylko wygoda obsługi. Niezwykle istotnym jest bowiem fakt, że dzięki temu rozwiązaniu możliwe staje się zdalne i bezpłatne aktualizowanie jego oprogramowania bez angażowania użytkownika. Dzięki temu nawet pracujący już jakiś czas robot może stać się jeszcze bardziej efektywny i uzyskać nowe rozwiązania w zakresie obsługi czy funkcjonalności.

iRobot Roomba 694 dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 1299 zł., a obecnie w promocji za 899 zł.