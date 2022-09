Marantz przedstawia nową kolekcję komponentów AV serii CINEMA￼

Marantz wprowadza na rynek serię Marantz CINEMA, nową linię łatwych w codziennym użytkowaniu produktów kina domowego, która ustanawia standardy w zakresie najwyższej jakości: nienaganna wydajność dźwięku, bogactwo funkcjonalności i piękna stylizacja. Seria CINEMA, składająca się z flagowego przedwzmacniacza/procesora w parze z 16-kanałowym wzmacniaczem i czterema amplitunerami/wzmacniaczami AV, rozpieszcza miłośników filmów i dźwięku.

Wszystkie amplitunery z serii CINEMA charakteryzują się doskonałą wydajnością i potężnym dźwiękiem 3D dzięki najnowszym, wciągającym formatom audio, takim jak Dolby Atmos, DTS:X oraz obrazowi 8K dostępnym na wielu wejściach, technologii optymalizacji akustyki pomieszczenia oraz licznym funkcjom zaprojektowanym w celu poprawy jakości rozrywki domowej.

Technologia HEOS Built-In dostępna w komponentach z serii CINEMA oferuje obsługę funkcjonalności multiroom, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się ulubioną muzyką, podcastami lub sportem z popularnych serwisów streamingowych lub osobistych bibliotek muzycznych – korzystając z łączności Bluetooth, Wi-Fi i AirPlay 2. Wyglądając równie dobrze, jak brzmi, emanuje nowoczesną ekspresją ponadczasowego designu będącego synonimem dziedzictwa Marantz, w tym kultowego wyświetlacza iluminatora i innych eleganckich elementów wizualnych.

Jako bonus dla instalatorów i użytkowników końcowych, całkowicie nowy graficzny interfejs użytkownika o wysokiej rozdzielczości i kompatybilność głosowa sprawiają, że konfiguracja i obsługa jest łatwa i intuicyjna. Instalatorzy uzyskują również dostęp do wielu nowych funkcji, w tym trybu CI, który chroni określone ustawienia i zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności serwisu z powodu błędu użytkownika.

Kompletna oferta serii CINEMA składa się z następujących komponentów:

AV 10 oraz AMP 10: Najwyższej klasy produkty serii CINEMA, AV 10 i AMP 10, zapewniają najlepszą podstawę kina domowego. Stworzone w oparciu o ekskluzywną technologię HDAM firmy Marantz, AV 10 i AMP 10 współpracując ze sobą, tworzą elitarny, referencyjny system rozrywki, z 16 kanałowym wzmocnieniem AMP 10 idealnie dopasowanym do dyskretnych obwodów i siedmiu wejść HDMI AV 10. Idealnie zsynchronizowany duet zapewnia Ci to, co najlepsze w prawdziwie kinowym dźwięku.

CINEMA 40: Marantz CINEMA 40 to wysokiej klasy wzmacniacz AV oferujący 9x 125 watowe wzmocnienie i 11.4-kanałowe przetwarzanie, idealny do stworzenia w pełni wciągającego, immersyjnego kina domowego, które zapewnia najwyższą jakość oglądania filmów. Aluminiowy panel przedni to w dotyku czysty luksus, który rozciąga się na każdy aspekt całej konstrukcji.

CINEMA 50: Marantz CINEMA 50 to wzmacniacz AV z 9x 110 watowym wzmocnieniem i 11.4-kanałowym przetwarzaniem, idealny dla wymagających entuzjastów filmów i muzyki, którzy chcą stworzyć kino domowe z wielowymiarowym dźwiękiem o bogatych walorach tonalnych i realistycznej dynamice.

CINEMA 60: Marantz CINEMA 60 to 7.2-kanałowy amplituner 8K o mocy 100 watów na kanał, który idealnie nadaje się do dedykowanych zastosowań kina domowego, a także wielofunkcyjnych pomieszczeń multimedialnych o dowolnej wielkości.

CINEMA 70s: Marantz CINEMA 70s to kompaktowy 7.2-kanałowy amplituner AVR o mocy 50 W z obsługą 8K, który idealnie nadaje się do mniejszych pomieszczeń mieszkalnych, kompaktowych konsol multimedialnych lub dedykowanych stojaków A/V.

Komponenty serii CINEMA będą dostępne w sprzedaży pod koniec października, rozpoczynając od amplitunerów CINEMA 50 i 60.