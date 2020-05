TEST: Dell Alienware 55 OLED

Kilka dni temu media społecznościowe obiegło nagranie z garażu pewnego gracza, który zamienił samolot MiG-21 w działający kontroler do symulatorów lotniczych. Historia ta dobitnie pokazuje, że niektórzy gamerzy zrobią wszystko, by uzyskać jak najbardziej realistyczne wrażenia z rozgrywki. Dell Alienware 55 OLED to propozycja skierowana właśnie do nich, mniejsza niż radziecki myśliwiec, ale podobnie imponująca.

Samo wyjęcie tej hybrydy monitora i telewizora z pudełka to trudne zadanie – jego górna część to smukły i delikatny panel OLED o grubości jedynie 4 mm, a na dole znajduje się masywna obudowa zawierająca wszystkie podzespoły; na dodatek urządzenie waży 25,5 kg bez podstawy.

Po odpakowaniu urządzenia uwagę od razu zwraca jego wyjątkowy design. Subtelne, ale wyraziste linie ekranu kontrastują z ultralekkim, idealnie płaskim ekranem OLED otoczonym niemal niewidzialnymi ramkami. W parze z designem idzie wysoka jakość wykonania monitora i sporo opcji łączności. Porty umieszczone są w dolnej części obudowy – do dyspozycji otrzymujemy trzy HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, trzy USB oraz komplet złączy audio, w tym minijacka.

W przypadku Alienware 55 płacimy jednak nie tylko za industrialne wzornictwo, ale przede wszystkim za specyfikację. Jego sercem jest bowiem zachwycający panel OLED o rozdzielczości 4K, 98,5-procentowym pokryciu palety barw DCI-P3 (co gwarantuje dokładną i żywą reprodukcję kolorów) oraz wysokim współczynniku kontrastu 130 000:1. Monitor zachwyca ostrością nawet wtedy, gdy siedzimy bardzo blisko niego, chociaż ze względu na wymiary urządzenia najwygodniej gra się w pewnym oddaleniu od ekranu.

Dzięki antyrefleksyjnej powłoce naszej uwagi nie rozpraszają odbicia światła, warto jednak pamiętać, że maksymalna jasność Alienware 55 to jedynie 400 nitów w trybie Smart HDR. Utrudnia to korzystanie z niego w skrajnie mocnym oświetleniu. Dla porównania, większość dostępnych na rynku telewizorów OLED dysponuje podświetleniem około 1 000 nitów, więc w przypadku monitora od Della trudno liczyć na spektakularny efekt HDR.

Mimo tego urządzenie dostarcza fantastycznych wrażeń wizualnych. Gry takie jak Borderlands 3, Metro: Exodus czy Shadow of the Tomb Raider wyglądają po prostu rewelacyjnie. Odświeżanie 120 Hz ze wsparciem dla technologii AMD FreeSync zapewnia płynny, realistyczny obraz bez klatkowania i przerywania animacji. Zabrakło nam jedynie kompatybilności z NVIDIA G-Sync – posiadacze komputerów z kartami graficznymi GeForce GTX i RTX mogą być zawiedzeni.

Czy warto kupić ten ogromny monitor dla graczy? Osoby, które marzą o grze w 4K i 120 Hz na ekranie o wielkości telewizora, będą zachwycone, ale pozostali użytkownicy mogą spokojnie pozostać przy mniejszych monitorach.

Specyfikacja