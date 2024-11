Sony wprowadza pierwszy zmiennoogniskowy obiektyw G Master ze stałą przysłoną F2

Sony wprowadza wysokiej klasy obiektyw FE 28–70 mm F2 GM z mocowaniem typu E, będący pierwszym modelem G Master ze stałą przysłoną F2 w całym zakresie zoomu. Nowy obiektyw pozwala uzyskać piękny efekt bokeh, oferuje wysoką rozdzielczość i niezrównane działanie systemu AF podczas fotografowania i filmowania, a pod względem ostrości i kontrastu dorównuje konstrukcjom stałoogniskowym.

Uzupełnieniem tych zalet jest zwarta, lekka i dobrze wyważona konstrukcja. Zapewnia ona maksymalną swobodę pracy twórcom używającym jednego obiektywu w sytuacjach, w których nie można sobie pozwolić na utratę żadnego ujęcia portretowego, ślubnego, sportowego, dokumentalnego, filmowego itp. Oferuje on autorom zdjęć i filmów wyjątkowe możliwości twórcze, a dzięki zaawansowanej konstrukcji i symulacjom optycznym dorównuje jakością modelom stałoogniskowymi. Trzy duże, zaawansowane technologicznie soczewki XA (extreme aspherical) gwarantują wysoką rozdzielczość całego kadru przy F2 w pełnym zakresie zoomu, a dzięki mechanizmowi z szybującymi soczewkami minimalna odległość ustawiania ostrości w całym zakresie zoomu wynosi tylko 0,38 m.

Opracowana przez Sony powłoka Nano AR II osłabia odblaski i „duszki”. Dodatkową ochronę przed powstawaniem flary, gdy w tle znajduje się silne źródło światła, zapewniają elementy tłumiące wewnętrzne odbicia. Do uzyskania plastycznego obrazu z dużą głębią i eleganckim, miękkim efektem bokeh przyczynia się nowa, 11-listkowa przysłona kołowa i optyka G Master z soczewkami XA, umożliwiającymi dokładną kompensację aberracji sferycznej na etapie projektowania i produkcji. Z kolei soczewki ze szkła Super ED (o bardzo małej dyspersji) i ED skutecznie osłabiają aberrację chromatyczną.

Nowy model FE 28–70 mm F2 GM ma wszystkie zalety obiektywu zmiennoogniskowego i odwzorowuje obraz w najwyższej jakości, dzięki czemu używanie go to prawdziwa przyjemność. Innowacyjne technologie, obejmujące zaawansowaną optykę i silniki liniowe XD (extreme dynamic), pozwoliły połączyć stałą maksymalną przysłonę F2 z wymiarami zaledwie 92,9 × 139,8 mm i wagą 918 g.

Cztery silniki liniowe XD (extreme dynamic) i najnowszy algorytm precyzyjnie sterują dużą i masywną grupą soczewek ustawiających ostrość. Rezultat to niezawodne śledzenie ostrości i błyskawiczne reakcje — niezbędne podczas ślubów i imprez sportowych, gdy liczy się każda klatka. Obiektyw jest w pełni dostosowany do możliwości aparatu α9 III, w tym trybu zdjęć seryjnych z szybkością do 120 klatek na sekundę ze śledzeniem ostrości i ekspozycji. Śledzenie ostrości działa sprawnie również w czasie regulacji zoomu.

Najnowsza technologia optyczna Sony skutecznie ogranicza zmiany kąta widzenia podczas regulacji ostrości, pozwalając na tworzenie finezyjnych ujęć filmowych. Efekty zmian ostrości i zoomu można łączyć z minimalną głębią ostrości przy F2, aby prowadzić wzrok widza płynnymi, naturalnymi przejściami. Dzięki dużej wydajności śledzenia AF łatwo jest uzyskać dokładną ostrość podczas nagrywania filmów o wysokim klatkażu: 4K 120p lub FHD 240p. Silniki liniowe XD i nowo opracowany moduł przysłony są ciche w działaniu i współpracują z wbudowanym w korpus α systemem kompensacji zmian kąta widzenia podczas regulacji ostrości oraz aktywnym trybem stabilizacji obrazu.

Obiektyw jest wyposażony w wiele ważnych funkcji obsługi, takich jak system Linear Response MF do intuicyjnego ręcznego ustawiania ostrości, pierścień ogniskowej o regulowanym oporze i pierścień przysłony z wyłącznikiem kliknięć. Znajdują się na nim także dwa dostosowywane przyciski blokady ostrości, przełącznik blokady przysłony i przełącznik AF/MF. Średnica filtra wynosi 86 mm, a wycięcie w osłonie pozwala z łatwością regulować ustawienie filtra.

Przyciski i przełączniki zabezpieczono silikonowymi uszczelkami, a na gnieździe mocowania obiektywu umieszczono gumowy pierścień. Wszystkie inne ważne strefy zostały starannie zaprojektowane tak, by zapobiec przenikaniu pyłu i wilgoci i zagwarantować maksymalną niezawodność w plenerze, nawet w złą pogodę. Fluorowa powłoka przedniej soczewki skutecznie przeciwdziała osadzaniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

Obiektyw FE 28–70 mm F2 GM będzie dostępny w sprzedaży od grudnia 2024 r.