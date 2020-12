TEST: Creative T100

Przez długi czas głośniki komputerowe miały jedno zadanie – odtwarzać dźwięki o akceptowalnej wierności w stosunku do oryginalnego materiału. Nikt nie oczekiwał od nich głębi i finezji godnej sprzętu dla audiofilów. Teraz producenci audio nareszcie zaczynają przypominać sobie o tym segmencie rynkowym, proponując coraz to lepiej brzmiące modele, na przykład Creative T100.

Mamy tu do czynienia z głośnikami stereo o uniwersalnym, minimalistycznym designie. Czarne grille i błyszczące wykończenie bocznych ścianek robią dobre wrażenie, chociaż to drugie mocno zbiera odciski palców. Urządzenie jest lekkie i kompaktowe, dzięki czemu zmieści się na każdym stoliku komputerowym, a w razie potrzeby można je łatwo przenieść i podpiąć do innego sprzętu (na przykład konsoli).

Podłączyliśmy głośniki do komputera za pomocą złącza optycznego; do wyboru jest także port 3,5 mm AUX. System operacyjny natychmiast rozpoznał nowy dodatek. T100 zostały także wyposażone w złącze USB, do którego podłączymy nośnik z zapisaną muzyką w formatach MP3, WAV i FLAC, jak również moduł Bluetooth 5.0. Ta ostatnia funkcja przydaje się głównie do strumieniowania muzyki ze smartfona, chociaż warto mieć na uwadze, że głośniki nie otrzymały wsparcia dla aptX i AAC, więc jakość dźwięku przy połączeniu bezprzewodowym jest zaledwie dobra.

Zupełnie inaczej wygląda to, gdy słuchamy muzyki z komputera. Mimo niewielkich rozmiarów T100 wydobywają z siebie pełną, ciepłą scenę dźwiękową z pełnokrwistymi basami w roli głównej. To zasługa technologii BasXPort, która pogłębia niskie tony, oraz dużych przetworników wyposażonych w cyfrowe wzmacniacze hi-fi. Na szczęście nie odbywa się to kosztem reszty miksu ani precyzji dźwięku; przy maksymalnym poziomie głośności głośniki unikają zniekształceń dźwięku.

Komputery nie służą nam jednak tylko do słuchania muzyki, ale do całego przekroju zastosowań. Sprzęt potrafi pracować w czterech głównych trybach: muzycznym (włącza się on domyślnie), kinowym, gamingowym i koncertowym; aby wybrać te żądane, należy wcisnąć odpowiedni guzik na dołączonym do T100 pilocie. Dzięki niemu obsługa głośników jest banalnie prosta; jeśli nie chce nam się sięgać po pilota, możemy natomiast skorzystać z panelu sterowania, umieszczonego w górnej części prawej kolumny.

Nie spodobał nam się jedynie fakt, że głośniki nie zapamiętują, w jakim trybie ostatnio pracowały – po każdym włączeniu komputera musieliśmy go wybierać na nowo. Na dodatek sprzęt nigdzie nie wskazuje, które ustawienia aktualnie są aktywne.

Creative T100 pozytywnie nas zaskoczyły pod wieloma względami. Może nie są one audiofilskimi kolumnami z kompletem kodeków i obsługą multiroom, ale w kategorii niedrogich głośników komputerowych trudno znaleźć jakąkolwiek lepszą propozycję.

Specyfikacja