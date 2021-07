TEST: Creative Live! Cam Sync 1080p V2

Chociaż obostrzenia powoli są luzowane, a uczniowie i studenci wracają do szkół, wiele firm zdążyło przestawić się na pracę zdalną. Zyskują na tym i pracownicy, którzy oszczędzają cenny czas marnowany dotychczas na dojazdy do biura, i pracodawcy, mogący zrezygnować z opłacania przestrzeni biurowych. Jeśli i twoje spotkania służbowe przeniosły się do sfery wirtualnej, na pewno wiesz, jak ważne jest połączenie wideo, najlepiej takie, na którym nie wyglądasz jak zombie. Nowa generacja kamerki Live! Cam Sync 1080p od Creative powstała właśnie po to, by każdy z nas mógł zaprezentować się przed szefostwem z najlepszej strony.

Design urządzenia to klasyka: obiektyw osadzony został w szerokiej obudowie, umocowanej na klipsie, za pomocą którego umieścimy całość na górnej krawędzi monitora. Podstawka obraca się w pionie, co umożliwia szybkie dostosowywanie obszaru nagrywania do naszych preferencji; w razie potrzeby możemy ją także lekko przechylić w dół. Rozwiązanie to nieźle sprawdza się w praktyce, chociaż na bardzo smukłych monitorach uchwyt słabo trzyma się w miejscu, więc podczas obracania kamerki potrafiła się ona przemieścić. Miłym dodatkiem jest wbudowana zaślepka, dzięki której nie musimy się obawiać o swoją prywatność, a obiektyw pozostanie wolny od kurzu.

Live! Cam Sync 1080p V2 nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników – wystarczy podłączyć sprzęt do wolnego portu USB-A, a komputer sam wykryje kamerkę i ją zidentyfikuje. Problemów z łącznością nie zauważyliśmy ani na urządzeniach z Windowsem, ani na Macach. Podobnie zgodnie współpracowały z nią aplikacje do wideokonferencji – Zoom, Skype i Microsoft Teams zapamiętały ustawienia sprzętu już po pierwszym uruchomieniu.

Kamerka od Creative domyślnie rejestruje obraz w jakości 1080p i 30 kl./s; jeśli w trakcie połączenia urządzenie wykryje, że nasza łączność z internetem traci stabilność, przełączy się w tryb 720p 30 kl./s. W trakcie testów nie zdarzyło się, żeby łącze zostało aż tak obciążone, dlatego przez cały czas mogliśmy cieszyć się transmisją w maksymalnej rozdzielczości.

W porównaniu z „oczkiem” testowego MacBooka, Live! Cam Sync 1080p V2 zapewniała jaśniejszy, bardziej czytelny obraz o świetnie wyważonym balansie kolorów. Szczególnie dobrze było to widoczne w odcieniach skóry, które na „fabrycznych” kamerkach często wyglądają na wyblakłe i niezdrowe; tutaj urządzenie ładnie podkreślało naturalne cienie i zaróżowienia.

Szerokokątny obiektyw o rozwarciu przysłony f/2.4 przepuszcza do matrycy sporo światła, dlatego bardzo dobrze sprawdzała się ona także w ciemnych pomieszczeniach i przy sztucznym świetle. Pole widzenia okazało się przy tym na tyle szerokie, że mogło ono swobodnie pomieścić dwie osoby, co przydawało się podczas rozmów towarzyskich – przy odpowiednim ustawieniu, Live! Cam Sync 1080p V2 obejmie całą rodzinę. Paradoksalnie, urządzenie najgorzej wypadało w mocnym, naturalnym oświetleniu, kiedy to obraz wydawał się mocno prześwietlony.

Kamerka została wyposażona w dwa wielokierunkowe mikrofony, dzięki którym do prowadzenia rozmów telefonicznych nie musimy korzystać z dedykowanego urządzenia. Nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń co do ich pracy: inni uczestnicy czatu grupowego nie zgłosili żadnego problemu z usłyszeniem i zrozumieniem tego, co mówiliśmy.

Posiadacze komputerów z Windowsem mogą dodatkowo pobawić się aplikacją Creative i zawartymi w niej funkcjami SmartComms Kit: do dyspozycji otrzymujemy na przykład tryb automatycznego wykrywania głosu i włączania mikrofonu i dwukierunkowe tłumienie szumów otoczenia – przydatne, jeśli w naszym domowym biurze pracuje kilka osób.

Live! Cam Sync 1080p V2 przeznaczona jest przede wszystkim dla posiadaczy słabych kamerek 720p, które tak często montowane są nawet w nowoczesnych laptopach. Ci użytkownicy od razu docenią różnicę w jakości połączeń, jaką zapewni im najnowsza propozycja Creative.

SPECYFIKACJA