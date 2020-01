TEST: Bowers & Wilkins Formation Duo

Ostatnimi czasy na rynku pojawiło się mnóstwo bezprzewodowych systemów audio. Większość z nich to proste, przenośne urządzenia, które „załatwiają sprawę” za pomocą jednego lub dwóch przetworników. Coraz częściej z kabli rezygnują również producenci high-endowi, ale chyba żaden z nich nie podszedł do tematu tak kompleksowo jak Bowers & Wilkins ze swoją linią Formation. Czy należące do niej kolumny Duo wprowadzą nas na wyżyny audiofilskich uniesień?

Duo to głośniki podstawkowe stworzone w stylu „tweeter on top”. Pełni on nie tylko funkcje estetyczne, ale pozwala odseparować przetwornik wysokotonowy od reszty konstrukcji, zapobiegając przenoszeniu niepotrzebnych wibracji. Jednocześnie kolumny są chyba najbardziej, hmm, konserwatywnym designem w serii Formation – zamiast geometrycznych linii mamy tutaj zaokrągloną, klasyczną formę.

Duo zostały wyposażone w parę przetworników: 25-milimetrowe kopułki wysokotonowe i głośniki średnio-niskotonowe o średnicy 165 mm. W ich projektowaniu zastosowano rozwiązania znane z referencyjnych kolumn B&W, przede wszystkim membrany Continuum, zapewniającej przetwornikowi odpowiednią sztywność i precyzyjną kontrolę ruchu. Przekłada się to oczywiście na jakość dźwięku, po prostu nieporównywalnie lepszą od jakichkolwiek innych propozycji w tym segmencie rynku.

Formation Duo urzekają odwzorowaniem sopranów, które brzmią czysto i jasno, splatając się z kolorową średnicą i mocnymi, pełnymi energii basami. Profil odtwarzania jest neutralny, ale w trakcie słuchania nie mieliśmy nieprzyjemnego wrażenia sterylności dźwięku; okazał się on naturalny, żywy i barwny. Dzięki temu Duo plastycznie dopasowuje się do charakterystyki różnych gatunków muzycznych. Elektronika i hip-hop to prawdziwy wulkan energii, nagrania rockowe odwzorowane są z pazurem, a moc i głębia orkiestrowych aranżacji muzyki filmowej potrafią zatrząść całym domem. Formation Duo sprawdzą się w każdym pomieszczeniu, ale aż chciałoby im się zapewnić naprawdę dużą przestrzeń, w której każda nuta może porządnie wybrzmieć i na nowo nas zachwycić.

Kolumny nie zawodzą także pod względem kompatybilności ze źródłami dźwięku. Do dyspozycji otrzymujemy wsparcie dla Spotify Connect, Apple AirPlay 2 i Bluetootha z nieodłącznym aptX HD, AAC i SBC, a także stosunkowo mało popularnego w naszym kraju serwisu streamingowego Roon. B&W zapowiada, że kolejne usługi będą dodawane do platformy w niedalekiej przyszłości.

Co najważniejsze, Formation Duo mogą pracować w systemie multiroom, opartym o muzyczną sieć MESH. Oczywiście do skorzystania z niego niezbędne są inne urządzenia Formation, ale naprawdę trudno jest znaleźć bezprzewodowe rozwiązanie o tak wysokiej wierności reprodukcji dźwięku.

Specyfikacja