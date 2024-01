TEST: Creative Aurvana Ace 2

Innowacje w kategorii słuchawek TWS to rzadki temat, jednak Aurvana Ace 2 to faktycznie pierwsze słuchawki douszne wyposażone w półprzewodnikowe przetworniki krzemowe, których zadaniem jest dostarczanie realistycznego dźwięku, lepszego niż jakikolwiek inny produkt w tym segmencie. Czy faktycznie Creative znany raczej z dostarczania solidnych sprzętów w rozsądnych cenach, może zacząć nową modę?

Aurvana Ace 2, mimo że zawierają sterownik półprzewodnikowy xMEMS i wszystkie dodatki, jakie możesz wymyślić, są dostępne za jedyne 789 PLN — to względna okazja, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych funkcji. Słuchawki łączą się przez Bluetooth 5.3 i mają wodoodporność IPX5.

Nowe słuchawki Creative mają przezroczystą powłokę zewnętrzną, która wygląda fantastycznie. Obudowa etui jest również przezroczysta, dzięki czemu można dobrze przyjrzeć się wnętrzu. Ace 2 mają miedziany akcent z tyłu, który nadaje słuchawkom odrobinę elegancji.

Pozostała część projektu Ace 2 to taryfa standardowa. Otrzymujesz wydłużone łodygi, wkładki spoczywają w uchu wewnętrznym bez wywierania dużego nacisku, dzięki czemu są wygodne w noszeniu przez dłuższy czas. Są również niezwykle lekkie. Każda z nich waży zaledwie 4,7 g, a całkowita waga z etui wynosi 46 g. Ważna uwaga – opakowanie nie ma takiego samego stopnia ochrony IPX5 jak same słuchawki.

Przyzwoity ANC pozwala skutecznie wyciszyć dźwięki o niskiej częstotliwości. Podobnie jak inne słuchawki douszne radzi sobie z wysokimi dźwiękami w codziennych zastosowaniach, związanych z ruchem ulicznym i hałasem otoczenia. Obsługiwanych jest wiele kodeków, w tym SBC, AAC, AptX, AptX Adaptive i AptX Lossless.

Otrzymujesz duży obszar sterowania gestami na łodygach każdej słuchawki i chociaż możesz zmieniać działanie każdej akcji, takie sterowanie jest bardzo wybredne i nie zawsze działa z intencją. Muzyka też nie wstrzymuje się automatycznie po wyjęciu słuchawek z ucha.

Ace 2 potrafi wytrzymać ok. sześć godzin grania, po czym należy je naładować w etui, oferującym kolejne trzy pełne cykle. Słuchawki można ładować również bezprzewodowo.

Największą zaletą Ace 2 jest oczywiście wspomniane xMEMS. Mają także tradycyjny przetwornik dynamiczny, więc dynamiczny przetwornik 10 mm wykonuje większość ciężkiej pracy — jest dostrojony pod kątem basu i średnich tonów — a przetwornik xMEMS wypełnia luki, uderzając w częstotliwości, w które tradycyjny sterownik nie jest w stanie wejść.

Efektem faktycznie jest dźwięk, który należy do jednych z najlepszych w tym segmencie cenowym i jasnym jest, że przetwornik półprzewodnikowy ma duży potencjał. Otrzymujesz dobry bas z przyzwoitym rozciągnięciem. Średnica jest szczegółowa, a separacja instrumentów doskonała. Największą różnicę w porównaniu z innymi słuchawkami dousznymi zauważysz jednak w przypadku wysokich tonów.

Czas pokaże, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przetworniki półprzewodnikowe staną się hitem, ale wszystko wskazuje na to, że tak powinno być. Firma Creative jest pierwszą, która wchodzi w ten segment z Aurvana Ace 2 i jeśli rzuci się okiem na to, co oferuje w swojej cenie, to jest to naprawdę mocny strzał.

Specyfikacja

CENA 789 PLN