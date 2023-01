Sony ogłasza wprowadzenie kamer z automatycznym kadrowaniem i analityką AI

Firma Sony poszerzyła ofertę kamer PTZ o dwa dodatkowe modele 4K z wbudowaną analityką AI.

Kamery SRG-A40 i SRG-A12 zapewniają automatyczne śledzenie oraz naturalne kadrowanie prelegentów, niezależnie od ich postury czy ruchów, co pozwala uzyskać wysokiej jakości treści i pełną kontrolę bez użycia komputera. Nowa technologia Auto Framing PTZ oferuje możliwość automatycznego, szybkiego namierzania i śledzenia obiektów dając wiele opcji automatycznego kadrowania. Najważniejsze cechy tych kamer obejmują wysoką jakość obrazu przy automatycznej pracy, elastyczność technologii IP, potężny zoom, zdalne sterowanie oraz łatwą konfigurację i obsługę. Nadają się one idealnie do użytku w zastosowaniach edukacyjnych, biurowych, medycznych, w instytucjach rządowych, mediach oraz wydarzeniach na żywo.

Inteligentna automatyzacja: PTZ Auto Framing

Nowością w tej serii zaawansowanych kamer jest wbudowana technologia automatycznego kadrowania PTZ z analityką AI firmy Sony, która poprawia użyteczność i wydajność. Różne kąty automatycznego kadrowania zapewniają wiele opcji odpowiednio dostosowanych na potrzeby zbliżeń, ujęć od pasa w górę lub pełnych planów, co przekłada się na swobodę twórczą i pozwala na realizację własnej wizji. Automatyczne działanie oznacza, że kamery zaczynają pracować od razu po włączeniu, szukając obiektu do śledzenia i namierzając go. Zastosowano w nich połączenie zaawansowanych i skorelowanych ze sobą technologii rozpoznawania, w tym rozpoznawanie twarzy, które wykrywa nawet twarze zasłonięte maseczkami. Nowe, przyjazne dla użytkownika lampki kontrolne pozwalają łatwo stwierdzić, która kamera jest aktualnie używana i śledzi ruchy.

Doskonała jakość obrazu

Zarówno w modelu SRG-A40, jak i SRG-A12 zastosowano bardzo czuły przetwornik CMOS Exmor R w celu uzyskania wysokiej jakości obrazu o naturalnych, żywych kolorach i niższym poziomie szumu, zgodnego ze standardem 4K 30p i Full HD 60p. Model SRG-A40 jest wyposażony w technologię Clear Image Zoom, która cyfrowo zwiększa zoom optyczny z 20x do 30x w 4K lub do 40x w Full HD, natomiast model SRG-A12 jest wyposażony w zoom do 12x. Dzięki trybowi telekonwertera model SRG-A40 może osiągać nawet 80-krotne przybliżenie, a model SRG-A12 nawet 24-krotne, przy jednoczesnym płynnym i szybkim ruchu PTZ między kamerami. Tryb dzienny i tryb nocny wspomagają optymalizację ujęć w warunkach silnego i słabego oświetlenia.

Elastyczna i stabilna produkcja

Nowe modele są wyposażone w technologie 3G-SDI, HDMI oraz łączność IP i mogą być sterowane zdalnie za pomocą VISCA/VISCA poprzez IP przy użyciu jednego przewodu sieciowego na potrzeby zasilania, sygnału wyjściowego i sterowania. Są one również wyposażone w technologię zasilania w standardzie PoE++, co ułatwia integrację w nowych lub istniejących środowiskach bez konieczności stosowania oddzielnych przewodów zasilających. Dzięki niezawodnemu połączeniu oraz opcjom integracji ta nowa linia wykorzystuje zalety kamer PTZ, umożliwiając filmowanie i sterowanie nawet w trudno dostępnych miejscach, a równocześnie oferując nowe kąty i punkty widzenia. Obsługa protokołu streamingu w czasie rzeczywistym umożliwia zdalne oglądanie, zaś protokół bezpiecznego przesyłu SRT zapewnia bezpieczny, płynny i stabilny streaming wideo.

Łatwa konfiguracja i obsługa

Dzięki możliwości korzystania z pliku ustawień obrazu użytkownicy mogą szybko określać i kopiować ustawienia menu między kamerami, zapewniając tym samym spójność. Wstępnie zaprogramowane ustawienia pozwalają na szybkie przełączanie pomiędzy różnymi ustawionymi kątami z poziomu jednej kamery w celu uchwycenia najważniejszych momentów. Można również użyć funkcji zamrażania kadru w celu zatrzymania ostatniego obrazu zarejestrowanego w danym miejscu przed rozpoczęciem ruchu kamery, co eliminuje rozmazane kadry przejściowe i pozwala ograniczyć do minimum zniekształcenia. Dodatkowo oprogramowanie sterujące dla wirtualnych kamer sieciowych może za pośrednictwem komputera zgrupować nawet pięć podłączonych kamer we współpracujące ze sobą narzędzie konferencyjne i wykładowe w celu zapewnienia profesjonalnej jakości obrazu podczas spotkań w trybie online.

Dostępność modeli SRG-A40 i SRG-A12 spodziewana jest latem 2023 r.