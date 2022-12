Mnóstwo nowości Lenovo na rok 2023

Przed targami CES firma Lenovo zaprezentowała najnowszą generację urządzeń konsumenckich. Pięć nowych, wydajnych i przenośnych laptopów IdeaPad, elegancki i kompaktowy komputer stacjonarny IdeaCentre oraz 9-calowy tablet Lenovo to urządzenia przeznaczone do wszystkich miejsc i przestrzeni.

IdeaPad Pro 5i i IdeaPad Pro 5: niezawodna wydajność

Wykonane z myślą o niezawodnej codziennej pracy, nowe laptopy IdeaPad nadal oferują konsumentom jakość, styl i wydajność w niesamowitej cenie. Dostępne w dwóch opcjonalnych rozmiarach ekranu, 14 i 16 cali, nowe IdeaPad Pro 5i oraz IdeaPad Pro 5 8. generacji występują również w dwóch wersjach kolorystycznych, Arctic Grey i Frost Blue.

Dzięki najnowszym procesorom Intel lub AMD Ryzen oraz procesorom graficznym NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop użytkownicy mogą cieszyć się większą wydajnością podczas tworzenia treści, lekkich gier lub po prostu przesyłania dużych plików danych.

Dodatkowe funkcje to m.in. większy o 25% panel dotykowy zapewniający lepszą nawigację, kamera FHD IR z czujnikiem Time of Flight (ToF) oraz inteligentne logowanie z Windows Hello. Laptopy są również wyposażone w gniazdo rozszerzalnej pamięci masowej SSD (dostępne w modelu 16-calowym), co pozwala na przechowywanie większej ilości danych. Dzięki wyposażeniu w porty USB 4.0 i Thunderbolt 4.0 użytkownicy mogą cieszyć się szybszym transferem danych i zwiększoną produktywnością.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, nowe 16-calowe IdeaPad Pro 5i i IdeaPad Pro 5 posiadają całkowicie nowy Dynamic Display Switch, który zwiększa liczbę wyświetlanych klatek na sekundę. Szybsza częstotliwość odświeżania wynosząca do 120 Hz zapewnia bardziej płynne wrażenia podczas oglądania filmów lub grania. Dzięki rozdzielczości QHD+, proporcjom 16:10 i 90% współczynnikowi AAR, laptopy te oferują lepsze wrażenia podczas oglądania i zapewniają 100-procentowe pokrycie palety sRGB.

Wyświetlacz o niskim poziomie światła niebieskiego z certyfikatem Eyesafe może pomóc w zapewnieniu komfortu dla oczu, a nowa fizyczna osłona prywatności dodaje kolejną warstwę bezpieczeństwa. Ciesz się dodatkowymi godzinami pracy na baterii na 15-minutowym ładowaniu, idealnym dla osób spędzających długie okresy czasu online na spotkaniach i zajęciach lub dla tych, którzy po prostu zapominają o regularnym ładowaniu laptopa.

IdeaPad Slim 5i i IdeaPad Slim 5: większy rozmiar ekranu i nowy wyświetlacz OLED

Nowe przenośne, smukłe i lekkie laptopy IdeaPad Slim 5i i IdeaPad Slim 5 8. generacji zostały stworzone, aby wspierać codzienną pracę hybrydową i naukę. Większy 16-calowy rozmiar ekranu zaoferuje rozdzielczość do 2,5K, natomiast 14-calowy wyposażony jest w wyświetlacz FHD OLED i rozdzielczość do 2,2K. Oba rozmiary ekranu są wyposażone w 90% AAR i 100% DCI-P3, co zapewnia ultra-żywe kolory i wszechstronne wrażenia z oglądania. Zgodnie z przenośnym charakterem IdeaPad Slim 5i i IdeaPad Slim 5, możliwość pracy w dowolnym miejscu, w tym na zewnątrz w słoneczne dni, jest ułatwiona dzięki jasności do 400 nitów dostępnej na 14-calowym ekranie. Dodatkowo, wyświetlacz z certyfikatem TÜV Rheinland o niskiej zawartości światła niebieskiego dba o bezpieczeństwo oczu użytkownika. Ulepszona kamera FHD na podczerwień oferuje dokładniejsze obrazowanie, a wprowadzenie fizycznej migawki prywatności jest kolejną atrakcyjną funkcją dla studentów i pracujących profesjonalistów.

Nowością w IdeaPad Slim 5i i IdeaPad Slim 5 jest także wygodny większy touchpad, który użytkownicy docenią za produktywność i łatwość obsługi bez konieczności podnoszenia palców. Poznaj moc wydajności dzięki najnowszym procesorom Intel Core i AMD Ryzen. Możliwość wielozadaniowości jest w tej generacji usprawniona dzięki dwóm pełnofunkcyjnym portom USB Type-C. Atrakcyjna, elegancka konstrukcja nowych IdeaPad Slim 5i i IdeaPad Slim 5 będzie oferować trzy modne nowe kolory – fioletowy, szary Cloud Grey i niebieski Abyss Blue – dzięki czemu konsumenci mogą cieszyć się szerszą gamą opcji i wybierać zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

IdeaPad Flex 3i Chromebook (12″, 8): Produktywność bez ograniczeń

Aby uzyskać szczytowy potencjał mobilny, IdeaPad Flex 3i Chromebook (12″, 8) oferuje nieco większy ekran niż poprzednia generacja, ale z elastycznością, która pozwala zrobić więcej podczas podróży. Ten wszechstronny, smukły i lekki 12-calowy Chromebook 2 w 1 może być używany jako laptop lub tablet trzymany lub postawiony w trybie namiotu, na stole lub biurku. W dzień i w nocy, długi czas pracy baterii – do 12 godzin , certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający niską emisję światła niebieskiego, opcjonalna podświetlana klawiatura, wyższy ekran o proporcjach 16:10 oraz ergonomiczna funkcja opuszczanego zawiasu, która podnosi klawiaturę o 15 stopni, aby zapewnić wygodniejsze pisanie, zwiększą komfort pracy, nauki i zabawy.

Umożliwiając konsumentom ochronę ich prywatności podczas wideokonferencji i zajęć online, ten Chromebook ma opcję kamery HD lub FHD z fizyczną przysłoną, a także dedykowany klawisz wyciszenia. Dodatkowe ulepszenia w stosunku do poprzedniej generacji obejmują zwiększoną wydajność procesora Intel z serii N, dwa głośniki skierowane do użytkownika dostrojone przez Waves’ MaxxAudio oraz szybszą łączność dzięki Wi-Fi 6E.

IdeaCentre Mini (1L, 8): Mały pakiet, duży potencjał

Z myślą o domach, a nawet akademikach Lenovo zaprezentowało IdeaCentre Mini – elegancki komputer stacjonarny o pojemności 1 l, którego unowocześniona konstrukcja bez trudu łączy nowoczesną formę i praktyczną funkcjonalność. Dzięki wbudowanemu zasilaczowi (PSU) to eleganckie i kompaktowe urządzenie uzupełni wystrój każdego pomieszczenia i zmieści się w dowolnym miejscu na biurku, zarówno w pozycji płaskiej, jak i pionowej w dołączonej metalowej podstawce. Przemyślana obudowa może być łatwo otwarta, co pozwala użytkownikom na dostęp do dwóch wentylatorów i układu pamięci w celu aktualizacji konfiguracji lub naprawy w razie potrzeby.

Wyposażony w najnowszy procesor Intel Core, dwa układy pamięci DDR4, pamięć masową SSD o pojemności do 1 TB, łączność Wi-Fi 6 oraz liczne porty z Thunderbolt 4.0 Type-C, może stanowić centrum dowodzenia dla wielu inteligentnych urządzeń i urządzeń peryferyjnych.

Lenovo Tab M9: Tylko to, co jest potrzebne, aby oszczędzać czas

Gdy szukasz czasu na odpoczynek z dala od stresu związanego z pracą i szkołą, Lenovo Tab M9 zapewni rozrywkę niezbędną do satysfakcjonujących doświadczeń multimedialnych. Ważący zaledwie ~344 g i mający jedynie 7,99 mm grubości tablet składa się z 9-calowego wyświetlacza HD umieszczonego w stylowej, dwukolorowej, metalowej obudowie, która zapewnia wygodę użytkowania. Wrażenia z oglądania wzbogacone są o przestrzenny dźwięk Dolby Atmos i dwa głośniki stereo. Procesor MediaTek Helio G80 Octa-Core, system operacyjny Android 12 oraz 128 GB pamięci masowej zapewniają użytkownikom moc i miejsce, których potrzebują, aby przesyłać strumieniowo i zapisywać swoje ulubione filmy i programy z czasem pracy baterii do 13 godzin. Tablet zapewnia także szybką łączność Wi-Fi 5 oraz zoptymalizowaną funkcję GPS.

Lenovo Tab M9 oferuje wciągający tryb czytania, dla tych, którzy preferują czytanie dla rozrywki. Symuluje on kolor prawdziwych stron książki, pozwala użytkownikom złagodzić ton dla ich oczu, a nawet oferuje wybór różnych dźwięków otoczenia do wyboru. Jeśli czytana treść okaże się zbyt wciągająca, certyfikat TÜV Rheinland zapewni użytkownikom ochronę oczu i tym samym spokój, dzięki czemu mogą czytać całą noc. Użytkownicy mogą również spać spokojnie wiedząc, że ich tablet jest zabezpieczony funkcją odblokowania twarzy, co pozwala na wygodne i bezpieczne logowanie.

Plug and Play z uniwersalną stacją dokującą Lenovo 500 USB Type-C.

Jeśli użytkownik szuka uniwersalnego połączenia USB Type-C, które zapewni bezproblemowe podłączanie i odtwarzanie zaprojektowane z myślą o zwiększonej wszechstronności i produktywności, ta stacja dokująca to zapewni. Dzięki jednemu kablowi użytkownicy mogą korzystać z szybkich transferów danych, dwóch monitorów 4K i istotnego rozszerzenia portów.