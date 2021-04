TEST: Braun Silk-épil 9 Flex 9100

Depilacja nie należy do najprzyjemniejszych czynności, a to, jak bardzo jest uciążliwa, zależy nie tylko od indywidualnego progu wytrzymałości. Na szczęście w sprzedaży pojawiło się wiele urządzeń, mających ograniczyć bolesność tego zabiegu. Jednym z nich jest Braun Silk-épil 9 Flex 9100, wyposażony nie tylko w akcesoria do usuwania włosków, ale także dodatki pozwalające zadbać o wygląd i kondycję skóry.

Oprócz depilatora w zestawie znajdziemy końcówkę golącą, trymer i szczoteczkę peelingującą do ciała, jak również oddzielne urządzenie FaceSpa do delikatnego oczyszczania cery z kilkoma wymiennymi nasadkami.

Najciekawszy spośród nich jest oczywiście sam Silk-épil 9 Flex – urządzenie zostało wyposażone w ruchomą głowicę, dzięki czemu ułożenie pęset dopasowuje się do krzywizn ciała. Zdecydowanie ułatwia to usuwanie włosków, w szczególności pod prysznicem, gdzie główka płynnie prześlizgiwała się po depilowanych obszarach. Ergonomiczna okazała się także rączka urządzenia, lekka i antypoślizgowa. Sprzęt ma wbudowany akumulator, który wystarcza do działania przez godzinę na jednym ładowaniu.

Dzięki technologii MicroGrip depilator za jednym pociągnięciem usuwał większość włosków, co skróciło czas zabiegu. Pęsety najlepiej radzą sobie z depilacją włosków dłuższych niż 0,5 cm – gdy są one krótsze, zdarza się, że urządzenie ma problemy z ich „złapaniem”. Sprzęt wyczuwa, kiedy zbyt mocno dociskamy głowicę do skóry i informuje nas o tym za pomocą świecącej się na czerwono diody. Na komfort depilacji wpływa także założona na depilator nasadka: ta do kontaktu ze skórą pozwala szybciej usunąć włoski, ale korzystanie z niej jest najbardziej bolesne, zaś nakładka do twarzy przeznaczona jest do niewielkich, delikatnych obszarów.

W najbardziej wrażliwych punktach, na przykład pod pachami, możemy skorzystać z nakładanej na depilator głowicy golącej – nie wyrywa ona włosków, lecz po prostu je dokładnie ścina. Ciekawym dodatkiem jest także szczoteczka do peelingu ciała: warto pamiętać, że regularne usuwanie martwego naskórka zapobiega wrastaniu włosków.

Drugi element zestawu, szczoteczka FaceSpa, przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Mam skłonną do zaczerwienień cerę, dlatego wypróbowałam nakładkę przeznaczoną do skóry wrażliwej: obracająca się szczoteczka delikatnie, ale głęboko oczyszcza twarz, pozostawiając ją świeżą i błyszczącą. Z ciekawości sprawdziłam także gąbeczkę do rozprowadzania kremów i podkładu; nie jest to mój ulubiony sposób aplikacji, ale trzeba przyznać, że przyspiesza on robienie makijażu.

Gorąco polecam Silk-épil 9 Flex – jest on ergonomiczny, dokładny i delikatny, czyli taki, jaki powinien być dobry depilator.

Specyfikacja