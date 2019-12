TEST: TP-Link Archer AX6000

Minie jeszcze trochę czasu, zanim ogłoszony w tym roku standard Wi-fi 6 trafi do wszystkich gadżetów domowych i mobilnych, ale jego dobrodziejstwa znajdują się na wyciągnięcie ręki już dzisiaj. Kluczem do poprawy działania domowej sieci jest router Archer AX6000, który może pochwalić się wzorową wydajnością nawet w skomplikowanych sytuacjach.

Konfiguracja urządzenia zajęła nam kilka minut, a jej najtrudniejszym etapem było… znalezienie odpowiedniego miejsca na urządzenie, okazał się on bowiem ogromny. Przez proces podłączania AX6000 i konfiguracji domowej sieci krok po kroku prowadzi nas aplikacja Tether. W apce możemy także sprawdzać status sieci i zarządzać opcjami kontroli rodzicielskiej i zabezpieczeń HomeCare. Te ostatnie zawierają ogólnosieciowego antywirusa, chroniącego wszystkie podłączone urządzenia, oraz firewall z funkcją kwarantanny.

Przejście do 802.11ax (czyli Wi-fi 6) uzbroiło router w szereg nowych technologii, zmieniających zarówno sposób wysyłania danych, jak i ignorowania zakłóceń. Standard obsługuje modulację 1024-QAM, pozwalającą na jednoczesne przesyłanie o 25% większego pakietu danych, a także dwukrotnie szersze kanały niż jego poprzednia wersja. Ulepszona została technologia obsługi wielu jednoczesnych połączeń MU-MIMO, teraz działająca w obydwu kierunkach, zaś kolorowanie BSS pozwala ignorować zakłócające pracę domowego internetu zewnętrzne sieci (oczywiście pod warunkiem, że sąsiedzi także mają router kompatybilny z 802.11ax).

W połączeniu z obecnym w Archerze AX6000 beamformingiem, który kieruje sygnał bezpośrednio do urządzenia, pozwala to na osiągnięcie znacznie lepszych wyników niż w przypadku poprzedniego standardu. Podczas testów prędkość wysyłania danych w paśmie 5 GHz sięgała nawet 1 100 Mb/s w przypadku urządzeń z Wi-fi 6 i 500 Mb/s dla sprzętów stacjonarnych obsługujących poprzedni standard, i to jednocześnie.

To właśnie perfekcyjna obsługa wielu połączeń naraz jest tutaj prawdziwą gratką. Router doskonale radzi sobie z utrzymywaniem stabilnego połączenia z kilkoma urządzeniami, nawet sporo oddalonymi od źródła sygnału (beamformingowi towarzyszy wzmacniająca zasięg technologia Rangeboost). Funkcja Airtime Fairness eliminuje konflikty pomiędzy urządzeniami, zapobiegając „muleniu” poszczególnych połączeń. Usatysfakcjonowała nas także wydajność przewodowego przesyłania danych – port WAN 2,5 Gb/s i 8 gigabitowych złącz LAN zapewnia szybki, sprawny transfer.

W kategorii „router na lata” AX6000 nie ma sobie równych. Owszem, został on dość wysoko wyceniony, ale to pierwszy na rynku tak kompleksowy sprzęt z obsługą supernowoczesnego standardu Wi-fi 6, który nie wyjdzie z użytku jeszcze przez długi czas.

Specyfikacja