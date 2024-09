OnePlus Nord 4 – metal ery 5G

Patrząc jak rok do roku w smartfonach zmieniają się aparat lub wprowadzany zostaje jakiś innowacyjny proces trawienia szkła, można by pomyśleć, że dziedzina projektowania tętni życiem i zmienia się na każdym kroku. Częściowo racja, ale w jednym ważnym aspekcie projektowanie telefonów stanęło w pewnym stopniu w miejscu, powstrzymywane przez wymagania technologii. Obecnie smartfony są wykonywane głównie ze szklanymi i plastikowymi obudowami na metalowych lub plastikowych ramkach, a całkowicie metalowe konstrukcje są w zasadzie tylko przypisem w historii. OnePlus zrealizował śmiałe i ambitne zadanie zaprojektowania pierwszego i jak dotąd jedynego telefonu 5G z metalową obudową unibody. Podróż, która zabrała ich nie tylko w historię projektowania smartfonów, ale także w historię innowacji.

Nie zawsze smartfony miały jedną formułę, jeśli chodzi o materiały. OnePlus w 2017 roku sam wprowadził na rynek metalową obudowę typu unibody w OnePlus 5 i OnePlus 5T. Od tego czasu smartfony przeszły jednak na te szklane, metalowe lub plastikowe obudowy i od tamtej pory nie mieliśmy do czynienia z pełnym unibody. Jak na ironię, powodem tego jest jedna z największych innowacji w branży mobilnej – technologia 5G.

Szybkość i moc 5G stawiały większe wymagania nie tylko sprzętowi, ale także projektowi, w szczególności temu, w jaki sposób fale radiowe są przesyłane przez obudowę telefonu. Sygnały bezprzewodowe mają już trudności z przechodzeniem przez metal, a tym bardziej w przypadku 5G, zmuszając projektantów urządzeń do umieszczenia plastikowych pasków na krawędziach ramki lub po prostu całkowitego porzucenia metalowej konstrukcji. OnePlus podjął jednak wyzwanie, aby zapewnić swoim lojalnym użytkownikom bezkompromisową opcję, która przemówi do ich serc poprzez ich palce.

Od początku historii ludzkości, szczególnie jeśli chodzi o handel, metal odgrywał ważną rolę nie tylko w budowaniu cywilizacji, ale także jako symbol prestiżu i luksusu. Zawsze miał tę podwójną cechę: był trwałym i podatnym na obróbkę narzędziem roboczym, a także materiałem premium w biżuterii, dekoracjach i sztuce. Aby nie szukać daleko, z metalu powstała chociażby paryska pochodnia olimpijska, nomen omen również unibody.

To ta sama cecha, która pozwoliła OnePlus stworzyć bezszwową i zunifikowaną metalową obudowę dla swojego najnowszego projektu, OnePlus Nord 4. Materiał zapewnia lśniący wygląd i wrażenie premium, czego użytkownicy pragną dziś równie bardzo co funkcji i specyfikacji. Co ważniejsze, ta metalowa konstrukcja została stworzona, aby rozwiązać wady i obawy producentów smartfonów, związane z łączeniem materiału i obecnych technologii, otwierając drzwi do nowych, świeżych projektów, które wykraczają poza ograniczenia narzucane przez sprzęt.

Wybór metalu dla nowego Norda był zarówno logiczny, jak i trudny. Podczas gdy piękno wyrafinowanej powierzchni metalowej może być subiektywne – i słusznie leży w oczach patrzącego – jest ona niewątpliwie bardziej odporna na skutki upływu czasu, takie jak mikrozarysowania, które powstają na szklanych telefonach podczas stałego użytkowania.

Stanowiło to też okazję do podniesienia jakości obsługi użytkownika, stawiając zarazem przeszkody, które należało pokonać, aby nie stały się obciążeniem. Na szczęście kreatywne umysły z OnePlus Industrial Design Studio zebrały się, aby rozwiązać te problemy i dostarczyć modny produkt bez kompromisów.

Metal poprawia wydajność, a zewnętrzna obudowa działa jako skuteczna powierzchnia, rozpraszająca ciepło wytwarzane podczas takich zadań jak granie. Chociaż może to oznaczać, że telefon prawdopodobnie będzie cieplejszy podczas korzystania z niego, będzie się również szybciej schładzał niż większość telefonów ze szklanym tyłem. Zapobiegając gromadzeniu się ciepła wewnątrz obudowy, zapobiegnie również uszkodzeniom wewnętrznych podzespołów podczas długotrwałego użytkowania.

Na wczesnych etapach projektowania było już jasne, że wyższa przewodność cieplna metalu będzie stanowić problem. Dlatego wybrano energooszczędny (Qualcomm) Snapdragon 7+ Gen 3 i zaprojektowano system odprowadzania ciepła, który wykorzystuje 17 900 mm kwadratowych krystalicznego grafenu o wysokiej gęstości i stalową komorę parową, aby zapewnić, że nawet w ekstremalnych temperaturach telefon będzie mógł nadal działać normalnie. Służy to zminimalizowaniu wpływu ciepła na powierzchnię metalu i utrzymaniu optymalnej wydajności smartfona.

Ładowanie bezprzewodowe to kolejna funkcja, której brakuje w telefonach z metalową obudową i niestety nadal nie ma sposobu na obejście tego ograniczenia. To powiedziawszy, OnePlus zaoferował inne rozwiązanie – bardzo pojemną baterię 5 500 mAh i superszybkie ładowanie SuperVOOC 100 W, minimalizujące nie tylko czas ładowania, ale także liczbę razy, kiedy trzeba naładować telefon.

A co z tym trudnym problemem anteny 5G? OnePlus przeprojektował wnętrze smartfona, aby nie tylko zmaksymalizować przestrzeń baterii, ale także poprawić siłę sygnału. Co ważniejsze, nowa konstrukcja anteny w kształcie litery U na spodzie wewnętrznej obudowy zapewnia, że nie ma degradacji sygnałów bezprzewodowych, gdy trzymasz telefon w jakikolwiek sposób.

Trzy wersje kolorystyczne tej generacji wyrażają ducha dynamiki i żywotności, jednocześnie starając się trafić do szerokiego grona nabywców i ich gustów. Pozwala to Nord 4 nawiązać emocjonalną więź z użyt-

kownikami i wyrażać siebie w bardziej wyjątkowy i spersonalizowany sposób.

Metalowy unibody to zdecydowanie odważny projekt telefonu, ale taki, który nawiązuje do dawnej chwały historii smartfonów, a jednocześnie zabezpiecza jego przyszłość. Metal w przeciwieństwie do plastiku, który traci część swojej substancji za każdym razem, gdy jest poddawany recyklingowi, może żyć wiecznie. W pewnym sensie jest to również jeden ze sposobów, w jaki metal niesie swoją historię, tworząc interesującą narrację z każdym życiem.

Ale OnePlus Nord 4 to coś więcej niż tylko zmiana projektu nastawiona na wytrzymałość. Oprogramowanie również odgrywa kluczową rolę. W rzeczywistości jest ono opatrzone obietnicą „najdłuższego pakietu wsparcia oprogramowania” od OnePlus.

Nord 4 otrzymał ofertę czterech lat aktualizacji Androida, zaczynając z Androidem 14 na pokładzie. Ponadto OnePlus zapewni dwa kolejne lata wsparcia oprogramowania dla kluczowych aktualizacji funkcji, w tym poprawek zabezpieczeń. Daje to łącznie sześć lat wsparcia, czyli dłużej niż w przypadku jakiegokolwiek telefonu OnePlus w przeszłości. To krok naprzód w stosunku do OnePlus Nord 3, któremu obiecano trzy lata aktualizacji Androida i dodatkowy rok aktualizacji zabezpieczeń.

Ambicja marki dotyczy też tego, że telefon powinien pozostać szybki i działać płynnie przez długi czas. Aby mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, OnePlus zaangażował agencję testującą TÜV SÜD do przeprowadzenia symulacji 72-miesięcznego testu płynności, który firma przeszła pomyślnie. Ten test symuluje rozległe wykorzystanie, masowe kopiowanie i usuwanie plików, aby obciążyć pamięć masową, instalowanie, otwieranie, zamykanie i usuwanie aplikacji w morderczym tempie. Test potwierdza, że Nord 4 będzie działał tak samo płynnie po 72 miesiącach użytkowania, jak pierwszego dnia. Ponadto bateria była wielokrotnie ładowana i rozładowywana, aby zapewnić długowieczność. OnePlus potwierdza, że bateria pozostała w świetnym stanie pomimo 1 600 cykli ładowania.

Metal nie był tylko materiałem wybranym przez OnePlus, ale także reprezentacją filozofii projektowania i ideałów marki. Wybór metalowej konstrukcji unibody, pomimo licznych wyzwań, pokazuje okrzyk bojowy, który pasuje do motto OnePlus: Never Settle. I faktycznie, nie zamierzają się zatrzymywać. Alleluja!