TEST: Audioengine HD4

Kolumny podstawkowe są – wybaczcie kiepski żart – podstawą wielu systemów audio. Ich kompaktowe wymiary pozwalają umieścić je właściwie wszędzie, a całkowita separacja kanałów umożliwia stworzenie wyrazistej sceny dźwiękowej. Z drugiej strony, większość urządzeń z tej grupy oferuje zaledwie jeden-dwa typy łączności, i to przeważnie jedynie „po kablu”. Czy wyposażone w Bluetooth kolumny HD4 od Audioengine mają szansę wywołać zamieszanie na rynku?

Kolumny mogą pochwalić się wzorową jakością wykonania. Czarne obudowy ze sztywnej płyty MDF zostały wykończone maskownicami z tkaniny i ozdobnikami ze szczotkowanego aluminium. Z tyłu lewego, aktywnego głośnika znalazł się komplet wejść i wyjść: wejścia AUX, porty RCA i złącze USB, za pomocą którego podłączymy HD4 do komputera. Znajdziemy tam także antenę Bluetooth.

Łączenie kolumn z poszczególnymi źródłami dźwięku jest proste, niezależnie od tego czy korzystamy z łączności przewodowej czy bezprzewodowej. Warto pamiętać, że sprzęt nie ma fizycznego przełącznika pomiędzy źródłami dźwięku, dlatego przy odrobinie nieuwagi można jednocześnie puścić na nim utwory ze smartfona i komputera.

HD4 charakteryzują się precyzyjnym, klarownym brzmieniem o słodkiej nucie. Podczas słuchania muzyki uwagę od razu przykuwa średnica. Jest ona kolorowa i ciepła, ale bez przesady – w rockowych utworach kolumny bardzo dobrze oddają szorstkość i ciężar dźwięku, nie popadając przy tym w dudniące skrajności. Basy są wyraziste, klarowne, kontrolowane: playlista R&B Classics brzmiała na HD4 imprezowo i wesoło, jednak wciąż z pewnym wyważeniem. Tony wysokie znajdują się odrobinę z przodu miksu. Słychać je wyraźnie i dźwięcznie, bez zbędnej krzykliwości.

W trakcie testowania kolumn najwięcej przyjemności dostarczyły nam akustyczne kawałki live, które brzmiały lekko, przestronnie, jakby eterycznie, nie tracąc przy tym precyzji i szczegółowości. Nie zauważyliśmy także dużych różnic w reprodukcji utworów z różnych źródeł; dzięki

aptX HD Bluetooth brzmi wyjątkowo dobrze.

Z uwagi na liczbę dostępnych portów, kolumny HD4 mogą być wykorzystane jako głośniki do telewizora. Podczas odtwarzania programów telewizyjnych urzekły nas one realistycznym, naturalnym odwzorowaniem efektów i barwną reprodukcją ścieżki dźwiękowej. Co istotne, w razie potrzeby podłączymy do nich także zewnętrzny subwoofer, dzięki któremu uzyskamy jeszcze lepsze odwzorowanie niskich tonów.

Firma Audioengine podkreśla, że jej celem jest tworzenie sprzętu audio, którego będziemy słuchać z przyjemnością. W przypadku HD4 misja ta została zrealizowana w stu procentach – to świetnie brzmiące i eleganckie kolumny dla każdego.

Specyfikacja