TEST: AudioEngine B2

Wielu z nas głośniki Bluetooth kojarzą się przede wszystkim z przenośnymi, kompaktowymi gadżetami, z których korzystamy na wyjazdach i imprezach w terenie. Technologia ta coraz częściej wchodzi także „na salony”, a stacjonarne, bezprzewodowe urządzenia z powodzeniem zastępują te okablowane. Jednym z nich jest Audioengine B2, niewielki system muzyczny o sporych możliwościach.

Chociaż kompaktowy, głośnik trudno byłoby określić mianem „przenośnego” – nie ma on wbudowanej baterii, a jego wykonana z płyty MDF obudowa waży dość dużo. Została ona pokryta drewnianym fornirem o wyraźnie zarysowanych słojach i wyposażona w magnetyczne mocowanie dla maskownicy; to miłe, że zasłonięcie lub odsłonięcie przetworników, nie wymaga dużo pracy.

Pod względem łączności B2 okazał się minimalistą: do dyspozycji otrzymujemy jedynie umieszczone z tyłu złącze 3,5 mm oraz Bluetootha 5.0. W praktyce najczęściej korzystaliśmy właśnie z połączenia bezprzewodowego: urządzenie wspiera kodek aptX, który poprawia wrażenia muzyczne. W tylnej części sprzętu znajduje się także antena Bluetooth oraz niezbyt wygodne pokrętło do sterowania poziomem głośności, które po ustawieniu głośnika na półce, okazało się właściwie niemożliwe do dosięgnięcia; lepiej po prostu sterować głośnością z poziomu smartfona.

Skoro już przy tym jesteśmy – podłączenie Audioengine B2 do testowych źródeł dźwięku przebiegło bez komplikacji. Smartfon natychmiast wykrył odbiornik Bluetooth; po kilku sekundach całość była gotowa do pracy. Łączność bezprzewodowa okazała się stabilna: zgodnie z tradycją przenieśliśmy telefon o kilka pomieszczeń dalej, ale muzyka wciąż grała bez przerw i zakłóceń.

Zatrzymajmy się na chwilę przy specyfikacji Audioengine B2: zastosowano w nim dwa tweetery z jedwabnymi kopułkami i magnesami neodymowymi oraz dwa średnio-niskotonowe przetworniki z kevlaru. Jednostkom tym towarzyszy high-endowy konwerter cyfrowo-analogowy, charakteryzujący się bardzo niskim poziomem zakłóceń.

Dzięki temu sprzęt charakteryzuje się kompletnym, jasnym brzmieniem. Mimo kompaktowych rozmiarów głośnik potrafi grać głośno i przestrzennie, z przyjemną dynamiką i dokładnym odwzorowaniem szczegółów. Basy są soczyste i pełne, wysokie tony – klarowne i słodkie, zaś średnica zwraca uwagę przede wszystkim niewymuszonym, naturalnym charakterem. To fantastyczny sprzęt do słuchania różnych gatunków muzycznych, od lekkich utworów ambientowych po cięższe brzmienia.

Audioengine B2 okazał się naprawdę miłym zaskoczeniem. Ten głośnik Bluetooth jest niewielki, ale kryje się w nim moc, której mogłoby mu pozazdrościć niejedno większe urządzenie.

SPECYFIKACJA