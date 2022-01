Ogólnoświatowa premiera soundtracku do filmu Belle

Mało która produkcja może pochwalić się premierą na legendarnym Festiwalu w Cannes, na dodatek zwieńczoną 14-minutową owacją. Belle to przepiękna i chwytająca za serce animacja, w której pierwsze skrzypce gra oprawa muzyczna. Za sprawą Milan Records, możemy jej teraz posłuchać w serwisach streamingowych.

Belle to historia Suzu, dziewczynki z prowincji, która po śmierci matki porzuca śpiewanie. Do pasji wraca dopiero w wirtualnym uniwersum U, gdzie pod pseudonimem Belle, z dnia na dzień staje się muzyczną sensacją. Szybko okazuje się jednak, że nawet sieciowa sława ma swoje minusy, a Suzu zostaje wplątana w mnóstwo niełatwych spraw, które – choć wirtualne – mają swoje odpowiedniki w prawdziwym życiu.

Produkcja jest zrealizowana przez Studio Chizu i wyreżyserowana przez Mamoru Hosodę, który ma na koncie takie filmy anime, jak Summer Wars czy The Girl Who Leapt Through Time. Krajobrazy wirtualnego świata zostały zaprojektowane przez architekta Erica Wonga, zaś za ich animację odpowiada irlandzkie studio Cartoon Saloon. Design postaci to dzieło Jina Kim, który stworzył także niezapomnianych bohaterów Krainy Lodu.

Jednym z najważniejszych elementów produkcji jest jednak ścieżka dźwiękowa. Częściowo skomponowana przez Ludviga Forssella, znanego z soundtracków wielu gier komputerowych, została ona w pełni przełożona z japońskiego na angielski. Co ciekawe, w procesie lokalizacji uczestniczyli oryginalni wykonawcy, w tym zespół Millennium Parade, odpowiedzialny za motyw przewodni klipu. Dzięki temu, udźwiękowienie angielskojęzycznej wersji brzmi naturalnie i chwytliwie. Efekty pracy muzyków możemy od dziś podziwiać w serwisach streamingowych: Apple Music, Spotify, Amazon Music, TIDAL i Deezer.