TEST: Audioengine A2+ BT

Chociaż mam w domu dedykowany system audio, w praktyce nie korzystam z niego w godzinach pracy – po prostu rozprasza on moją uwagę. Wiem, że z tym problemem boryka się wielu innych użytkowników, którzy chcą umilić sobie służbowe zajęcia odpowiednią ścieżką dźwiękową i marzą o jakości dźwięku lepszej niż ta serwowana przez głośniki ich laptopa. Miniaturowe kolumny stereo A2+ BT obiecują nam rozwiązanie naszych muzycznych dylematów.

Propozycja Audioengine wyróżnia się na tle innych głośników komputerowych jakością wykonania. Każda para jest ręcznie składana i dopracowywana do perfekcji, od błyszczącego wykończenia aż po precyzyjnie zaprojektowane panele tylne. A2+ BT są przy tym ciężkie i solidne; podczas pracy nie musiałem obawiać się, że przez przypadek przesunę je wraz z laptopem lub zrzucę z biurka.

Należy mieć na uwadze, że przetworniki kolumn skierowane są na wprost, więc gdy sprzęt stoi na płaskiej powierzchni, celują one nie w uszy słuchacza, lecz jego klatkę piersiową. Aby uzyskać jak najlepsze brzmienie, warto zatem ustawić je nieco wyżej lub skorzystać ze specjalnych podstawek sygnowanych przez Audioengine, które nakierowują głośniki pod lekkim kątem do góry.

Przyznam, że nawet przy niezbyt optymalnym ustawieniu A2+ BT zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Każda z kolumn została wyposażona w dwa przetworniki: duży woofer z membraną z włókna aramidowego oraz jedwabną kopułkę tweetera. Mimo kompaktowych wymiarów wydobywają one z siebie mocny, głęboki dźwięk o wyrazistej separacji kanałów i precyzyjnej reprodukcji.

W trakcie pracy lubię słuchać post-rocka, dlatego to właśnie ten gatunek poszedł na pierwszy ogień. Kolumny bardzo dobrze poradziły sobie z odmalowaniem „muzycznego krajobrazu”, zapewniając muzyce niezbędną przestrzeń oraz plastyczność. Brzmienie A2+ BT okazało się słodkie, neutralne i przyjemnie naturalne, czyste, lecz niezbyt inwazyjne.

Głośniki nadspodziewanie dobrze radzą sobie z gatunkami, które „basami stoją”, na przykład elektroniką i hip-hopem. Chociaż w ich konstrukcji nie uświadczymy portów bass-reflex, technologia akustyczno-elektrycznego przetwarzania niskich tonów pozwala osiągnąć efekt mięsistych, pełnokrwistych basów. Dzięki temu kolumny są także wyjątkowo donośne, całkowicie wypełniając dźwiękiem niewielkie pomieszczenia bez zniekształcania muzyki na wyższych poziomach głośności.

Wolność wyboru

Sugestywny dźwięk towarzyszył także odtwarzaniu filmów i seriali. Tutaj A2+ BT po raz kolejny pokazały klasę: klarowne dialogi wyróżniały się na tle efektów specjalnych i soundtracka. Jeśli często oglądamy filmy na laptopie, natychmiast zauważymy różnicę pomiędzy tym, co prezentują wbudowane głośniczki, a możliwościami kolumn od Audioengine.

A2+ BT mogą być podłączone do źródła dźwięku na wiele różnych sposobów, od klasycznego wejścia 3,5 mm, poprzez moim zdaniem średnio przydatny port MicroUSB, a na wejściu RCA skończywszy – wszystkie porty zlokalizowane są w tylnej części lewej jednostki. Do dyspozycji otrzymujemy także Bluetootha 5.0, dzięki któremu sparujemy sprzęt z tabletem lub smartfonem.

Na początku obawiałem się, że jakość dźwięku bezprzewodowego będzie odstawała od wysokiego poziomu, jaki kolumny prezentowały po przewodowym podłączeniu ich do komputera, ale bezzasadnie – głośniki obsługują kodeki aptX, AAC i SBC, dzięki którym brzmienie jest precyzyjne, soczyste i szczegółowe. Miłośnicy mocnych basów mogą natomiast skorzystać z wyjścia RCA, służącego do podłączenia zewnętrznego subwoofera. Należy przy tym zauważyć, że chociaż A2+ BT obsługują Bluetooth, nie są one w pełni bezprzewodowe. Obydwie jednostki łączy cienki kabel, a na dodatek muszą być one stale podłączone do prądu – jeśli marzymy o całkowitym braku przewodów na biurku, musimy wybrać inne rozwiązanie.

Głośniki nie mają także żadnej aplikacji mobilnej, co w dzisiejszych czasach stanowi rzadkość. Aby sparować je ze źródłem Bluetooth, wystarczy wcisnąć przycisk, a sprzęt sam połączy się z urządzeniem mobilnym. Oznacza to także brak wielu innych nowoczesnych funkcji, na przykład możliwości włączenia głośników do systemu multiroom lub ich obsługi za pomocą wirtualnych asystentów.

Trudno to jednak uznać za dużą wadę, ponieważ Audioengine A2+ BT to zupełnie inny typ kolumn – przepięknie grające, kompaktowe głośniki do komputera i niewielkich pomieszczeń, które wypełnią każdą chwilę swoim czystym i wysmakowanym brzmieniem.

Specyfikacja